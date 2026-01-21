Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Eternal S Ceo Deepinder Goyal Has Resigned Albinder Dhindsa Will Take Charge News Marathi

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लॅटफॉर्म झोमॅटोची मूळ कंपनी असलेल्या एटरनलचे सीईओ दीपिंदर गोयल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता कोण होणार नवीन सीईओ?

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा

Follow Us:
Follow Us:

Deepinder Goyal resigns as Eternal CEO : दीपिंदर गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पासून एटरनलचे संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंडळाने त्यांची उपाध्यक्ष आणि संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे, तर ब्लिंकिटचे अल्बिंदर सिंग धिंडसा हे कंपनीचे नवे सीईओ म्हणून दीपिंदर गोयल यांची जागा घेतील. कंपनीने बुधवारी याची घोषणा केली. एटरनलने आज चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकालही जाहीर केले, तसेच कंपनीतील मोठ्या बदलांची घोषणाही केली. एटरनलने एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, शेअरहोल्डर्सच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, दीपिंदर गोयल पुढील पाच वर्षांसाठी उपाध्यक्ष आणि संचालक होतील.

दीपिंदर गोयल नवीन कल्पनांवर काम करणार

१ फेब्रुवारी २०२६ पासून, ब्लिंकिटचे सध्याचे सीईओ अल्बिंदर सिंग धिंडसा हे एटरनलचे नवे सीईओ होतील आणि प्रमुख व्यवस्थापन कर्मचारी म्हणून पदभार स्वीकारतील. एका X पोस्टमध्ये, दीपिंदरने लिहिले, “अलीकडेच, मी काही नवीन कल्पनांकडे आकर्षित झालो आहे ज्यात उच्च-जोखीम शोध आणि प्रयोग यांचा समावेश आहे. हे असे विचार आहेत जे Eternal सारख्या सार्वजनिक कंपनीच्या बाहेर सर्वोत्तमपणे पाळले जातात. जर हे विचार Eternal च्या धोरणात्मक व्याप्तीमध्ये असते, तर मी कंपनीमध्ये त्यांचा पाठपुरावा केला असता. पण तसे नाही.” “इटरनलने त्याच्या विद्यमान व्यवसायाशी संबंधित नवीन वाढीच्या क्षेत्रांचा शोध घेताना लक्ष केंद्रित आणि शिस्तबद्ध राहिले पाहिजे.”

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

इटरनल ही झोमॅटो, ब्लिंकइट, डिस्ट्रिक्ट, हायपरप्युअर आणि फीडिंग इंडियाची मूळ कंपनी

झोमॅटोचे गेल्या वर्षीच इटरनल असे नामकरण करण्यात आले. आता, झोमॅटो, ब्लिंकइट, डिस्ट्रिक्ट, हायपरप्युअर आणि फीडिंग इंडिया हे सर्व इटरनल ब्रँड आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की आज, झोमॅटो, ब्लिंकइट, डिस्ट्रिक्ट, हायपरप्युअर आणि फीडिंग इंडियाची मूळ कंपनी असलेल्या इटरनलच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. इटरनलचे शेअर्स बीएसईवर ४.९८ टक्क्यांनी वाढून ₹२८३.४० वर बंद झाले. आजच्या व्यवहारादरम्यान, इटरनलचे शेअर्स ₹२८७.१५ च्या इंट्राडे उच्चांकावर पोहोचले. तथापि, कंपनीचे शेअर्स अजूनही त्यांच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा खूपच खाली आहेत. इटरनलचा बीएसईवर ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹३६८.४० आहे आणि त्याचे सध्याचे मार्केट कॅप ₹३६८.४० आहे, २,७३,४९०.९४ कोटी आहेत.

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

Web Title: Eternal s ceo deepinder goyal has resigned albinder dhindsa will take charge news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 06:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक
1

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा
2

पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका; ५ लाख महिलांसाठी मोठी घोषणा

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ
3

India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?
4

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Jan 21, 2026 | 06:19 PM
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM
Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Jan 21, 2026 | 06:00 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

Jan 21, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM