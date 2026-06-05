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Todays Gold-Silver Price: सोन्याची चमक वाढली; आजचे दर पाहून घ्या खरेदीचा योग्य निर्णय

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आजची महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 5 जून रोजी देशातील प्रमुख शहरांमधील सोन्या-चांदीचे ताजे दर जाहीर झाले असून खरेदीपूर्वी हे दर जाणून घेणे आवश्यक आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याची चमक वाढली; आजचे दर पाहून घ्या खरेदीचा योग्य निर्णय

Todays Gold-Silver Price: सोन्याची चमक वाढली; आजचे दर पाहून घ्या खरेदीचा योग्य निर्णय

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विस्तार
  • भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,090 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
  • चांदीचा भाव आज 2,79,900 रुपये प्रति किलो असून प्रति ग्रॅम दर 279.90 रुपये आहे.
  • दिल्ली, नाशिक, सुरत, चेन्नई, पटणा आणि ठाणे शहरांमध्ये सोन्याच्या दरांमध्ये किरकोळ फरक पाहायला मिळत आहे.
Gold Rate Today: भारतात 5 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,610 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,309 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,707 रुपये आहे. भारतात 5 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,070 रुपये आहे. भारतात 5 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

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दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,220 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,120 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,100 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,120 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,590 रुपये आहे.

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पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,150 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,120 रुपये आहे. ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,090 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,070 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
पुणे ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
केरळ ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
कोलकाता ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
बंगळुरु ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
नागपूर ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
हैद्राबाद ₹1,43,090 ₹1,56,100 ₹1,17,070
चेन्नई ₹1,44,790 ₹1,57,960 ₹1,21,590
सुरत ₹1,43,140 ₹1,56,150 ₹1,17,120
नाशिक ₹1,43,120 ₹1,56,130 ₹1,17,100
दिल्ली ₹1,43,240 ₹1,56,250 ₹1,17,220
चंदीगड ₹1,43,240 ₹1,56,250 ₹1,17,220
लखनौ ₹1,43,240 ₹1,56,250 ₹1,17,220
जयपूर ₹1,43,240 ₹1,56,250 ₹1,17,220

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Check latest 22 carat 24 carat gold rates across major indian cities on june 5

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:53 AM

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