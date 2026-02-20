𝐔𝐆𝐂 𝐟𝐥𝐚𝐠𝐬 𝟑𝟐 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐭𝐨𝐩𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭 The University Grants Commission has identified 32 fake universities across 12 states and warned students not to take admission in them. With #Delhi reporting… pic.twitter.com/XAiNSoHDqG — IndiaToday (@IndiaToday) February 20, 2026
मिळालेल्या अहवालानुसार, देशाची राजधानी दिल्लीत सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. दिल्लीतील १२ संस्थांना आयोगाने बेकायदेशीर घोषित केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील नावांचा समावेश आहे:
Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी
यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत बनावट संस्थांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ही संख्या २० वरून थेट ३२ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, या यादीत आता हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या नवीन राज्यांचीही भर पडली असून, या प्रत्येक राज्यात किमान एक बनावट विद्यापीठ आढळले आहे. बंगळुरू येथील ‘ग्लोबल ह्युमन पीस युनिव्हर्सिटी’बाबतही आयोगाने विशेष चेतावणी दिली असून, या संस्थेला विद्यापीठ म्हणून कार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अशा बनावट संस्थांकडे ना कोणतेही मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर असते, ना तज्ज्ञ प्राध्यापक. केवळ नावापुरती चालवली जाणारी ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि पालकांचा कष्टाचा पैसा धोक्यात आणतात.
१. कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (www.ugc.ac.in) भेट द्या.
२. संबंधित विद्यापीठ ‘युजीसी ॲक्ट १९५६’ च्या कलम २ (एफ) किंवा कलम ३ अंतर्गत मान्यताप्राप्त आहे का, याची खात्री करा.
३. संशयास्पद वाटल्यास स्थानिक शिक्षण विभागाशी संपर्क साधा.
यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की, या ३२ संस्थांनी दिलेली कोणतीही पदवी अधिकृत मानली जाणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने येथून पदवी मिळवली असेल, तर ती सरकारी किंवा खाजगी नोकरीसाठी अवैध ठरेल. आयोगाने या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
Youth Congress at Bharat Mandapam : ‘भारत मंडपम’मध्ये युवक काँग्रेसचे आंदोलन; कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून घातला जोरदार गोंधळ