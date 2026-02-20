Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
देशातील १२ राज्यांमध्ये पसरलेली तब्बल ३२ विद्यापीठे 'बनावट' (Fake Universities) असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असून, विद्यार्थ्यांनी या संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असा कडक इशारा दिला आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:45 PM
  • देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’
  • यूजीसीकडून यादी जाहीर
  • ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक
UGC Fake University List 2026: देशातील उच्च शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) एक धक्कादायक यादी जाहीर केली आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये पसरलेली तब्बल ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’ (Fake Universities) असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असून, विद्यार्थ्यांनी या संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ नये, असा कडक इशारा दिला आहे. या संस्थांना यूजीसी कायद्यांतर्गत कोणतीही मान्यता नसून, त्यांनी दिलेली पदवी नोकरी किंवा पुढील शिक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.

दिल्ली ठरली बनावट विद्यापीठांचे ‘केंद्र’

मिळालेल्या अहवालानुसार, देशाची राजधानी दिल्लीत सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. दिल्लीतील १२ संस्थांना आयोगाने बेकायदेशीर घोषित केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील नावांचा समावेश आहे:

  • ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्सेस (अलिपूर)
  • कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड (दर्यागंज)
  • युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी
  • विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
  • इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनीअरिंग (कोटला मुबारकपूर)
  • वर्ल्ड पीस ऑफ युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी (पीतमपुरा)

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

दोन वर्षांत संख्या २० वरून ३२ वर

यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत बनावट संस्थांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ही संख्या २० वरून थेट ३२ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत आता हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या नवीन राज्यांचीही भर पडली असून, या प्रत्येक राज्यात किमान एक बनावट विद्यापीठ आढळले आहे. बंगळुरू येथील ‘ग्लोबल ह्युमन पीस युनिव्हर्सिटी’बाबतही आयोगाने विशेष चेतावणी दिली असून, या संस्थेला विद्यापीठ म्हणून कार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अशा बनावट संस्थांकडे ना कोणतेही मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर असते, ना तज्ज्ञ प्राध्यापक. केवळ नावापुरती चालवली जाणारी ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि पालकांचा कष्टाचा पैसा धोक्यात आणतात.

प्रवेश घेण्यापूर्वी काय कराल?

१. कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (www.ugc.ac.in) भेट द्या.

२. संबंधित विद्यापीठ ‘युजीसी ॲक्ट १९५६’ च्या कलम २ (एफ) किंवा कलम ३ अंतर्गत मान्यताप्राप्त आहे का, याची खात्री करा.

३. संशयास्पद वाटल्यास स्थानिक शिक्षण विभागाशी संपर्क साधा.

भविष्यावर टांगती तलवार

यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की, या ३२ संस्थांनी दिलेली कोणतीही पदवी अधिकृत मानली जाणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने येथून पदवी मिळवली असेल, तर ती सरकारी किंवा खाजगी नोकरीसाठी अवैध ठरेल. आयोगाने या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

Youth Congress at Bharat Mandapam : ‘भारत मंडपम’मध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन; कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून घातला जोरदार गोंधळ

Web Title: 32 universities in the country are fake ugc releases list

Published On: Feb 20, 2026 | 07:45 PM

