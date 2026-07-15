आताच विकून मोकळे व्हा… Tata चा हा शेअर देणार दणका? ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का स्टॉक?

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३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी, टाटा एलक्सीने ₹१७०.६ कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ८.२% नी वाढला आहे. ऑपरेटिंग महसूल देखील वार्षिक १४.५% आणि तिमाही २.८% नी वाढून ₹१,०२१.१ कोटींवर पोहोचला. कंपनीची ऑपरेटिंग कामगिरी देखील चांगली होती, ज्यात EBITDA वार्षिक १५.७% नी वाढून ₹२१६ कोटींवर पोहोचला.
कंपनीचे EBITDA मार्जिन 21.2% आणि निव्वळ नफा मार्जिन 16.1% होता. पण युरोपमधील कमाई मागील तिमाहीच्या तुलनेत 1.9% कमी झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे ऑटोमोटिव्ह खर्चातील सततची कमजोरी. Tata Elxsi म्हणाले की डिलिव्हरी मिक्स, उच्च गुंतवणूक आणि वार्षिक पगारवाढ यामुळे मार्जिनवर परिणाम झाला आहे. हा आयटी स्टॉक गेल्या एका महिन्यात 13%, गेल्या तीन महिन्यांत 22%, गेल्या सहा महिन्यांत 36% आणि गेल्या एका वर्षात 45% ने घसरला आहे. Tata Elxsi ने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये Rs 6,423.10 चा 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला होता आणि आता तो जवळपास 46% खाली ट्रेडिंग करत आहे.
मोतीलाल ओसवाल यांनी टाटा Elxsi च्या शेअर्सना 3100 रुपयांची टार्गेट किंमत देऊन ‘सेल’ रेटिंग दिले आहे. युरोपमधील ऑटो खर्च कमी झाल्यामुळे आणि वसुलीसाठी जास्त वेळ मिळाल्यामुळे ब्रोकरेजने स्टॉकची लक्ष्य किंमत कमी केली. कोटक इन्स्टिट्यूशनने 3000 रुपयांची टार्गेट किंमत देऊन त्याची विक्री करण्याचा सल्लाही दिला आहे. चॉईस इन्स्टिट्यूशनलने 3150 रुपयांच्या टार्गेट किमतीसह ‘सेल’ रेटिंग दिले आहे.
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