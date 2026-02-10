Taliban-Pakistan Relations: तालिबानचा मोठा निर्णय; पाकिस्तानमधून औषध आयातीवर पूर्ण बंदी

Taliban-Pakistan Relations: अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेत असलेल्या तालिबान सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला गंभीर आर्थिक धक्का बसला आहे. तालिबानच्या अर्थ मंत्रालयाने पाकिस्तानमधून औषधांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानला होणारा पाकिस्तानी औषधांचा पुरवठा पूर्णपणे थांबेल, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर गंभीर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. तालिबान प्रशासनाने अफगाण व्यापारी आणि आयातदारांना भविष्यात पाकिस्तानवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी देश आणि व्यापारी मार्ग शोधण्याचे कडक निर्देश देखील दिले आहेत. सोमवारपासून हा निर्णय लागू झाला, तस्करीवरही बंदी घालण्यात आली.
अर्थ मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्दुल कय्युम नासिर यांच्या मते, ही बंदी ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू झाली. तालिबान प्रशासनाने केवळ अधिकृत व्यापारच नाही तर बेकायदेशीर मार्गांनी येणाऱ्या वस्तूंवरही पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदेशात तस्करीत सहभागी असलेल्यांवर कारवाई केली जाईल आणि जप्त केलेली औषधे नष्ट केली जातील असे नमूद केले आहे. पूर्वी, व्यापाऱ्यांना त्यांचे मागील व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी १९ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता.
गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आणि तालिबानमधील राजकीय आणि लष्करी तणाव उच्च पातळीवर आहे. गेल्या सप्टेंबरपासून पाकिस्तानी सुरक्षा दल आणि तालिबान लढाऊंमध्ये वारंवार होणाऱ्या सीमेवरील संघर्षांमुळे प्रमुख वाहतूक मार्ग आणि सीमा ओलांडणे बंद झाले आहेत. या तणावामुळे, तालिबानचे उपपंतप्रधान अब्दुल गनी बरादर यांनी यापूर्वी व्यापाऱ्यांना पाकिस्तानशी व्यापार थांबवण्याचे आवाहन केले होते.
हा निर्णय अफगाणिस्तानसाठी देखील एक मोठा धोका निर्माण करतो, कारण त्याच्या ७० टक्क्यांहून अधिक औषधे पाकिस्तानमधून येत होती. सध्या, काबूल आणि हेरात सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा आहे, ज्यांच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. या कमतरतेवर मात करण्यासाठी, तालिबान अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच भारत, इराण आणि तुर्कस्तानला भेट दिली. तालिबान आता भारतासारख्या विश्वासार्ह देशांमधून औषध आयातीसाठी नवीन मार्ग उघडू इच्छित आहे, जे भारतासाठी मानवतावादी आणि व्यापारी संबंध मजबूत करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी सादर करते.