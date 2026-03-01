Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न सध्या १९२,७७४ इतके आहे. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. शिवाय, बचतही अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मितीसाठी देशांतर्गत संसाधनांचा आधार मजबूत आहे

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:23 PM
वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

Follow Us:
Follow Us:

देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न सध्या १९२,७७४ इतके आहे. निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. शिवाय, बचतही अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि भांडवल निर्मितीसाठी देशांतर्गत संसाधनांचा आधार मजबूत झाला आहे. भविष्यात, अनेक देशांसोबत व्यापार करार आणि देशांतर्गत मागणीमुळे उत्पादनात वाढ होईल. वापर आणि निर्यात देखील पुन्हा वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीनतम सुधारित जीडीपी आकडेवारीनुसार, चालू किमतींवर दरडोई खाजगी अंतिम वापर खर्च (पीएफसीई) २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ साठी अनुक्रमे १०७,९१०, ११७,३५६ आणि १२७,६२७ असा अंदाज आहे. २०२४-२५ साठी चालू किमतींवर निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २७१.४४ लाख कोटी आहे. २०२३-२४ मध्ये २४६.२५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही १०.२% वाढ दर्शवते, जी २०२३-२४ मध्ये ११.६% होती.

मार्चच्या सुरुवातीला बदलणार ‘हे’ प्रमुख दैनंदिन नियम; सामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम?

२०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांसाठी देशाचे दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न अनुक्रमे १५९,५५७आणि १७६,४६५ असण्याचा अंदाज आहे. बचतीबाबत, २०२४-२५ मध्ये एकूण बचत १११.१३ लाख कोटी होती. घरगुती क्षेत्राचा वाटा एकूण बचतीमध्ये ६२.१% होता, त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये बिगर-वित्तीय कंपन्यांचा वाटा २८.९% होता. २०२४-२५ मध्ये वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) वाढ प्रामुख्याने उत्पादन, खाणकाम, बांधकाम, वित्तीय सेवा आणि रिअल इस्टेट, गृहनिर्माण मालकी आणि व्यवसाय सेवांमधील वाढीमुळे झाली. २०२४-२५ साठी सध्याच्या किमतींवर सरकारी अंतिम वापर खर्च (जीएफसीई) अंदाजे ३३.९५ लाख कोटी आहे, जो २०२३-२४ मध्ये ३०.७४ लाख कोटी होता.

वास्तविक जीडीपी अंदाजे ३२२.५८ लाख कोटी आहे. २०२५-२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी, किंवा स्थिर किमतींवर जीडीपी, अंदाजे ३२२.५८ लाख कोटी आहे. २०२४-२५ साठी जीडीपीचा पहिला सुधारित अंदाज (एफआरई) २९९.८९ लाख कोटी होता.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या एप्रिल-डिसेंबर कालावधीत देशात १८% अधिक परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) मिळाली. हा एफडीआय इनफ्लो डेटा दर्शवितो की, जागतिक बाजारपेठेतील आव्हाने आणि अनेक देशांमध्ये तणाव असूनही परदेशी गुंतवणूकदार भारतात विश्वास ठेवतात. शुक्रवारी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत देशात ४७.८७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) झाली, जी वार्षिक आधारावर १८% वाढ दर्शवते.

फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणाला तात्पुरती स्थगिती; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मोठा निर्णय

२०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत, देशात ४०.६७ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. २०२५-२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, देशात पुनर्गुतवलेल्या उत्पन्नासह एकूण ७३.३१ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आली. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सिंगापूरला सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक मिळाली, तर अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) देशाला १२.६९ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली. (डीपीआयआयटी)

Web Title: Real gdp towards rs 32258 lakh crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

Shimron Hetmyer चा वर्ल्ड रेकॉर्ड, टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ‘इतके’ 6, साहिबजादा फरहानचा रेकॉर्ड तोडला

Mar 01, 2026 | 10:14 PM
Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

Mar 01, 2026 | 10:11 PM
3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

Mar 01, 2026 | 09:52 PM
Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Israel-Iran War: खामेनेईंनंतर आता इराणच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचा खात्मा! इस्रायलच्या भीषण हल्ल्याचा थरकाप उडवणारा Video समोर

Mar 01, 2026 | 09:37 PM
Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Kokan Formula in School : कोकण फॉर्म्युल्यातून शाळा वाचवा! “राज्यभर राबवून सर्व मराठी शाळांना जीवदान द्यावे…”

Mar 01, 2026 | 09:13 PM
33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

Mar 01, 2026 | 08:57 PM
हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

हवामान क्षेत्रात घडवायचे आहे करिअर? मोठ्या पगाराची संधी! वाचाल तर फायद्यात राहाल

Mar 01, 2026 | 08:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM