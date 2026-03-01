मार्चच्या सुरुवातीला बदलणार ‘हे’ प्रमुख दैनंदिन नियम; सामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
१ मार्च २०२६ पासून भारतात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि खिशावर होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षितता वाढविणे आणि सेवा सुधारणेच्या उद्देशाने हे सर्व बदल केले जात आहेत.

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:33 PM
  • जीवनोपयोगी गोष्टींवर होणार परिणाम
  • १ मार्चपासून बदलणार प्रमुख दैनंदिन नियम
  • एलपीजी दर, रेल्वे अॅप आणि सिम नियमांचा परिणाम
 

१ मार्च २०२६ पासून भारतात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि खिशावर होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षितता वाढविणे आणि सेवा सुधारणेच्या उद्देशाने हे सर्व बदल अंमलात आणले जात आहेत. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीचा आढावा घेतात. गेल्या काही महिन्यांत १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार झालेत. तर घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत स्थिर आहे. गेल्या महिन्यात, कंपन्यांनी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत अंदाजे ४९ रुपयांची वाढ केली होती. त्यामुळे, १ मार्च २०२६ रोजी देखील किमतीत सुधारणा लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणाला तात्पुरती स्थगिती; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मोठा निर्णय

१ मार्च २०२६ पासून, रेल्वे तिकीट बुकिंग सिस्टममध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते. वृत्तानुसार, भारतीय रेल्वेचे जुने यूटीएस अॅप बंद केले जाऊ शकते आणि नवीन रेल्वे ऑनलाइन अॅपद्वारे बदलले जाऊ शकते. या नवीन अॅपद्वारे, प्रवासी सामान्य तिकिटे, प्लॅटफॉर्म तिकिटे आणि लोकल ट्रेन प्रवासाशी संबंधित सर्व सेवा सहजपणे बुक करू शकतील. तिकीट प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल करण्यासाठी हा बदल केला जात आहे. डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकार १ मार्चपासून नवीन सिम बाइंडिंग नियम लागू करू शकते.

दुसरा मोठा बदल रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. १ मार्चपासून रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रणालीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या वापरले जाणारे UTS on Mobile अॅप बंद करून नवीन आणि अधिक आधुनिक अॅप सुरू केले जाऊ शकते. हे अॅप Indian Railways कडून उपलब्ध होईल. या नव्या अॅपद्वारे सामान्य तिकिटे, प्लॅटफॉर्म तिकिटे तसेच लोकल ट्रेन प्रवासाशी संबंधित सेवा एका ठिकाणी सहज मिळू शकतील. डिजिटल तिकीट प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी हा बदल केला जात आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांतील लोकल प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

GAIL (इंडिया) लिमिटेडची १७८ मेगावॅट पवन ऊर्जा झेप; महाराष्ट्रात १,७३६ कोटींची केली गुंतवणूक

याशिवाय, डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारकडून नवीन “सिम बाइंडिंग” नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमानुसार, मोबाईल सिम कार्ड विशिष्ट डिव्हाइस किंवा ओळखीसोबत जोडले जाईल, ज्यामुळे अनधिकृत वापर आणि ऑनलाइन फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवता येईल. सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असताना हा निर्णय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

एकूणच, १ मार्च २०२६ पासून होणारे हे बदल थोडेसे अस्वस्थ करणारे वाटले तरी त्यामागचा उद्देश सेवा अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करणे हा आहे. सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात, पण दीर्घकालीन दृष्टीने हे बदल सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरतील अशी अपेक्षा आहे.

