उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज

हरियाणात सरकारी शिक्षक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. हरियाणा लोकसेवा आयोगाने (HPSC) 1672 पदव्युत्तर शिक्षक संगणक विज्ञान पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 04:59 PM
  • 1672 पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना
  • तुम्हाला किती पगार मिळेल?
  • असा करा अर्ज
PGT Teacher Recruitment : हरियाणात सरकारी शिक्षक बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. हरियाणा लोकसेवा आयोगाने (HPSC) 1672 पदव्युत्तर शिक्षक संगणक विज्ञान पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे राज्यभरातील सरकारी शाळांमध्ये रिक्त संगणक विज्ञान पदे भरली जातील. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट  hpsc.gov.in वर भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट hpsc.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

Government Jobs for Agniveer : रेल्वेमध्ये नोकरी करण्यासाठी सुवर्ण संधी, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

पात्रता (Eligibility)

PGT कॉम्प्युटर सायन्स पदासाठी , उमेदवारांकडे M.Sc कॉम्प्युटर सायन्स,MCA, किंवा BE/B.Tech . कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग किंवा आयटी पदवी किमान 55 टक्के गुणांसह असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी मॅट्रिक्युलेशन,10+2, BA किंवा MA स्तरावर हिंदी किंवा संस्कृतचा अभ्यास केलेला असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) किंवा STET देखील उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा 

भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय ४२ वर्षे ठरवण्यात आलं आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारच्या नियमांनुसार कमाल वयोमर्यादेत सूट देण्यात येईल. (आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल.)

Application Fee किती असेल?

अर्ज शुल्क श्रेणीनुसार निश्चित केले जाते. सामान्य श्रेणी आणि इतर उमेदवारांना 1000 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. काही राखीव श्रेणीतील महिला उमेदवारांसाठी आणि DESM (माजी सैनिकांचे अवलंबित) उमेदवारांसाठी 250 रुपये शुल्क आहे. तथापि, हरियाणातील PWBD उमेदवारांना कोणतेही अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही. दिव्यांग उमेदवार (हरियाणा): शुल्क नाही.

निवड प्रक्रिया

या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड तीन टप्प्यांतून केली जाईल. प्रथम, पुढील टप्प्यासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी एक स्क्रीनिंग चाचणी घेतली जाईल. त्यानंतर लेखी विषय ज्ञान चाचणी घेतली जाईल, ज्यामध्ये उमेदवाराचे संबंधित विषयावरील आकलनाचे मूल्यांकन केले जाईल. अंतिम टप्पा मुलाखत असेल. सर्व टप्प्यांमधील कामगिरीच्या आधारे, अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल आणि त्यानुसार भरती केली जाईल.

तुम्हाला किती पगार मिळेल?

 निवडलेल्या उमेदवारांना 47,600  रुपये ते 1,51,100 रुपये पर्यंत आकर्षक पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त, त्यांना इतर सरकारी भत्ते आणि फायदे देखील दिले जातील.

अर्ज कसा करावा

  • सर्वप्रथम hpsc.gov.in या वेबसाइटवर जा.
  • नवीन नोंदणी वर क्लिक करून नोंदणी करा.
  • नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्डने लॉग इन करा.
  • सर्व आवश्यक माहिती भरा.
  • आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
  • शेवटी, फॉर्म सबमिट करा आणि प्रिंटआउट तुमच्याकडे सुरक्षित ठेवा.

सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! ७० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार पगार; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज

Published On: Mar 02, 2026 | 04:59 PM

