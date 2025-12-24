Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: आज शेअर बाजाराची हिरव्या रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता, गुंतवणूकदारांसाठी ‘हे’ शेअर्स ठरणार फायदेशीर

Share Market Update: आज शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज शेअर बाजार सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. याबाबत आता अधिक जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 24, 2025 | 08:50 AM
  • मंगळवारी २३ डिसेंबर रोजी बेंचमार्क निर्देशांक स्थिर स्थितीत बंद
  • तिसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ४.३% वार्षिक दराने वाढली
  • वैशाली पारेख यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली
India Share Market Update: जागतिक बाजारपेठेतील सकारात्मक ट्रेंडमुळे बुधवारी, २४ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, हिरव्या रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उन्हाळ्यात आर्थिक वाढीच्या मजबूत अहवालानंतर वॉल स्ट्रीटवर विक्रमी उच्चांकी वाढ झाली, त्यामुळे आशियाई शेअर बाजार सोमवारी तेजीत राहिले. तिसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ४.३% वार्षिक दराने वाढली. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २६,२३४ च्या जवळ व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा ३१ अंकांनी किंवा ०.१२% ने वाढला.

Share Market Closing: दोन्ही सत्रात बाजार मंदावला, सेन्सेक्स 42 अंकांनी खाली घसरले तर निफ्टी किंचित स्थिर 

मंगळवार, २३ डिसेंबर रोजी बेंचमार्क निर्देशांक स्थिर स्थितीत बंद झाले, कारण उच्च पातळीवर नफा बुकिंगमुळे वाढ मर्यादित झाली, जरी मिश्र जागतिक संकेतांमध्ये मिड- आणि स्मॉल-कॅप समभागांनी तेजी दर्शविली. सेन्सेक्स ४३ अंकांनी किंवा ०.०५% ने घसरून ८५,५२४.८४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० मध्ये ५ अंकांनी किंवा ०.०२% ने वाढून २६,१७७.१५ वर बंद झाला. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक ०.०७% ने वाढला आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक ०.३८% ने वाढला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

भारतीय शेअर बाजार बुधवारीच्या सत्राची सुरुवात थोडीशी सकारात्मक पण सावधगिरीने करेल अशी अपेक्षा आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांचे मत आहे की, भारतीय शेअर बाजारातील कल रेंजबाउंड आहे, कारण निफ्टी ५० निर्देशांक २५,८०० ते २६,२०० च्या विस्तृत श्रेणीत व्यवहार करत आहे. प्रमुख निर्देशांक २६,२०० वर अडथळा आणत आहे. या प्रतिकाराला मागे टाकत, ५०-स्टॉक निर्देशांक लवकरच २६,४५० वर पोहोचू शकतो.

Income Tax Rules: सासरच्यांना भेट दिली तर कर, सुनेला दिली तर सूट! आयकर कायदा काय सांगतो?

प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये न्याका, जेबीएम ऑटो आणि बाल्मर लॉरी यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार फेडरल बँक, अदानी बंदरे आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र, टाटा स्टील, अरबिंदो फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, बायोकॉन, जीपीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गेल इंडिया या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. या शेअर्समध्ये जीएमआर एअरपोर्ट्स, एनएलसी इंडिया, जेके टायर अँड इंडस्ट्रीज, एफेल ३आय आणि सारडा एनर्जी अँड मिनरल्स यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Dec 24, 2025 | 08:50 AM

