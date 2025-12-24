Stock Market Today: आज शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता, गुंतवणूकदारांसाठी ‘हे’ शेअर्स ठरणार फायदेशीर

Share Market Closing: दोन्ही सत्रात बाजार मंदावला, सेन्सेक्स 42 अंकांनी खाली घसरले तर निफ्टी किंचित स्थिर
मंगळवार, २३ डिसेंबर रोजी बेंचमार्क निर्देशांक स्थिर स्थितीत बंद झाले, कारण उच्च पातळीवर नफा बुकिंगमुळे वाढ मर्यादित झाली, जरी मिश्र जागतिक संकेतांमध्ये मिड- आणि स्मॉल-कॅप समभागांनी तेजी दर्शविली. सेन्सेक्स ४३ अंकांनी किंवा ०.०५% ने घसरून ८५,५२४.८४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० मध्ये ५ अंकांनी किंवा ०.०२% ने वाढून २६,१७७.१५ वर बंद झाला. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक ०.०७% ने वाढला आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.३८% ने वाढला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतीय शेअर बाजार बुधवारीच्या सत्राची सुरुवात थोडीशी सकारात्मक पण सावधगिरीने करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांचे मत आहे की, भारतीय शेअर बाजारातील कल रेंजबाउंड आहे, कारण निफ्टी ५० निर्देशांक २५,८०० ते २६,२०० च्या विस्तृत श्रेणीत व्यवहार करत आहे. प्रमुख निर्देशांक २६,२०० वर अडथळा आणत आहे. या प्रतिकाराला मागे टाकत, ५०-स्टॉक निर्देशांक लवकरच २६,४५० वर पोहोचू शकतो.
प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये न्याका, जेबीएम ऑटो आणि बाल्मर लॉरी यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार फेडरल बँक, अदानी बंदरे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र, टाटा स्टील, अरबिंदो फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, बायोकॉन, जीपीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गेल इंडिया या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये जीएमआर एअरपोर्ट्स, एनएलसी इंडिया, जेके टायर अँड इंडस्ट्रीज, एफेल ३आय आणि सारडा एनर्जी अँड मिनरल्स यांचा समावेश आहे.