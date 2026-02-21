गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये
या घडामोडींचे पडसाद केवळ शेअर बाजारावरच नव्हे, तर सोने आणि चांदीच्या किमतींवरही उमटणार आहेत. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सोन्याकडे ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ म्हणून पाहतात, त्यामुळे सोन्याच्या दरात उसळी येऊ शकते. तसेच, प्रशासनाने आतापर्यंत वसूल केलेल्या सुमारे १७५ अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे १४.५ लाख कोटी रुपये) रिफंडबाबत मोठी कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी हा परतावा देण्यास विरोध दर्शवला असून आता ही लढाई न्यायालयात ५ वर्षे चालेल असे संकेत आहेत. त्यामुळे आता व्यापार क्षेत्रातील संभ्रम अधिकच वाढला आहे. येणारा आठवडा जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं बोललं जात आहे.
SMC ग्लोबल सिक्युरिटीजच्या सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव यांनी ‘मिंट’च्या रिपोर्टनुसार स्पष्ट केलं की, सोमवारी शेअर बाजारात वाढ होऊ शकते. ट्रम्प यांच्या जागतिक टॅरिफ रद्द करण्याचा अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारतीय निर्यातदारांसाठी एक मोठा विजय आहे, जे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफविरोधात संघर्ष करत होते. या शुल्कांमुळे ५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम झाला होता. विशेषतः वस्त्रोद्योग आणि रत्ने-दागिने यांसारख्या मजूर-केंद्रित क्षेत्रांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. उत्पादन खर्च वाढणं, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत घट होणं आणि ऑर्डर्समध्ये अनिश्चितता निर्माण झाल्यामुळे या क्षेत्रांवर ताण वाढला होता. या शुल्कांमध्ये सवलत किंवा धोरणात्मक बदल झाल्यास निर्यात वाढीस चालना मिळू शकते, ज्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होऊन बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मीडिया अहवालात त्यांनी हे स्पष्ट केलं की, या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चौकटीअंतर्गत ठरवण्यात आलेला 18 टक्के परस्पर (रेसिप्रोकल) टॅरिफ रद्द झाला आहे. याचा अर्थ असा की अमेरिकेकडे जाणाऱ्या भारताच्या सुमारे 55 टक्के निर्यातीवर आता केवळ 10 टक्के टॅरिफ आकारले जाईल. मात्र, SS वेल्थस्ट्रीटच्या संस्थापक सुगंधा सचदेवा यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदींनुसार लावण्यात आलेल्या सेक्टर स्पेसिफिक टॅरिफवर होणार नाही. स्टील, अॅल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर आणि इतर धोरणात्मक उत्पादनांवरील टॅरिफ अद्याप कायम आहे.
भारतीय शेअर बाजारात गॅप-अप ओपनिंगची शक्यता व्यक्त करताना सेबी-नोंदणीकृत फंडामेंटल इक्विटी विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर यांनी ‘मिंट’च्या अहवालात सांगितले की संबंधित घडामोडी घडल्या तेव्हा भारतीय शेअर बाजार बंद होता, मात्र GIFT Nifty सुरू होता. सामान्यतः GIFT Nifty निर्देशांक आणि NIFTY 50 निर्देशांत थोड्या फरकाने बंद होतात. पण शुक्रवारी Nifty 50 निर्देशांक 25,571 वर बंद झाला, तर 26 फेब्रुवारी 2026 च्या एक्सपायरीसाठी GIFT Nifty 50 फ्युचर्स 25,764 वर बंद झाला. म्हणजेच Niftyपेक्षा सुमारे 200 अंकांनी जास्त हा आकडा होता. त्यामुळे सोमवारी BSE Sensex 500 अंकांहून अधिक वाढीने उघडला तरी आश्चर्य वाटणार नाही.
