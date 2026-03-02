CA चा अंतिम निकाल जाहीर; कर्नालची दीक्षा गोयल AIR मध्ये प्रथम

सीए परिक्षेत ७ हजार ५९० उमेदवार पात्र
निकाल अधिकृत icai.org आणि icai.nic.in संकेतस्थळांवर जाहीर
७ हजार ५९० उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून पात्र
पुणे: इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांनी जानेवारी मध्ये झालेल्या सीए अंतिम परीक्षेचा निकाल अधिकृत icai.org आणि icai.nic.in संकेतस्थळांवर जाहीर (Career) केला आहे. रोल नंबर आणि नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे निकाल पाहता येणार आहे.
ग्रुप एक साठी ५३ हजार ६५२ उमेदवार परीक्षा देऊन ११ हजार २८२ जण उत्तीर्ण झाले असून उत्तीर्णतेचा टक्का २१.०३ आहे. ग्रुप दोन मध्ये ३८ हजार १६९ पैकी ३ हजार ७२६ उमेदवार यशस्वी झाले असून उत्तीर्णतेचा टक्का ९.७६ इतका आहे. दोन्ही गटांना एकत्र बसलेल्या २२ हजार २९३ उमेदवारांपैकी २ हजार ४४६ जणांनी दोन्ही गट उत्तीर्ण केले; त्यांचा निकालाचा टक्का १०.९७ आहे.
निकालानंतर एकूण ७ हजार ५९० उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून पात्र ठरले आहेत. ऑल इंडिया रँकमध्ये कर्नालच्या दीक्षा गोयल हिने ६०० पैकी ४८६ गुण (८१ टक्के) मिळवत प्रथम क्रमांक मिळवला. पाओंटा साहिबच्या अनिरुद्ध गर्गने ४५२ गुणांसह द्वितीय, तर नवी दिल्लीच्या ऋषभ जैन आणि सोनेपतच्या ध्रुव डेम्बला यांनी ४५१ गुणांसह संयुक्त तृतीय क्रमांक मिळवला. उमेदवारांना गुणपत्रिका डाउनलोड करून जतन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.