AI मुळे ‘या’ क्षेत्रातील 4000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा, जॅक डॉर्सींचा मोठा निर्णय

जॅक डोर्सी यांनी X वर एक पोस्ट शेअर केली आणि त्यात लिहीलं की, “आम्ही आज @blocks चा आकार कमी करत आहोत. कंपनीला ही माझी सूचना आहे. आज आम्ही आमच्या कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात आणि कठीण निर्णय घेत आहोत. आम्ही आमच्या संस्थेचा आकार जवळजवळ निम्म्याने कमी करत आहोत. 10,000 कर्मचाऱ्यांवरून 6,000 पेक्षा कमी इतका आकडा करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की तुमच्यापैकी 4,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना काम सोडण्यास सांगितलं जात आहे. मी तुमच्यासोबत काय घडत आहे, का घडत आहे आणि प्रत्येकासाठी त्याचा काय अर्थ आहे याबद्दल थेट बोलेन.”
पहिली गोष्टी म्हणजे तुम्ही कपातीच्या बातमीमुळे प्रभावित झालेल्यांपैकी असाल तर तुम्हाला २० आठवड्यांचा पगार आणि कंपनीसोबत काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी एका अतिरिक्त आठवड्याचा पगार मिळेल. तुम्हाला मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत ठेवलेले इक्विटी शेअर्स, सहा महिन्यांची आरोग्यसेवा, तुमची कॉर्पोरेट उपकरणे आणि संक्रमणात मदत करण्यासाठी 5,000 डॉलर (अंदाजे ४.५५ लाख रुपये) देखील मिळतील. जर तुम्ही अमेरिकेबाहेर असाल, तरीही तुम्हाला हेच समर्थन मिळणार आहे. फक्त, स्थानिक नियमांनुसार त्यात थोडा बदल होऊ शकतो. सल्लामसलतीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा राहणाऱ्या प्रत्येकाला आजच कळवले जाईल.
डोर्सी पुढे लिहितात, “आमची कंपनी अडचणीत आहे म्हणून आम्ही हा निर्णय घेत नाही आहोत. आमचा व्यवसाय मजबूत आहे. एकूण नफा वाढत आहे. आम्ही अधिकाधिक ग्राहकांना सेवा देत आहोत आणि आमचा नफा सुधारत आहे. पण काहीतरी बदललं आहे. आम्हाला हे दिसून येत आहे की आम्ही तयार करत असलेली आणि वापरत असलेली AI टूल्स लहान संघांसह एकत्र काम करण्याचा एक नवीन मार्ग तयार करत आहेत. हा दृष्टिकोनान कंपनी कशी बांधली जाते आणि चालवली जाते ते पुन्हा आकार देत आहे. आणि हा बदल खूप वेगाने होत आहे.”
डोर्सी म्हणाले, “एवढा मोठा निर्णय घेण्यामध्ये धोका असतोच, पण निष्क्रिय बसण्यातही धोका असतो. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी आपल्याला कोणाची आवश्यकता आहे हे ठरवण्यासाठी आम्ही प्रत्येक भूमिकेचा आणि व्यक्तीचा सखोल अभ्यास करत आहोत. आम्ही हे निर्णय प्रत्येक नजरेने तपासले आहेत. “
जॅक म्हणाला, “आम्हाला सोडून जाणाऱ्यांचा या पदावर बसल्याबद्दल मी आभारी आहे आणि दु:खीही आहे. तुम्ही ही कंपनी आज जी आहे ती बनवली आहे. तिला इतकं पुढे नेलं आहे. ज्याचा मी नेहमीच आदर करेन. हा निर्णय तुमच्या कामाचा किंवा योगदानाचा प्रश्न नाही. तुम्ही पुढे जाणाऱ्या कोणत्याही संस्थेसाठी एक प्रचंड चांगला अॅसेट सिद्ध व्हाल.”
जे इथे राहणार आहेत त्यांच्यासाठी मी हा निर्णय घेतला आहे आणि मी त्याची जबाबदारी घेतो. मी फक्त एवढीच विनंती करतो की तुम्ही ही कंपनी उभारण्यात माझ्यासोबत सामील व्हा. आम्ही ही कंपनी अशा प्रकारे उभारू की जिथे आम्ही जे काही करतो ज्याच्यामुळं बुद्धिमत्तेशी जोडलेली असतील.
जॅक डोर्सी यांनी २००९ मध्ये स्क्वेअर म्हणून कंपनीची स्थापना केली. २०२१ मध्ये, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तिचे नाव ब्लॉक असे ठेवण्यात आले. कंपनीने सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या कपात आणि पुनर्रचना प्रक्रियेसाठी अंदाजे 500 दशलक्ष डॉलर किंवा 4552 कोटी खर्च होणं अपेक्षित आहे.