Share Market Crash: आशियाई बाजारात घसरण सुरूच; BSE Sensex २.२०% ने घसरला

भारतीय शेअर बाजारामध्ये मोठी घसरण दिसून येत आहे. निफ्टी ५० निर्देशांक २४,६२७.९० वर व्यवहार करत आहे, सुमारे ५५० अंकांनी घसरला आहे, जो अंदाजे २.१९% ने घसरला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:56 PM
Share Market Crash: आज भारतीय शेअर बाजारामध्ये दुपारी २ पर्यंत मोठी घसरण दिसून आली आहे. निफ्टी ५० निर्देशांक २४,६२७.९० वर व्यवहार करत आहे, सुमारे ५५० अंकांनी घसरला आहे, जो अंदाजे २.१९% ने घसरला आहे. बीएसई सेन्सेक्स १,७८९ अंकांनी घसरून ७९,४९७.५१ वर व्यवहार करत आहे, जो अंदाजे २.२०% ने घसरला आहे. सध्या बाजारात विक्रीचा मोठा दबाव आहे आणि गुंतवणूकदारांची भावना कमकुवत आहे.

दुपारच्या वेळी बाजारात झालेल्या तीव्र घसरणी दरम्यान, मोठ्या आणि प्रमुख शेअर्सवरील दबाव वाढताना दिसून आला. लार्सन ४,०१९.५० वर व्यापार करत आहे, जो ६% पेक्षा जास्त आहे, इंटरग्लोब एव्हिएशन सुमारे ५.९३% ने घसरला आहे, तर अदानी पोर्ट्स देखील ५% पेक्षा जास्त खाली आहे. मारुती सुझुकी आणि जिओ फायनान्शियलमध्येही ३-४% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. विक्रीचा दबाव केवळ लहान शेअर्सपुरता मर्यादित नाही, तर लार्ज-कॅप आणि ब्लू-चिप शेअर्स देखील व्यापक दबावाखाली आहेत.

Iran Bank Pasargad: इराणी Bank Pasargad च्या मुंबई शाखेचा प्रस्तावाला युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर RBI कडून ब्रेक?

सोमवारी सकाळी भारतीय शेअर बाजार लक्षणीय घसरणीसह उघडला. सुरुवातीला इराण युद्ध आणि जागतिक बाजारातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदार प्रेरित झाले होते आणि बाजार उघडताच घसरणीला सुरुवात झाली. प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये सेन्सेक्स २,८०० अंकांनी घसरला, तर निफ्टी ५०० अंकांनी घसरला. इंट्राडे ट्रेडिंग दरम्यान लॉजिस्टिक्स आणि बंदरांशी संबंधित शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. गुजरात पिपावाव पोर्ट आणि जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा यांचे शेअर्स ४.७% ने घसरले, तर अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स ४.६% ने घसरले. लॉजिस्टिक्स स्टॉक्समध्ये, दिल्लीवरी १०% ने घसरले आणि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस जवळजवळ ७% ने घसरले. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे शेअर्स ६.८% ने घसरून ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी ४६१.८५ रुपयांवर पोहोचले, तर टीसीएसचे शेअर्स ५% ने घसरले.

आजच्या शेअर बाजारावर केवळ युद्धाचाच परिणाम होणार नाही, तर सोन्या-चांदीच्या किमती आणि कच्च्या तेलाच्या चार वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचण्याचाही परिणाम होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या सर्व घटकांचा गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर लक्षणीय परिणाम होईल आणि सावधगिरीने व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार दिवसअखेरीस विक्रीकडे वळू शकतात. गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशीही अमेरिकन बाजारात घसरण दिसून आली आणि आज सकाळी, २ मार्च रोजी, दलाल स्ट्रीटच्या सर्वात मोठ्या एक्सचेंजवर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी ०.७२% किंवा ३४२ अंकांनी घसरत आहे. डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल सरासरी सध्या ४८,६३१ वर व्यापार करत आहे. गेल्या आठवड्यात, एस अँड पी ०.४२% घसरला, तर नॅस्डॅक ०.९६% घसरला.

Share Market Opening: इराण-इस्रायल युद्धाच्या धक्क्याने बाजार कोसळला; सेन्सेक्स २,७४३ अंकांनी घसरला

आज सकाळी केवळ अमेरिकाच नाही तर सर्व प्रमुख आशियाई शेअर बाजारांमध्येही घसरण दिसून येत आहे. भारताचा निफ्टी १०७ अंकांनी घसरून २५,१७१ वर व्यापार करत आहे. जपानचा निक्केई ८९२ अंकांनी घसरून ५७,९५८ वर व्यापार करत आहे. हाँगकाँगचा शेअर बाजार ८२२ अंकांनी घसरला, तर हँग सेंग स्टॉक एक्सचेंज २५,९०९ वर व्यापार करत आहे. चीनचा शांघाय कंपोझिट देखील ३० अंकांनी घसरून ४,१३३ वर व्यवहार करत होता.

