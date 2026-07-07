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‘पुढील १००० वर्षांचे भविष्य भारत ठरवणार…’, नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:07 PM IST
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सारांश

Navbharat Conclave 2026: डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी सांगितले की, भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनेल आणि पुढील १,००० वर्षांचे भविष्य घडवेल. भारत 'विश्वगुरू' (जागतिक नेता/मार्गदर्शक) बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान

नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान

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विस्तार
  • ‘पुढील १००० वर्षांचे भविष्य भारत ठरवणार…’
  • नवभारत विकसित भारत कॉन्क्लेव्हमध्ये डॉ. सुधांशू त्रिवेदींचे मोठे विधान
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Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: दिल्लीतील ‘हयात रीजन्सी’ या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ‘नवभारत ग्रुप’द्वारे आयोजित ‘विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह’ला संबोधित करताना, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि खासदार डॉ. सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी मांडलेली ‘विकसित भारत’ची संकल्पना ही सरकारने गेल्या १२ वर्षांत केलेल्या कामाचे प्रतिबिंब आहे; ज्याचे परिणाम पुढील २१ वर्षांत पूर्णपणे दिसून येतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, एकदा का भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनला, की पुढील १,००० वर्षांसाठी त्याची भविष्यातील वाटचाल निश्चित होईल. डॉ. त्रिवेदी यांनी नमूद केले की, ज्या गोष्टींचा विचार केवळ मागील सरकारांनी केला होता, त्या गोष्टी मोदी सरकारने प्रत्यक्षात आणल्या यासाठी त्यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी आणि कलम ३७० रद्द करणे यांसारखी उदाहरणे दिली. अशा प्रकारे, केवळ नियोजित उद्दिष्टेच साध्य झाली नाहीत, तर ज्यांची कल्पनाही केली नव्हती असे महत्त्वपूर्ण टप्पेही या १२ वर्षांत गाठले गेले.

थोरियम-आधारित ऊर्जेला चालना

डॉ. त्रिवेदी यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत थोरियम-आधारित १०० गिगावॅट ऊर्जा निर्माण करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, भारत औषधनिर्माण आणि संरक्षण उद्योगांसाठी सर्वात सुरक्षित आणि किफायतशीर केंद्र बनण्याच्या मार्गावर आहे आणि युरोपमधील बदलत्या परिस्थितीचा देशाला फायदा होणार आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, फॉक्सकॉनने चीनबाहेर आपला सर्वात मोठा चिप निर्मिती प्रकल्प भारतात उभारला, जे हे सिद्ध करते की जगाचा या देशावर विश्वास आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण: ‘सर्व-आघाडी’ (All-Alliance) दृष्टिकोन

डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत जागतिक स्तरावर पहिल्या क्रमांकावर आहे; देशाच्या ‘यूपीआय’ने (UPI) ‘व्हिसा’ला (Visa) मागे टाकून आघाडीचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थान मिळवले आहे. डॉ. त्रिवेदी यांनी टिप्पणी केली की, प्रगती आवश्यक असली तरी, सामाजिक आणि मानसिक आधाराशिवाय केलेली प्रगती समस्या अधिक वाढवू शकते; मात्र, भारतीय समाज आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांशी बांधील राहूनच पुढे जात आहे. प्रत्येक संघर्षावर भारताकडे उपाय आहेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारत तेजस्वीपणे झळकेल.

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उपाय म्हणून हिंदू संस्कृती

डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी सांगितले की, आपल्या देशात विज्ञान आणि धर्म यांच्यात कधीही संघर्ष झालेला नाही; आपली संस्कृती ही ‘शिव-शक्ती’ची (चेतना आणि ऊर्जेचा संगम) संस्कृती आहे, ज्यामध्ये मंत्र आणि वैदिक ऋचा या दोन्हीचा समावेश होतो. आपण जगाला एक नवीन जीवनशैली देण्यासाठी सज्ज आहोत. योग जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध होत आहे, लोक ‘व्हीगन’ (पूर्णपणे वनस्पती-आधारित) जीवनशैलीचा स्वीकार करत आहेत, आयुर्वेदिक व हर्बल औषधे लोकप्रिय होत आहेत, सेंद्रिय शेतीचा विस्तार होत आहे आणि भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेले ध्यान (meditation) जगभरात स्वीकारले जात आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय केवळ महासत्ता बनणे हे नसून, ‘विश्व-मित्र’ आणि ‘विश्व-गुरू’ बनणे हे आहे. भारत हा जगाचा आत्मा आहे.

हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताची वाढती ताकद

हरित आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सौर ऊर्जेचा विस्तार वेगाने झाला असून, देश या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करत आहे. त्यांनी नमूद केले की ‘सूर्य-घर’ योजना यशस्वी ठरली आहे; या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार न पडता ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळाली आणि पर्यावरण संवर्धनाला बळकटी मिळाली आहे.

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पर्यायी वैद्यकशास्त्राचे (alternative medicine) जागतिक मुख्यालय आता गुजरातमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांनी टिप्पणी केली की, विज्ञानाच्या बाबतीत पूर्वीची सरकारे केवळ पाश्चात्य देशांचे अनुकरण करत होती. पूर्वीच्या सरकारने जिथे उत्पादन क्षेत्राची गळचेपी केली होती, तिथे आज जगातील काही सर्वात मोठे मोबाईल उत्पादन कारखाने भारतात आहेत.

भारतासाठी लागणारे आयफोन अमेरिकेत तयार केले जातात

हे एक दूरदर्शी सरकार आहे आणि म्हणूनच ते ‘विकसित भारता’बद्दल बोलत आहे. याप्रसंगी, खासदार डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी ‘विकसित भारता’च्या ध्येयात योगदान देणाऱ्या उद्योजक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि आरोग्यसेवा संस्थांचा सन्मान केला. ‘नवभारत-नवराष्ट्र’चे मुख्य संपादक निमिश माहेश्वरी यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले.

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Web Title: Dr sudhanshu trivedis significant statement at the navbharat viksit bharat conclave

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Published On: Jul 07, 2026 | 08:07 PM

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