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  • Tata Elxsi Share Downgraded To Sell By Brokerage After Q1 Results Marathi News

आताच विकून मोकळे व्हा… Tata चा हा शेअर देणार दणका? ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग, तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहे का स्टॉक?

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:55 PM IST
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सारांश

टाटा समूहाच्या आयटी क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीच्या म्हणजेच 'टाटा एल्क्सी'च्या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालानंतर ब्रोकरेज फर्मने रेटिंग कमी करत 'विक्री'चा सल्ला दिला आहे. मजबूत महसूल मिळूनही कंपनीच्या नफ्यातील घसरणीमुळे ब्रोकरेजचा भरवसा उडाला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Tata चा हा शेअर देणार दणका?
  • ब्रोकरेजने दिली Sell रेटिंग
  • तुमच्या पोर्टफोलिओत आहे का स्टॉक?
Tata Stock to Sell: शेअर मार्केटमधील घडामोडी पाहता IT कंपनींचे शेअर्स चांगलेच आदळले आहेत. त्यावरुन आता Tata चे शेअर सेल करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. टाटा एलक्सीच्या शेअर्सवरील ब्रोकरेजचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. बुधवारच्या बाजारातील तेजीनंतर, कंपनीचे शेअर्स ६ टक्क्यांहून अधिक घसरून ₹३,४७३.७५ या ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. ही घसरण कंपनीच्या जून तिमाहीच्या निकालांनंतर झाली आहे. नेमकी काय आहे परिस्थिती? आणि काय दिला इशारा?

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पहिल्या तिमाहीत कंपनीची कामगिरी?

३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी, टाटा एलक्सीने ₹१७०.६ कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत ८.२% नी वाढला आहे. ऑपरेटिंग महसूल देखील वार्षिक १४.५% आणि तिमाही २.८% नी वाढून ₹१,०२१.१ कोटींवर पोहोचला. कंपनीची ऑपरेटिंग कामगिरी देखील चांगली होती, ज्यात EBITDA वार्षिक १५.७% नी वाढून ₹२१६ कोटींवर पोहोचला.

यामागे मुख्य कारण काय?

कंपनीचे EBITDA मार्जिन 21.2% आणि निव्वळ नफा मार्जिन 16.1% होता. पण युरोपमधील कमाई मागील तिमाहीच्या तुलनेत 1.9% कमी झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे ऑटोमोटिव्ह खर्चातील सततची कमजोरी. Tata Elxsi म्हणाले की डिलिव्हरी मिक्स, उच्च गुंतवणूक आणि वार्षिक पगारवाढ यामुळे मार्जिनवर परिणाम झाला आहे. हा आयटी स्टॉक गेल्या एका महिन्यात 13%, गेल्या तीन महिन्यांत 22%, गेल्या सहा महिन्यांत 36% आणि गेल्या एका वर्षात 45% ने घसरला आहे. Tata Elxsi ने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये Rs 6,423.10 चा 52 आठवड्यांचा उच्चांक गाठला होता आणि आता तो जवळपास 46% खाली ट्रेडिंग करत आहे.

ब्रोकरेजचा आत्मविश्वास कमी झाला

मोतीलाल ओसवाल यांनी टाटा Elxsi च्या शेअर्सना 3100 रुपयांची टार्गेट किंमत देऊन ‘सेल’ रेटिंग दिले आहे. युरोपमधील ऑटो खर्च कमी झाल्यामुळे आणि वसुलीसाठी जास्त वेळ मिळाल्यामुळे ब्रोकरेजने स्टॉकची लक्ष्य किंमत कमी केली. कोटक इन्स्टिट्यूशनने 3000 रुपयांची टार्गेट किंमत देऊन त्याची विक्री करण्याचा सल्लाही दिला आहे. चॉईस इन्स्टिट्यूशनलने 3150 रुपयांच्या टार्गेट किमतीसह ‘सेल’ रेटिंग दिले आहे.

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Web Title: Tata elxsi share downgraded to sell by brokerage after q1 results marathi news

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Published On: Jul 15, 2026 | 04:55 PM

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