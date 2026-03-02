उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज

PGT कॉम्प्युटर सायन्स पदासाठी , उमेदवारांकडे M.Sc कॉम्प्युटर सायन्स,MCA, किंवा BE/B.Tech . कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग किंवा आयटी पदवी किमान 55 टक्के गुणांसह असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी मॅट्रिक्युलेशन,10+2, BA किंवा MA स्तरावर हिंदी किंवा संस्कृतचा अभ्यास केलेला असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) किंवा STET देखील उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
वयोमर्यादा
भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ४२ वर्षे ठरवण्यात आलं आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार कमाल वयोमर्यादेत सूट देण्यात येईल. (आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल.)
Application Fee किती असेल?
अर्ज शुल्क श्रेणीनुसार निश्चित केले जाते. सामान्य श्रेणी आणि इतर उमेदवारांना 1000 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. काही राखीव श्रेणीतील महिला उमेदवारांसाठी आणि DESM (माजी सैनिकांचे अवलंबित) उमेदवारांसाठी 250 रुपये शुल्क आहे. तथापि, हरियाणातील PWBD उमेदवारांना कोणतेही अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही. दिव्यांग उमेदवार (हरियाणा): शुल्क नाही.
निवड प्रक्रिया
या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड तीन टप्प्यांतून केली जाईल. प्रथम, पुढील टप्प्यासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी एक स्क्रीनिंग चाचणी घेतली जाईल. त्यानंतर लेखी विषय ज्ञान चाचणी घेतली जाईल, ज्यामध्ये उमेदवाराचे संबंधित विषयावरील आकलनाचे मूल्यांकन केले जाईल. अंतिम टप्पा मुलाखत असेल. सर्व टप्प्यांमधील कामगिरीच्या आधारे, अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार भरती केली जाईल.
तुम्हाला किती पगार मिळेल?
निवडलेल्या उमेदवारांना 47,600 रुपये ते 1,51,100 रुपये पर्यंत आकर्षक पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सरकारी भत्ते आणि फायदे देखील दिले जातील.
अर्ज कसा करावा