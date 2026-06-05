Share Market Today: शेअर बाजारात आज होणार मोठी उलथापालथ; तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा इशारा

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गुंतवणूकदारांचे लक्ष आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरणाच्या निर्णयाकडे असणार आहे. आरबीआयची पतधोरण समिती (एमपीसी) रेपो दर अपरिवर्तित ठेवेल अशी व्यापक अपेक्षा आहे, तर महागाई, तरलतेची स्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील जोखीम आणि रुपया यावर मध्यवर्ती बँकेच्या टिप्पणीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजार वाढीसह बंद झाला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीच्या वर टिकून राहिला. सेन्सेक्स १३.८४ अंकांनी, म्हणजेच ०.०२ टक्क्यांनी वाढून ७४,३६०.०१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.०५ टक्क्यांनी वाढून २३,४१६.५५ वर स्थिरावला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १२१.९० अंकांनी, म्हणजेच ०.२२% ने वाढून ५४,३०७.८५ वर बंद झाला.
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टाटा मोटर्स, आयसीआयसीआय बँक, इंडिगो, वेदांत, टाटा स्टील, ऑरोबिंदो फार्मा, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स, बिलियनब्रेन्स गॅरेज व्हेंचर्स (ग्रोव) या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आयएमएफए, एनबीसीसी आणि अनुपम रसायन यांचा समावेश आहे.
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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये अॅस्ट्रा मायक्रोवेव्ह प्रॉडक्ट्स, ब्लिस जीव्हीएस फार्मा, एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज, होनासा कंझ्युमर आणि कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस यांचा समावेश आहे. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख, चंदन तापारिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारात व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार बीएसई , लॉरस लॅब्स आणि एक्साइड इंडस्ट्रीजचे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.