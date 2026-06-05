Todays Gold-Silver Price: सोन्याची चमक वाढली; आजचे दर पाहून घ्या खरेदीचा योग्य निर्णय

‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल
दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,220 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,100 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,120 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,590 रुपये आहे.
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पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,120 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,070 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|पुणे
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|केरळ
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|कोलकाता
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|बंगळुरु
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|नागपूर
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|हैद्राबाद
|₹1,43,090
|₹1,56,100
|₹1,17,070
|चेन्नई
|₹1,44,790
|₹1,57,960
|₹1,21,590
|सुरत
|₹1,43,140
|₹1,56,150
|₹1,17,120
|नाशिक
|₹1,43,120
|₹1,56,130
|₹1,17,100
|दिल्ली
|₹1,43,240
|₹1,56,250
|₹1,17,220
|चंदीगड
|₹1,43,240
|₹1,56,250
|₹1,17,220
|लखनौ
|₹1,43,240
|₹1,56,250
|₹1,17,220
|जयपूर
|₹1,43,240
|₹1,56,250
|₹1,17,220