स्थानिकांना ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वेध; गावोवावी बैठका अन् सोशल मिडीयावर प्रचाराला सुरुवात

येत्या २ ते ३ दिवसात राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतची मुदत संपणार आहे. शिरुर तालुक्यातील देखील ७१ ग्रामपंचायतची मुदत संपणार आहे, मात्र अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी मे महिन्यात पावसाळया पूर्वी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच स्थानिक पातळीवर अनेक गावांमध्ये बैठका सुरु होत आहेत. नुकतेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना ग्रामपंचायतचे वेध लागले असतांना अनेकांनी गावामध्ये युवकांना एकत्र करत आपापल्या नावाचा प्रचार करत सोशल मिडीयावर वेगवेगळ्या पोस्ट टाकून स्थानिकांना आपण निवडणूक लढवणार असल्याचा इशाराच दिला आहे.
तर पराभूत उमेदवार स्थानिक पातळीवर काय निर्णय घेणार व गावामध्ये काय बदल घडवणार हे पाहणे गरजेचे आहे, तर यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांचे झेंडे घेऊन एकमेका विरोधात लढलेले ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी काय भूमिका घेणार पुढील गणिते स्पष्ट होणार आहे, तर सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी अनेक इच्छुकांनी मतदारांना आखाडाची ढेकर व देवदर्शन घडवले असताना ग्रामपंचायतचे इच्छुक कोणती योजना आखणार याकडे देखील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सात ग्रामपंचायतची मुदत संपली
शिरुर तालुक्यातील यापूर्वी धानोरे, कासारी, ढोकसांगवी, कळवंतवाडी, करडे, आंबळे व चव्हाणवाडी या सात ग्रामपंचायतची मुदत संपली आहे. या ग्रामपंचायतीवर सध्या प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले असून, नव्याने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
७१ ग्रामपंचायतची मुदत संपणार
शिरुर तालुक्यात २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी आलेगाव पागा, आपटी, उरळगाव, करंदी, केंदूर, कोरेगाव भीमा, खैरेनगर, खैरेवाडी, जातेगाव बुद्रुक, जातेगाव खुर्द, टाकळी भिमा, डिंग्रजवाडी, तळेगाव ढमढेरे, दरेकरवाडी, दहिवडी, धामारी, निमगाव म्हाळुंगी, पाबळ, पारोडी, पिंपळे जगताप, भांबर्डे, मुखई, वढू बुद्रुक, वाडा पुनर्वसन, विठ्ठलवाडी, शिक्रापूर, सणसवाडी, हिवरे, आमदाबाद, कवठे येमाई, कान्हूर मेसाई, कारेगाव, कोंढापुरी, खंडाळे, गणेगाव खालचा, चांडोह, मोराची चिंचोली, निमगाव भोगी, निमगाव दुडे, पिंपळे खालसा, पिंपरखेड, पिंपरी दुमाला, फाकटे, बाभुळसर खुर्द, बुरुंजवाडी, मलठण, मिडगुलवाडी, रावडेवाडी, वडनेर खुर्द, वरुडे, वाघाळे, सविंदने, आंधळगाव, इनामगाव, कुरुळी, कोळगाव डोळस, गणेगाव दुमाला, गुनाट, गोलेगाव, नागरगाव, चिंचणी, निमोणे, निर्वी, न्हावरा, पिंपळसूटी, बाभुळसर बुद्रुक, मोटेवाडी, वडगाव रासाई, शिंदोडी, शिरसगाव काटा व सादलगाव या ७१ ग्रामपंचायतची मुदत संपणार आहे.