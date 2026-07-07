Truecaller Report : कॉल की किचकिच! सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय? तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत

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ट्रूकॉलरने, टाटा टेली बिझनेस सर्व्हिसेस (टीटीबीएस) आणि संशोधन संस्था कांतार यांच्या सहकार्याने, “द स्टेट ऑफ बिझनेस कॉलिंग २०२६” हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन अहवालानुसार, भारतातील अंदाजे ७९% लोक अनोळखी क्रमांकांवरून येणारे व्यावसायिक कॉल्स उचलणे टाळतात. अहवालात म्हटले आहे की, स्पॅम आणि फसवणुकीच्या कॉल्समुळे लोकांचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. असे असूनही, ७६% लोक अजूनही ईमेल, एसएमएस आणि चॅटपेक्षा व्हॉइस कॉलला प्राधान्य देतात.
देशभरातील १७ शहरांमधील ५०० हून अधिक B2B कंपन्या आणि १,००० ग्राहकांमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, लोक अशा कॉल्सना प्राधान्य देतात ज्यात संबंधित माहिती असते आणि कॉलरची ओळख पटते. मात्र, अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल्स स्वीकारण्यास ते टाळाटाळ करतात.
स्पॅम आणि फसवणुकीच्या कॉल्सच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नाही, तर प्रतिष्ठित कंपन्यांवरही होत आहे. कॉलरला ओळखत नसल्यामुळे लोक अनेकदा महत्त्वाचे व्यावसायिक कॉल्ससुद्धा टाळतात. मात्र, सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ४९% ग्राहकांनी सांगितले की, जर त्यांना वेळेवर कॉल बॅक करण्याचा पर्याय असेल आणि कॉलरची ओळख स्पष्ट असेल, तर ते व्यावसायिक कॉल स्वीकारण्यास तयार असतील.
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