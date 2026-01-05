500 रुपयांच्या नोटांवर पुन्हा बंदी? खर्च करण्यापूर्वी वाचा या मागाचं सत्य, मार्च 2026 च्या डेडलाईनवर केंद्र सरकारचं वक्तव्य

सोशल मीडियावर व्हायरल मेसेजमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, मार्च २०२६ नंतर ५०० रुपयांच्या नोटा हळूहळू चलनातून बंद केल्या जातील. काही पोस्टमध्ये असेही म्हटले होते की, ५०० रुपयांच्या नोटा एटीएममधून पूर्णपणे बंद केल्या जातील. अशा टिप्पण्यांमुळे लोकांना २०१६ च्या नोटाबंदीची आठवण झाली, ज्यामुळे स्वाभाविकपणे घबराट पसरली.
गोंधळ वाढत असताना, सरकारची तथ्य तपासणी संस्था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) हस्तक्षेप करत होती. पीआयबीच्या तथ्य तपासणी पथकाने स्पष्टपणे सांगितले की, ५०० रुपयांच्या नोटांबद्दल पसरवले जाणारे सर्व दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. पीआयबीने स्पष्ट केले की, आरबीआयने ५०० रुपयांच्या नोटा नोटाबंदीची किंवा एटीएममधून त्या काढण्याची घोषणा केलेली नाही. ५०० रुपयांची नोट पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि रोख व्यवहारांसाठी वापरली जाऊ शकते. पीआयबीने लोकांना अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि कोणत्याही बातम्या शेअर करण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळून पहाव्यात असे आवाहन केले.
वास्तविकता अशी आहे की, देशातील बहुतेक एटीएममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात आहेत. यामुळे लोकांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पैसे काढणे सोपे होते. जर एटीएममधून ५०० रुपयांच्या नोटा काढून टाकल्या गेल्या तर त्यामुळे रोख रक्कम काढण्यात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. सध्या, सरकार किंवा आरबीआयकडून अशी कारवाई करण्याची कोणतीही योजना नाही.
५०० रुपयांच्या नोटांबद्दल अफवा पसरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जून २०२५ आणि ऑगस्ट २०२५ मध्येही असेच दावे समोर आले होते, जे सरकारने फेटाळून लावले. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनीही संसदेत स्पष्ट केले की ५०० रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा थांबवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.