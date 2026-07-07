मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Sitas Financial Performance Is Strong Target Of 10 Billion Passengers By 2050

SITA ची आर्थिक कामगिरी मजबूत! 2050 पर्यंत 10 अब्ज प्रवाशांचे लक्ष्य, AI मुळे इंधन बचत आणि कमी प्रदूषण

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

जागतिक विमान वाहतूक उद्योग AI, बायोमेट्रिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विमानतळ किंवा मनुष्यबळ न वाढवता दरवर्षी 10 अब्ज प्रवाशांची वाहतूक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे SITA Impact Report 2025 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जागतिक विमान वाहतूक उद्योग 2050 पर्यंत दरवर्षी तब्बल 10 अब्ज प्रवाशांची वाहतूक करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, यासाठी विमानतळ, विमाने किंवा मनुष्यबळ दुप्पट वाढवण्याऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बायोमेट्रिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. SITA Impact Report 2025 मध्ये या बदलांचा सविस्तर आढावा देण्यात आला आहे.

Liquor Price Hike: मद्यप्रेमींना मोठा झटका? दारूच्या किमतीत वाढ होणार; जाणून घ्या कोणत्या शहरात काय रेट्स?

SITA चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड लॅव्होरेल यांनी सांगितले की, 2050 पर्यंत प्रवाशांची संख्या 10 अब्जांपर्यंत पोहोचणार असल्याने विद्यमान पायाभूत सुविधांमधून अधिकाधिक प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानच सर्वात प्रभावी उपाय ठरत आहे. विमान कंपन्या, विमानतळ, सरकारे आणि प्रवास क्षेत्रातील भागीदार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून हा डिजिटल बदल घडत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अहवालानुसार, अरुबा येथे डिजिटल ट्रॅव्हल क्रेडेन्शियल्स आणि बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे प्रवाशांची सीमा तपासणी अवघ्या 8 सेकंदांत पूर्ण होत असून हा वेळ पूर्वीच्या तुलनेत 78 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. तसेच दरवर्षी 271 दशलक्षांहून अधिक प्रवाशांचे जोखीम मूल्यांकन SITA च्या तंत्रज्ञानाद्वारे काही सेकंदांत पूर्ण केले जात आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही विमान वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. SITA OptiFlight या AI-आधारित प्रणालीने 2025 मध्ये 59 विमान कंपन्यांच्या 29 लाख उड्डाणांचे विश्लेषण करून 1.27 लाख टन इंधनाची बचत केली. त्यामुळे सुमारे 4.03 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळण्यात मदत झाली. टोरांटो पिअर्सन आणि अबुधाबी विमानतळांवर AI-आधारित व्यवस्थापनामुळे विमानांच्या टर्नअराउंड वेळेतही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. प्रवाशांच्या सामान व्यवस्थापनातही मोठा बदल झाला आहे. SITA WorldTracer आणि Apple AirTag तसेच Google च्या लोकेशन शेअरिंग सुविधेमुळे हरवलेल्या बॅगांची संख्या 90 टक्क्यांनी घटली आहे. Thai Airways मध्ये AI-आधारित प्रणालीमुळे चुकीच्या ठिकाणी गेलेल्या बॅगांचे पुनर्नियोजन करण्यासाठी लागणारा वेळ 3 मिनिटांवरून अवघ्या 1 सेकंदावर आला आहे.

Truecaller Report : कॉल की किचकिच! सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय? तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत

हवामानामुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठीही AI प्रभावी ठरत आहे. फ्रान्समधील रिम्स कंट्रोल सेंटर येथे 2025 मध्ये झालेल्या चाचणीत नियंत्रकांना रिअल-टाइम हवामान माहिती उपलब्ध करून दिल्यामुळे हवामानाशी संबंधित विलंब 65 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. त्याचबरोबर गेल्या वर्षीच्या CrowdStrike तांत्रिक बिघाडादरम्यान 460 हून अधिक उड्डाणे SITA Maestro DCS प्रणालीमुळे सुरळीत सुरू राहिली. आर्थिक कामगिरीतही SITA ने सातत्य राखले असून 2025 मध्ये कंपनीचे उत्पन्न 1.71 अब्ज अमेरिकी डॉलर झाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 7 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2019 च्या तुलनेत कंपनीने स्वतःचे कार्बन उत्सर्जन 32 टक्क्यांनी कमी केले असून जगभरातील कार्यालयांमध्ये 90 टक्के नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर केला जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: Sitas financial performance is strong target of 10 billion passengers by 2050

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 08:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akasa Air : अकासा एअरने राजस्थानमध्ये केला प्रवेश! या नव्या मार्गिकेवरून होणार प्रवास सुरु
1

Akasa Air : अकासा एअरने राजस्थानमध्ये केला प्रवेश! या नव्या मार्गिकेवरून होणार प्रवास सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SITA ची आर्थिक कामगिरी मजबूत! 2050 पर्यंत 10 अब्ज प्रवाशांचे लक्ष्य, AI मुळे इंधन बचत आणि कमी प्रदूषण

SITA ची आर्थिक कामगिरी मजबूत! 2050 पर्यंत 10 अब्ज प्रवाशांचे लक्ष्य, AI मुळे इंधन बचत आणि कमी प्रदूषण

Jul 07, 2026 | 08:26 PM
वाद पेटवला पण Suryakumar Yadav च्या ‘त्या’ पोस्टने सगळे चित्र स्पष्ट; म्हणाला, ‘मला भारतीय…’

वाद पेटवला पण Suryakumar Yadav च्या ‘त्या’ पोस्टने सगळे चित्र स्पष्ट; म्हणाला, ‘मला भारतीय…’

Jul 07, 2026 | 08:26 PM
छातीत जळजळ आणि गॅसचा त्रास सतावतोय? स्वयंपाकघरातील ‘या’ ५ पदार्थांनी मिळेल झटपट आराम

छातीत जळजळ आणि गॅसचा त्रास सतावतोय? स्वयंपाकघरातील ‘या’ ५ पदार्थांनी मिळेल झटपट आराम

Jul 07, 2026 | 08:15 PM
व्हायरल दुबई चॉकलेटपासून शुगर-फ्री बार्सपर्यंत! काय म्हणतो Instamart चा रिपोर्ट? आकडेवारी केली प्रसिद्ध

व्हायरल दुबई चॉकलेटपासून शुगर-फ्री बार्सपर्यंत! काय म्हणतो Instamart चा रिपोर्ट? आकडेवारी केली प्रसिद्ध

Jul 07, 2026 | 08:11 PM
‘पुढील १००० वर्षांचे भविष्य भारत ठरवणार…’, नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान

‘पुढील १००० वर्षांचे भविष्य भारत ठरवणार…’, नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान

Jul 07, 2026 | 08:07 PM
Chocolate: दररोज चॉकलेट खाणे आरोग्यदायी आहे का? ठरू शकते आरोग्यासाठी घातक, काय आहे सत्य

Chocolate: दररोज चॉकलेट खाणे आरोग्यदायी आहे का? ठरू शकते आरोग्यासाठी घातक, काय आहे सत्य

Jul 07, 2026 | 08:07 PM
Truecaller Report : कॉल की किचकिच! सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय? तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत

Truecaller Report : कॉल की किचकिच! सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय? तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत

Jul 07, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा