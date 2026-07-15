Global IT Crisis: Share Market मध्ये खळबळ, IBM चा शेअर पत्त्यांसारखा कोसळला; भारतीय IT कंपन्यांचे हजारो कोटी बुडाले

Infosys चा ADR ७.९१% ने घसरून $११.५ वर आला, तर Wipro चा ADR ४.२१% ने घसरून $१.९० वर आला. बाजार उघडल्यानंतर, Infosys चा ADR ४.८% ने खाली होता, तर Wipro चा ADR जवळपास ४% ने घसरला होता.
ADR, किंवा अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्स, हे एक आर्थिक साधन आहे. जे अमेरिकन शेअर बाजारात परदेशी कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देते. अमेरिकन बँका भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या शेअर्सच्या आधारावर ADR जारी करतात. त्यानंतर अमेरिकन गुंतवणूकदार NYSE किंवा NASDAQ सारख्या अमेरिकन एक्सचेंजेसवर हे ADR खरेदी आणि विक्री करू शकतात.
मंगळवारी एका निवेदनात, ADR ने सांगितले की दुसऱ्या तिमाहीचा प्राथमिक महसूल १७.२ अब्ज डॉलर्स होता. विश्लेषकांना १७.९ अब्ज डॉलर्सची अपेक्षा होती. या संदर्भात, ही आकडेवारी थोडी कमी आहे. आकडेवारीनुसार,ADR च्या इन्फ्रास्ट्रक्चर विभागाला सर्वाधिक फटका बसला, ज्यात विक्री ७% ने घसरली. कंपनीने सांगितले की ते अजूनही त्यांच्या लेखांकनाचा आढावा घेत आहेत आणि पुढील आठवड्यात जाहीर होणारे अंतिम निकाल थोडे वेगळे असू शकतात.
IBM चे सीईओ अरविंद कृष्णा म्हणाले की, पुरवठा साखळीतील समस्यांचा निकालांवर परिणाम होईल अशी कंपनीला अपेक्षा होती, परंतु त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, त्यांचे ग्राहक IBM उत्पादनांऐवजी सर्व्हर्स, स्टोरेज आणि मेमरी खरेदी करून पुढील दरवाढ टाळतील, याचा अंदाज कंपनीला लावता आला नाही.
या अहवालानंतर, IBM चे शेअर्स २६% नी घसरून $२१५.६७ वर आले. ३ जानेवारी १९६८ नंतरची ही कंपनीची एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण होती. IBM च्या निकालांचा इतर सॉफ्टवेअर कंपन्यांवरही परिणाम झाला. वर्कडे इंक. आणि सर्व्हिसनाऊ इंक. यांचे शेअर्स जवळपास ६% नी घसरले.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमना चालना देण्यासाठी डेटा सेंटर्सच्या जागतिक विस्तारामुळे सेमीकंडक्टर्सचा, विशेषतः मेमरी चिप्सचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. कंपन्यांना आपला खर्च सर्व्हर्स आणि चिप्सकडे वळवण्यास भाग पडत आहे, ज्यामुळे IBM चे मेनफ्रेम्स आणि सॉफ्टवेअर यांसारख्या इतर तंत्रज्ञानासाठी कमी पैसे शिल्लक राहत आहेत.