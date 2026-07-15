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Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची संथ सुरुवात? आज या शेअर्सवर ठेवा विशेष लक्ष

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:06 AM IST
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सारांश

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार आज 15 जुलै रोजी सपाट किंवा संथ सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी बाजारात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देत काही निवडक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची संथ सुरुवात? आज या शेअर्सवर ठेवा विशेष लक्ष

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची संथ सुरुवात? आज या शेअर्सवर ठेवा विशेष लक्ष

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टी 24,032 च्या पातळीवर व्यवहार करत असून आज सेन्सेक्स आणि निफ्टीची सुरुवात सपाट राहण्याची शक्यता आहे.
  • मंगळवारी सेन्सेक्स 561.46 अंकांनी आणि निफ्टी 158.95 अंकांनी घसरत अनुक्रमे 77,054.94 आणि 24,052.05 वर बंद झाले.
  • तज्ज्ञांनी आज नॅशनल ॲल्युमिनियम, ऑइल इंडिया, ॲक्मे सोलरसह अनेक शेअर्समध्ये खरेदी-विक्रीच्या संधी असल्याचे सांगितले आहे.
India Share Market Update: भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज १५ जुलै रोजी बुधवारी सपाट पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र व्यवहार करताना गुंतवणूकदारांनी सावध राहावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात संथ असल्याचे दर्शवतात. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ८ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,०३२ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,१०० च्या पातळीखाली स्थिरावला. सेन्सेक्स ५६१.४६ अंकांनी, म्हणजेच ०.७२ टक्क्यांनी घसरून ७७,०५४.९४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १५८.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.६६ टक्क्यांनी घसरून २४,०५२.०५ वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ६६९.१५ अंकांनी, म्हणजेच १.१५ टक्क्यांनी घसरून ५७,४६२.३० वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी नॅशनल ॲल्युमिनियम, ऑइल इंडिया आणि ॲक्मे सोलर होल्डिंग्ज या शेअर्सची निवड केली आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार युनियन बँक ऑफ इंडिया, ग्रोव, एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी असेट मॅनेजमेंट कंपनी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी, टाटा एल्क्सी, एल अँड टी टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस, दिल्लीवरी, जम्मू आणि काश्मीर बँक, हीरो मोटोकॉर्प, सोपे प्रवास नियोजक, एनबीसीसी (भारत), किर्लोस्कर बंधू या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, आनंद राठी येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपालक्कल यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी सात स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये जेबी केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, रूट मोबाईल लिमिटेड, बँक ऑफ बडोदा , वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड आणि अथर एनर्जी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी जेएनके इंडिया, डीईई डेव्हलपमेंट इंजिनियर्स, कॅन्टाबिल रिटेल, आरती ड्रग्स आणि सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज या शेअर्सची निवड केली आहे.

विक्रम कसाट यांचं प्री-मार्केट ओपनिंगबाबत मत

पीएल कॅपिटलचे ॲडव्हायझरी प्रमुख विक्रम कसाट यांचं प्री-मार्केट ओपनिंगबाबत मत आहे की, मंगळवारी बँकांच्या उत्कृष्ट कमाईमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात तेजी दिसून आली, तर दुसरीकडे निराशाजनक कामगिरीमुळे IBM च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. या परस्परविरोधी घडामोडींमुळे ‘डाऊ जोन्स’ निर्देशांकात दिवसभर ओढाताण पाहायला मिळाली, मात्र अखेरीस या निर्देशांकाने किरकोळ वाढ नोंदवली. ‘डाऊ’ निर्देशांक ०.०२% च्या किंचित वाढीसह बंद झाला.

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‘नॅस्डॅक’ मध्ये ०.९% आणि ‘एस अँड पी ५००’ मध्ये ०.४% ची वाढ झाली. जेपीमॉर्गन चेस, बँक ऑफ अमेरिका, सिटीग्रुप, वेल्स फार्गो आणि गोल्डमन सॅक्स या सर्व बँकांनी अपेक्षांपेक्षा चांगली कमाई जाहीर केली आणि इक्विटी ट्रेडिंगमधून भक्कम महसूल मिळवला. दुसरीकडे, IBM ने अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असलेले प्राथमिक आर्थिक निष्कर्ष जाहीर केल्यानंतर त्यांच्या शेअर्समध्ये २५% हून अधिक घसरण झाली. सुरुवातीच्या सत्रात तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती, परंतु ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर २०% शुल्क आकारण्याची योजना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रद्द केल्यानंतर या किमती उच्चांकावरून खाली आल्या.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Share market today sensex nifty likely to open flat check top stock recommendations for 15 july 2026

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:57 AM

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