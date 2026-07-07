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Truecaller Report : कॉल की किचकिच! सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय? तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत

Updated On: Jul 07, 2026 | 07:59 PM IST
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सारांश

स्पॅम कॉल्सआणि अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉलमुळे त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांच्या मनःस्थितीवर Truecaller या लोकप्रिय कॉलर आयडी ॲपने एक अत्यंत धक्कादायक Report प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, भारतातील तब्बल ७९% नागरिक कोणताही बिझनेस किंवा अनोळखी कमर्शियल कॉल न उचलतात थेट कट करून टाकतात.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Truecaller Report : कॉल की किचकिच!
  • सारखे येणारे अनोळखी कॉल्स कट करताय?
  • तुम्ही एकटेच नाही 79% लोकं हेच करताहेत
आजकाल बहुतेक लोक अनोळखी नंबरवरून आलेला कॉल दुर्लक्षित करतात किंवा तो उचलण्यापूर्वी दोनदा विचार करतात. हे केवळ एक-दोन लोकांपुरते मर्यादित नाही, तर बरेच जण असे करतात. बनावट कॉल्स, ऑनलाइन घोटाळे आणि वाढत्या स्पॅमच्या सततच्या प्रवाहामुळे, लोक अनोळखी नंबरवर विश्वास ठेवण्याबाबत सावध होत आहेत. यामुळेच लोक आता व्यावसायिक कॉल्सना उत्तर देण्यासही कचरतात. अलीकडेच, ट्रू-कॉलरच्या द स्टेट ऑफ बिझनेस कॉलिंग २०२६ या अहवालाने काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आणली आहे.

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अहवालात काय म्हटले आहे?

ट्रूकॉलरने, टाटा टेली बिझनेस सर्व्हिसेस (टीटीबीएस) आणि संशोधन संस्था कांतार यांच्या सहकार्याने, “द स्टेट ऑफ बिझनेस कॉलिंग २०२६” हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन अहवालानुसार, भारतातील अंदाजे ७९% लोक अनोळखी क्रमांकांवरून येणारे व्यावसायिक कॉल्स उचलणे टाळतात. अहवालात म्हटले आहे की, स्पॅम आणि फसवणुकीच्या कॉल्समुळे लोकांचा विश्वास मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. असे असूनही, ७६% लोक अजूनही ईमेल, एसएमएस आणि चॅटपेक्षा व्हॉइस कॉलला प्राधान्य देतात.

देशभरातील १७ शहरांमधील ५०० हून अधिक B2B कंपन्या आणि १,००० ग्राहकांमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, लोक अशा कॉल्सना प्राधान्य देतात ज्यात संबंधित माहिती असते आणि कॉलरची ओळख पटते. मात्र, अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल्स स्वीकारण्यास ते टाळाटाळ करतात.

लोक व्यावसायिक कॉल्स का टाळतात?

स्पॅम आणि फसवणुकीच्या कॉल्सच्या वाढत्या संख्येचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नाही, तर प्रतिष्ठित कंपन्यांवरही होत आहे. कॉलरला ओळखत नसल्यामुळे लोक अनेकदा महत्त्वाचे व्यावसायिक कॉल्ससुद्धा टाळतात. मात्र, सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ४९% ग्राहकांनी सांगितले की, जर त्यांना वेळेवर कॉल बॅक करण्याचा पर्याय असेल आणि कॉलरची ओळख स्पष्ट असेल, तर ते व्यावसायिक कॉल स्वीकारण्यास तयार असतील.

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Web Title: Truecaller report 79 percent indians reject business spam calls marathi news

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Published On: Jul 07, 2026 | 07:59 PM

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