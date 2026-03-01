फोर्टिफाइड तांदूळ वितरणाला तात्पुरती स्थगिती; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मोठा निर्णय

Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) आणि इतर योजनांअंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या तांदळामध्ये पोषक तत्वे मिळविण्याची प्रक्रिया (फोर्टिफिकेशन) सरकारने तात्पुरती थांबवली आहे. सरकारी निवेदनानुसार, गोदामांमध्ये दीर्घकाळ साठवणुकीमुळे तांदळातील पोषक तत्वात घट झाल्याचे दिसून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. आयआयटी खरगपूरच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. देशातील वेगवेगळ्या हवामान आणि हवामान प्रदेशात साठवले जात असताना या विशेष तांदळाच्या (फोर्टिफाइड राइस) शेल्फ लाइफ आणि खराब होण्याचा अभ्यास करण्याचे काम सरकारने आयआयटी खरगपूरला सोपवले होते.
साठवणुकीचे स्थान, तापमान, आर्द्रता आणि पॅकेजिंग साहित्य हे सर्व तांदळाच्या गुणवत्तेवर आणि शेल्फ लाइफवर लक्षणीय परिणाम करतात, असे एका अभ्यासातून दिसून आहे. हे घटक फोर्टिफाइड राईसच्या गुणवत्तेवर परिणाम करत होते. अहवालात असे आढळले की, दीर्घकाळ साठवणूक आणि वारंवार वाहतूक केल्याने या विशेष तांदळातील पोषक घटक कमी होतात, त्यामुळे ते अधिक लवकर खराब होतात.
परिणामी तांदळाची गुणवत्ता अपेक्षेपेक्षा कमी होते. लोक ते प्रदान करण्यासाठी तयार केलेल्या पौष्टिक फायद्यांचा पूर्णपणे फायदा घेऊ शकत नाहीत. तांदळाची खरेदी आणि वार्षिक वापर पाहता, रेशन तांदूळ बहुतेकदा दोन ते तीन वर्षे सरकारी गोदामांमध्ये राहतो. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर सरकारी योजनांसाठी दरवर्षी ३७.२ दशलक्ष टन तांदळाची आवश्यकता असते. तथापि, सरकारी साठ्यात एकूण उपलब्धता ६७.४ दशलक्ष टन असण्याचा अंदाज आहे, ज्यात २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या खरीप हंगामातील कापणीचा समावेश आहे.