Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Deepinder Goyal resigns as Eternal CEO : दीपिंदर गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पासून एटरनलचे संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंडळाने त्यांची उपाध्यक्ष आणि संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे, तर ब्लिंकिटचे अल्बिंदर सिंग धिंडसा हे कंपनीचे नवे सीईओ म्हणून दीपिंदर गोयल यांची जागा घेतील. कंपनीने बुधवारी याची घोषणा केली. एटरनलने आज चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकालही जाहीर केले, तसेच कंपनीतील मोठ्या बदलांची घोषणाही केली. एटरनलने एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, शेअरहोल्डर्सच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, दीपिंदर गोयल पुढील पाच वर्षांसाठी उपाध्यक्ष आणि संचालक होतील.
१ फेब्रुवारी २०२६ पासून, ब्लिंकिटचे सध्याचे सीईओ अल्बिंदर सिंग धिंडसा हे एटरनलचे नवे सीईओ होतील आणि प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचारी म्हणून पदभार स्वीकारतील. एका X पोस्टमध्ये, दीपिंदरने लिहिले, “अलीकडेच, मी काही नवीन कल्पनांकडे आकर्षित झालो आहे ज्यात उच्च-जोखीम शोध आणि प्रयोग यांचा समावेश आहे. हे असे विचार आहेत जे Eternal सारख्या सार्वजनिक कंपनीच्या बाहेर सर्वोत्तमपणे पाळले जातात. जर हे विचार Eternal च्या धोरणात्मक व्याप्तीमध्ये असते, तर मी कंपनीमध्ये त्यांचा पाठपुरावा केला असता. पण तसे नाही.” “इटरनलने त्याच्या विद्यमान व्यवसायाशी संबंधित नवीन वाढीच्या क्षेत्रांचा शोध घेताना लक्ष केंद्रित आणि शिस्तबद्ध राहिले पाहिजे.”
झोमॅटोचे गेल्या वर्षीच इटरनल असे नामकरण करण्यात आले. आता, झोमॅटो, ब्लिंकइट, डिस्ट्रिक्ट, हायपरप्युअर आणि फीडिंग इंडिया हे सर्व इटरनल ब्रँड आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की आज, झोमॅटो, ब्लिंकइट, डिस्ट्रिक्ट, हायपरप्युअर आणि फीडिंग इंडियाची मूळ कंपनी असलेल्या इटरनलच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. इटरनलचे शेअर्स बीएसईवर ४.९८ टक्क्यांनी वाढून ₹२८३.४० वर बंद झाले. आजच्या व्यवहारादरम्यान, इटरनलचे शेअर्स ₹२८७.१५ च्या इंट्राडे उच्चांकावर पोहोचले. तथापि, कंपनीचे शेअर्स अजूनही त्यांच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा खूपच खाली आहेत. इटरनलचा बीएसईवर ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹३६८.४० आहे आणि त्याचे सध्याचे मार्केट कॅप ₹३६८.४० आहे, २,७३,४९०.९४ कोटी आहेत.