Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Mahayutis Flag Flies Over Sangameshwar It Won 10 Out Of 14 Seats And Gained Power In The Panchayat Samiti

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

तालुक्यातील ७ पैकी ४ जि. प. गटांवर शिवसेना शिंदे गट-भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे जि. प. निवडणुकीतही महायुतीने बाजी मारली आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:38 AM
Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026:

संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Follow Us:
Follow Us:
  • संगमेश्वर पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता
  • तालुक्यातील ७ पैकी ४ जि. प. गटांवर शिवसेना शिंदे गट-भाजपचे उमेदवार विजयी
  • तालुक्यातील ७ पैकी ४ जि. प. गटांवर शिवसेना शिंदे गट-भाजपचे उमेदवार विजयी
Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वर तालुक्यातील पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल सोमवारी लागला असून तालुक्यातील पंचायत समितीवर महायुतीची सत्ता आली आहे. १४ जागांपैकी १० जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामध्ये भाजप- २, शिवसेना शिंदे गट-४ व राष्ट्रवादी अजित पवार गट- ४ उमेदवारांचा समावेश आहे. पंचायत समितीवर सत्ता येताच महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष करत विजयाचा गुलाल उधळला. तर तालुक्यातील ७ पैकी ४ जि. प. गटांवर शिवसेना शिंदे गट-भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे जि. प. निवडणुकीतही तालुक्यात महायुतीने बाजी मारली आहे.

पंचायत समिती निवडणुकीत धामापूर तर्फे संगमेश्वर- महेश जड्यार (भाजप), आरवली- प्रिया सुवरे (राष्ट्रवादी अजित पवार गट), कडवई- अपर्णा जाधव (शिवसेना ठाकरे गट), धामणी- दत्ताराम लाखण (शिवसेना ठाकरे गट), कसबा- सुरेश माईन (शिवसेना शिंदे गट), परचुरी- शर्वरी वेल्ये (शिवसेना शिंदे गट), माभळे- सुहास मायगडे (शिवसेना शिंदे गट), मुचरी- आरूषी घवाळी (राष्ट्रवादी अजित पवार गट), कोसुंब- दुर्वा पाष्टे (भाजप), निवेबुद्रुक- प्रफुल्ल बाईत (राष्ट्रवादी अजित पवार गट), साडवली- क्षमा जाधव (शिवसेना ठाकरे गट), हातीव- मंगेश बांडागळे (राष्ट्रवादी अजित पवार गट),दाभोळे- दिपाली जाधव (शिवसेना शिंदे गट), कोंडगाव- विद्यासागर तांदळे (शिवसेना ठाकरे गट) हे विजयी झाले आहेत.

तालुक्यातील ७ पैकी ४ जि. प. गटांवर शिवसेना शिंदे गट-भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यामुळे जि. प. निवडणुकीतही महायुतीने बाजी मारली आहे. यामध्ये जि. प. निवडणुकीत धामापूर तर्फे संगमेश्वर- सुशिल भायजे (राष्ट्रवादी अजित पवार गट), कडवई- संतोष थेराडे (शिवसेना ठाकरे गट), कसबा- विशाखा कुवळेकर (शिवसेना ठाकरे गट), मुचरी- माधवी गीते (शिवसेना शिंदे गट), कोसुंब-प्रमोद अधटराव (भाजप), साडवली- नेहा माने (शिवसेना ठाकरे गट), दाभोळे- विलास चाळके (शिवसेना शिंदे गट) हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. जि. प. निवडणुकीत कोसुंब जि. प. गटात सर्वात हायहोल्टेज लढत झाली. याचे कारण या गटातून भाजपकडून प्रमोद अधटराव व शिवसेना शिंदे गटातून रोहन बने निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते. या गटात महायुतीमध्येच ही खऱ्याअर्थाने लढत झाली. या लढतीमध्ये भाजपच्या प्रमोद अधटराव यांनी रोहन बने यांचा पराभव केला.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

कसबा जि. प. गटातून प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या सौ. विशाखा विजय कुवळेकर यांनी प्रभावी कामगिरी करत विजय मिळवला. उबाठा शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून त्यांनी पारंपरिक शिंदे सेनेला मोठा धक्का देत अनेक वर्षांपासून असलेली एकहाती सत्ता मोडीत काढली. नवख्या उमेदवाराने मिळवलेल्या या दणदणीत यशामुळे कसबा गटाच्या राजकीय समीकरणात मोठा बदल झाल्याचे चित्र आहे. विजय घोषित झाल्यानंतर सौ. कुवळेकर यांनी मतदार बांधव भगिनींचे आभार मानले. निवडणूक काळात दिलेले प्रत्येक आश्वासन सर्वांना सोबत घेऊन पूर्ण करून दाखवणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. विकासकामांना प्राधान्य देत काम करताना कोणत्याही परिस्थितीत राजकारण केले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. या विजयामुळे कसबा गटात नव्या नेतृत्वाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

साडवली जि. प. गटातून शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेहा माने यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांनी भाजपच्या रूपाली कदम यांचा पराभव केला. रूपाली कदम या प्रथमच निवडणुकीला सामोरे गेल्या होत्या. कडवई जि. प. गटातून शिवसेना ठाकरे गटाचे संतोष थेराडे यांनी भाजपचे विनोद म्हस्के यांचा पराभव केला. या गटात कुणबी फँक्टर चालल्याचे बोलले जात आहे. मुचरी जि. प. गटात अटीतटीच्या लढतीत शिवसेना शिंदे सेनेच्या माधवी गिते यांनी विजय मिळवला आहे. या गटात माजी जिल्हा परिषद सदस्य असलेल्या माधवी गिते या पूर्वी शिवसेना एकसंघ असताना कार्यरत होत्या.

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर

शिवसेना फुटीनंतर त्या शिंदे सेनेत गेल्या होत्या. त्यांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे गटाकडून ललिता तांबे या पहिल्यांदाच निवडणूक रिंगणात उतरल्या होत्या. निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच या दोघींमध्ये थेट लढत होणार असल्याचे चित्र होते. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात वातावरण चांगलेच तापले होते. अखेर निकालाच्या दिवशी माधवी गिते यांनी बाजी मारली. विजयानंतर समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोष साजरा केला. धामापूर तर्फे संगमेश्वर जि. प. गटातून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नवखे उमेदवार सुशिल भायजे यांनी मातब्बर असणाऱ्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहदेव बेटकर यांचा दारूण पराभव केला. दाभोळे जि. प. गटातून शिवसेना शिंदे गटाचे विलास चाळके यांनी दणदणीत विजय मिळवला. ते सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे उमेदवार ठरले आहेत. त्यांनी वंचितच्या विरश्री बेटकर यांचा पराभव केला.

 

 

Web Title: Mahayutis flag flies over sangameshwar it won 10 out of 14 seats and gained power in the panchayat samiti

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भुकंपाचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांच्या गुप्त दिल्ली दौऱ्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना
1

Maharashtra Politics: राज्यात राजकीय भुकंपाचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांच्या गुप्त दिल्ली दौऱ्यानंतर सुनेत्रा पवार दिल्लीला रवाना

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव
2

Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंसाठी विधान परिषेदची वाट कठीणच; आकड्यांची करावी लागणार जुळवाजुळव

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार
4

स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष; अनेक रिक्त पदांवर निवड होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Sangmeshwar Panchayat Samiti 2026: संगमेश्वरवर महायुतीचा झेंडा! १४ पैकी १० जागा जिंकत पंचायत समितीवर मिळवली सत्ता

Feb 10, 2026 | 10:38 AM
SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

SPPU : अविरत ज्ञानगंगा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची स्थापना; जाणून घ्या 10 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 10, 2026 | 10:37 AM
मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…

Feb 10, 2026 | 10:36 AM
Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

Feb 10, 2026 | 10:33 AM
कधी लाँच होणार Free Fire India? गेमर्समध्ये वाढली उत्सुकता, एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर

कधी लाँच होणार Free Fire India? गेमर्समध्ये वाढली उत्सुकता, एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर

Feb 10, 2026 | 10:26 AM
गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral

गणितात 18 मार्क दिले म्हणून विद्यार्थ्याने शिक्षिकेलाच क्लासरूममध्ये धुतलं, बुक्क्यांचा केला मारा अन् धक्कादायक Video Viral

Feb 10, 2026 | 10:24 AM
ओव्हन आणि मैदाशिवाय घरीच बनवा हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स, नोट करून घ्या रेसिपी

ओव्हन आणि मैदाशिवाय घरीच बनवा हॉटेल स्टाईल चीज ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 10, 2026 | 10:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM