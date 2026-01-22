Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स जगतात मोठ्या प्रमाणात बदल करत, सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनने त्यांच्या TV व्यवसायाचे स्पिन-ऑफ जाहीर केले आहे. कंपनी त्यांच्या घरगुती मनोरंजन शाखेतील ५१% हिस्सा चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज TCL ला विकत आहेत.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:54 AM
  • ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये मोठा उलथापालथ
  • टीसीएलसोबत ५१% संयुक्त हिस्सा विकला
  • टीव्ही बाजारात टीसीएलचा दबदबा वाढणार?
 

Sony TCL Joint Venture: इलेक्ट्रॉनिक्स जगात मोठी उलथापालथ झाली आहे. सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशनने त्यांच्या टीव्ही व्यवसायाचे भागीदार घोषित केले आहे. कंपनी त्यांच्या घरगुती मनोरंजन शाखेतील ५१% हिस्सा चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स मधील दिग्गज टीसीएल इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग्ज लिमिटेडला विकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या ऐतिहासिक करारानंतर, दोन्ही कंपन्या एक संयुक्त प्रकल्प सुरू करतील, जो एप्रिल २०२७ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

जपानी कंपन्यांसाठी हे पाऊल कमी फायदेशीर टेलिव्हिजन हार्डवेअर विभागावरील बदल दर्शवते. सोनी आता पारंपारिक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून प्लेस्टेशनसारख्या उच्च-वाढीच्या आणि अधिक फायदेशीर क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित करत आहे. भविष्यातील टीव्ही ‘सोनी’ आणि ‘ब्राव्हिया’ ब्रँडिंग कायम ठेवतील, परंतु त्यांची मुख्य डिस्प्ले तंत्रज्ञान आता टीसीएलद्वारे प्रदान केली जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

सोनी कंपनी ही व्यवस्था जागतिक बाजारपेठेत त्यांची मजबूत ब्रँड उपस्थिती टिकवून ठेवण्यास आणि टीव्ही उत्पादनाशी संबंधित उच्च खर्च आणि कमी नफ्याच्या आव्हानांना कमी करण्यास मदत करेल. सोनीचे अध्यक्ष आणि सीईओ किमियो माकी यांच्या मते, भागीदारीचा उद्देश ग्राहकांना आणखी चांगला पाहण्याचा अनुभव देण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांच्या तज्ञांना एकत्र करणे असल्याचे सांगितले.

अलिकडच्या वर्षांत चिनी कंपनी टीसीएलने जागतिक स्तरावर आपली पोहोच वेगाने वाढवली आहे. लास वेगासमध्ये नुकत्याच झालेल्या सीईएस २०२६ शोमध्ये, टीसीएलने सॅमसंगसारख्या प्रमुख कंपन्यांना मागे टाकून आणि सर्वात प्रमुख डिस्प्ले स्पेस काबीज करून जगाचे लक्ष वेधून घेतले. आता, सोनी सोबतच्या या करारामुळे टीसीएलला सोनीच्या जागतिक ओळख आणि अभियांत्रिकी वारशाचा थेट फायदा होईल, ज्यामुळे प्रीमियम टीव्ही विभागात त्याचे स्थान आणखी मजबूत होईल.

हेही वाचा: US Tariffs on India: ट्रम्पची टॅरिफ योजना फसली! भारताचा ‘हा’ गुप्त डाव यशस्वी

या धोरणात्मक कराराच्या प्रमुख अटींनुसार, टीसीएल संयुक्त उपक्रमाचे नेतृत्व करेल कारण त्यात ५१% चा बहुसंख्य हिस्सा आहे. टीसीएलचे अध्यक्ष डू जुआन यांच्या मते, हा निर्णय  शाश्वत वाढीसाठी एक भक्कम पाया म्हणून पहिले जाईल. हा करार सोनीला हार्डवेअर-आधारित ते सॉफ्टवेअर- आणि सेवा-आधारित व्यवसाय मॉडेलकडे जाण्यास मदत करेल.

ग्राहकांसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ब्रँडचे नाव बदलणार नाही. सोनी टीव्ही उत्साही अजूनही ‘ब्राव्हिया’ नावाने टीव्ही खरेदी करू शकतील, परंतु त्यांचे पॅनेल आणि डिस्प्ले तंत्रज्ञान पूर्णपणे टीसीएल अभियांत्रिकीवर आधारित असेल. ही भागीदारी जागतिक लिव्हिंग रूममध्ये सोनीची उपस्थिती टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्याचबरोबर बाजारपेठेत परवडणाऱ्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 09:47 AM

