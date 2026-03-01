देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न सध्या १९२,७७४ इतके आहे. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. शिवाय, बचतही अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मितीसाठी देशांतर्गत संसाधनांचा आधार मजबूत झाला आहे. भविष्यात, अनेक देशांसोबत व्यापार करार आणि देशांतर्गत मागणीमुळे उत्पादनात वाढ होईल. वापर आणि निर्यात देखील पुन्हा वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीनतम सुधारित जीडीपी आकडेवारीनुसार, चालू किमतींवर दरडोई खाजगी अंतिम वापर खर्च (पीएफसीई) २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ साठी अनुक्रमे १०७,९१०, ११७,३५६ आणि १२७,६२७ असा अंदाज आहे. २०२४-२५ साठी चालू किमतींवर निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. २०२३-२४ मध्ये २४६.२५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही १०.२% वाढ दर्शवते, जी २०२३-२४ मध्ये ११.६% होती.
२०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांसाठी देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे १५९,५५७आणि १७६,४६५ असण्याचा अंदाज आहे. बचतीबाबत, २०२४-२५ मध्ये एकूण बचत १११.१३ लाख कोटी होती. घरगुती क्षेत्राचा वाटा एकूण बचतीमध्ये ६२.१% होता, त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये बिगर-वित्तीय कंपन्यांचा वाटा २८.९% होता. २०२४-२५ मध्ये वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) वाढ प्रामुख्याने उत्पादन, खाणकाम, बांधकाम, वित्तीय सेवा आणि रिअल इस्टेट, गृहनिर्माण मालकी आणि व्यवसाय सेवांमधील वाढीमुळे झाली. २०२४-२५ साठी सध्याच्या किमतींवर सरकारी अंतिम वापर खर्च (जीएफसीई) अंदाजे ३३.९५ लाख कोटी आहे, जो २०२३-२४ मध्ये ३०.७४ लाख कोटी होता.
वास्तविक जीडीपी अंदाजे ३२२.५८ लाख कोटी आहे. २०२५-२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी, किंवा स्थिर किमतींवर जीडीपी, अंदाजे ३२२.५८ लाख कोटी आहे. २०२४-२५ साठी जीडीपीचा पहिला सुधारित अंदाज (एफआरई) २९९.८९ लाख कोटी होता.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल-डिसेंबर कालावधीत देशात १८% अधिक परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) मिळाली. हा एफडीआय इनफ्लो डेटा दर्शवितो की, जागतिक बाजारपेठेतील आव्हाने आणि अनेक देशांमध्ये तणाव असूनही परदेशी गुंतवणूकदार भारतात विश्वास ठेवतात. शुक्रवारी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत देशात ४७.८७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) झाली, जी वार्षिक आधारावर १८% वाढ दर्शवते.
२०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत, देशात ४०.६७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. २०२५-२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, देशात पुनर्गुतवलेल्या उत्पन्नासह एकूण ७३.३१ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सिंगापूरला सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक मिळाली, तर अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) देशाला १२.६९ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली. (डीपीआयआयटी)