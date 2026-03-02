Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran Israel War : ज्याची भीती होती तेच झालं! महागाईला निमित्त…; सौदी अरेबियाच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीने थांबवले उत्पादन

सौदी कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी हे एक महत्त्वाचे टर्मिनल देखील आहे. मिळालेल्या माहितीनुसाक खबरदारी म्हणून रिफायनरी बंद करण्यात आली आहे. रिफायनरी बंद पडल्याने जागतिक तेल पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 04:56 PM
  • सरकारी तेल कंपनीवर इराणचा हल्ला
  • रास तनुरा रिफायनरी बंद
  • लष्करी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर
जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सौदी अरामको या सरकारी तेल कंपनीवर इराणने हल्ला केल्याची माहिती मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणी ड्रोन हल्ल्यानंतर सावधगिरी म्हणून त्यांची रास तनुरा रिफायनरी बंद करण्यात आली आहे. सोमवारी (2 मार्च) एका उद्योग सूत्राने ही घोषणा केली. हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे जेव्हा तेहरान इराणवर अमेरिका आणि इस्रायली लष्करी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून संपूर्ण प्रदेशात सतत प्रत्युत्तरात्मक कारवाया करत आहे, ज्यामध्ये आखाती देशांमध्येही अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

सौदी संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने अल अरेबिया टीव्हीला सांगितले की या भागात दोन ड्रोन रोखण्यात आले. ड्रोनच्या ढिगाऱ्यांमुळे मर्यादित आग लागली, जी लवकर विझवण्यात आली. या घटनेत कोणतीही दुखापत झाली नाही.

मध्यपूर्वेतील युद्ध आता निर्णायक वळणावर! इराणचा थेट नेतन्याहूंच्या कार्यालयावरच हल्ला, IRGC चा दावा

५.५ लाख बॅरल प्रतिदिन क्षमता

सौदी अरेबियाच्या आखाती किनाऱ्यावर असलेले रास तनुरा कॉम्प्लेक्स हे मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठ्या रिफायनरीजपैकी एक आहे, ज्याची क्षमता अंदाजे ५.५ लाख बॅरल प्रतिदिन (bpd) आहे. सौदी कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी हे एक महत्त्वाचे टर्मिनल देखील आहे. सूत्रांच्या मते, खबरदारीचा उपाय म्हणून रिफायनरी बंद करण्यात आली आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आहे.

घबराट निर्माण होऊ शकते

रिफायनरी बंद पडल्याने जागतिक तेल पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा सागरी व्यापार देखील अक्षरशः ठप्प झाला आहे. जगातील तेलाच्या वापराच्या सुमारे पाचव्या भागाचा वापर या मार्गाने होतो. रविवारी या प्रदेशातील जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे तेल वाहतूक विस्कळीत झाली. परिणामी, सोमवारी ब्रेंट क्रूडच्या किमती सुमारे १० टक्क्यांनी वाढल्या. अरामकोने या विषयावर तात्काळ अधिकृतपणे भाष्य केले नाही.

तज्ज्ञांचे काय म्हणणे आहे?

मध्य पूर्वेतील जोखीम गुप्तचर फर्म व्हेरिस्क मॅपलक्रॉफ्टचे विश्लेषक टॉर्बजॉर्न सोल्टवेड्ट यांनी चिंता व्यक्त केली की रास तनुरा हल्ला प्रादेशिक तणावात मोठी वाढ दर्शवितो आणि आखाती देशांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना आता थेट लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी सांगितले की या घटनेमुळे सौदी अरेबिया आणि शेजारील आखाती देश अमेरिका आणि इस्रायली लष्करी कारवायांच्या जवळ येऊ शकतात.

अनेक आखाती देशांमध्ये हल्ले

हा ड्रोन हल्ला या प्रदेशात अलिकडच्या हल्ल्यांच्या मालिकेचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये अबू धाबी, दुबई, दोहा, मनामा आणि ओमानच्या दुक्म व्यावसायिक बंदराला देखील लक्ष्य केले गेले आहे. फेब्रुवारीमध्ये तुर्कीला दररोज अंदाजे २००,००० बॅरल निर्यात करणाऱ्या इराकच्या कुर्दिस्तान प्रदेशातील तेल उत्पादनाचा मोठा भाग देखील खबरदारी म्हणून थांबवण्यात आला आहे.

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

