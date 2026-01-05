Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

500 रुपयांच्या नोटांवर पुन्हा बंदी? खर्च करण्यापूर्वी वाचा या मागाचं सत्य, मार्च 2026 च्या डेडलाईनवर केंद्र सरकारचं वक्तव्य

500 रुपयांच्या नोटा संदर्भात एक बातमी समोर येत आहे. सध्या इंटरनेटवर एख बातमी वाऱ्यासारखी पसरतेय, ज्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घ्या...

Updated On: Jan 05, 2026 | 05:02 PM
सोशल मीडियाच्या युगात, एखादा संदेश क्षणार्धात लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र जेव्हा एखादा मेजेस अर्धवट किंवा पूर्णपणे खोट्या दाव्यांवर आधारित असतात तेव्हा मात्र अनेकांना समस्या उद्भवते. अलीकडेच, सोशल मीडियावर असाच एक दावा व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मार्च २०२६ पासून ५०० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालणार आहे आणि एटीएम देखील 500 रुपयांच्या नोटा उपलब्ध होणार नाहीत. या दाव्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या मेसेज मागे नेमकं सत्य काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर बातमी…

RBI जगात ७व्या स्थानी! यूरोपियन सेंट्रल बँक अव्वल, तर भारतीय बँकेकडे ९११.४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता

व्हायरल दावा काय सांगतो?

सोशल मीडियावर व्हायरल मेसेजमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, मार्च २०२६ नंतर ५०० रुपयांच्या नोटा हळूहळू चलनातून बंद केल्या जातील. काही पोस्टमध्ये असेही म्हटले होते की, ५०० रुपयांच्या नोटा एटीएममधून पूर्णपणे बंद केल्या जातील. अशा टिप्पण्यांमुळे लोकांना २०१६ च्या नोटाबंदीची आठवण झाली, ज्यामुळे स्वाभाविकपणे घबराट पसरली.

सत्य काय आहे?

गोंधळ वाढत असताना, सरकारची तथ्य तपासणी संस्था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) हस्तक्षेप करत होती. पीआयबीच्या तथ्य तपासणी पथकाने स्पष्टपणे सांगितले की, ५०० रुपयांच्या नोटांबद्दल पसरवले जाणारे सर्व दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. पीआयबीने स्पष्ट केले की, आरबीआयने ५०० रुपयांच्या नोटा नोटाबंदीची किंवा एटीएममधून त्या काढण्याची घोषणा केलेली नाही. ५०० रुपयांची नोट पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि रोख व्यवहारांसाठी वापरली जाऊ शकते. पीआयबीने लोकांना अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि कोणत्याही बातम्या शेअर करण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळून पहाव्यात असे आवाहन केले.

एटीएम आणि ५०० रुपयांच्या नोटा

वास्तविकता अशी आहे की, देशातील बहुतेक एटीएममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात आहेत. यामुळे लोकांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पैसे काढणे सोपे होते. जर एटीएममधून ५०० रुपयांच्या नोटा काढून टाकल्या गेल्या तर त्यामुळे रोख रक्कम काढण्यात मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. सध्या, सरकार किंवा आरबीआयकडून अशी कारवाई करण्याची कोणतीही योजना नाही.

अशा अफवा यापूर्वीही पसरल्या आहेत

५०० रुपयांच्या नोटांबद्दल अफवा पसरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जून २०२५ आणि ऑगस्ट २०२५ मध्येही असेच दावे समोर आले होते, जे सरकारने फेटाळून लावले. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनीही संसदेत स्पष्ट केले की ५०० रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा थांबवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.

भारतीय शेअर बाजार नव्या उंचीवर, गाठला कळस; रेकॉर्डब्रेक आकड्यांवर उघडले NIFTY

Published On: Jan 05, 2026 | 05:02 PM

