Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Leadership President Vs Supreme Leader Who Holds Power

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

US Iran War : सध्या मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरतेचे वातावरण आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष तीव्र होत चालला आहे. इराणचे दुसरे सर्वोच्च नेते मोजतबा यांचीही हत्या करण्यात आली आहे. पुन्हा नव्या नेत्याची निवड करण्यात आली आहे. पण...

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:20 PM
Iran Leadership

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर?
  • इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात
  • जाणून घ्या सत्तेचं गणित
Iran Leadership : तेहरान : पश्चिम आशियात (मध्यपूर्वेत) सध्या अमेरिका-इराण संघर्ष पेटून उठला आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर सत्त हल्ले करत आहे. याच वेळी खामेनेई याच्या हत्येनंतर इराणमध्ये नवे सुप्रीम लीडर निवडण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. खामेनेई यांच्या मुलगा मोजतबा खामेनेई यांची निवड करण्यात आली होती. परंतु त्यांचीही हत्या करण्यात आली असल्याने आता इराणमध्ये नवा उत्तराधिकारी कोण? असा प्रश्न पडला आहे.

US Iran War : ‘ट्रम्प यांना सोडणार नाही’ ; खामेनेईंच्या हत्येनंतर पेटून उठला इराण; अमेरिकेला दिली थरकाप उडवणारी धमकी

इराणची राजकीय रचना जगातील देशांपेक्षा अत्यंत वेगळी आणि गुंतागुंतीची मानली जाते. इराणमध्ये लोकशाही पद्धतीने राष्ट्राध्यक्षांची निवड झाली असेल, तरी खरी शक्ती ही इराणच्या ‘सुप्रीम लीडर’कडेच असते. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय त्यांच्या मुलाची देखील निवड करण्यात आली होती. परंतु त्यांचीही हत्या करण्यात आली असल्याचा दावा केला जात आहे. सध्या नव्या लीडरची निवड करण्यात आली आहे. पण अद्याप नाव जाहीर झालेले नाही.

इराणच्या सत्तेची रचना

  • इराणमध्ये १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर धर्मशासित पद्धती लागू करण्यात आली होती. याला विलायत-ए-फकीह असे म्हणतात. याचा अर्थ शिया मुस्लिमांचे १२ वे इमाम प्रकट होत नाहीत तोपर्यंत पृथ्वीवरील सत्तेचा अधिकार एका जेष्ठ आणि विद्वावान मैलावीकडे दिला जातो म्हणजेच सुप्रीम लीडरकडे.
  • सुप्रीम लीडर हे इराणचे सर्वोच्च पद असून त्यांच्याकडे देशाची सैन्य, न्यायव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरणावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
  • तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष सुप्रीम लीडरच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. त्यांची निवड लोकांकडून केली जाते.

इराणच्या सुप्रीम लीडरची निवड कशी करतात?

  • इराणच्या संविधानानुसार, सुप्रीम लीडरच्या मृत्यूनंतर ३ महिन्यामध्ये नवी नेता निवडणे बंधनकारक असते.
  • इराणच्या ‘असेंब्ली ऑफ एक्स्पर्ट्स’ (Assembly of Experts) कडे ही जबाबदारी असून ९० ज्येष्ठ धार्मिक गुरुंची ही संस्था आहे.
  • ही संस्था देशातील धार्मिक आणि राजकीय निकषांवर उमेदवाराची निवड करते.
  • सध्या इराणमध्ये सुरु असलेल्या अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यांमुळे या परिषदेच्या बैठका अत्यंत गुप्तपणे किंवा ऑनलाइन पार पडत आहेत.

रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सची (IRGC) ताकद

इराणमध्ये दोन प्रकारचे सैन्य आहेत. एक सामान्य सैनिक देशांचे सीमांचे रक्षण करतात. तर दुसरी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’ (IRGC). ही संस्था थेट सुप्रीम लीडराल उत्तरदायी असते. इराणच्या सुरक्षा, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत या संस्थेचा मोठा प्रभाव आहे.

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये कोण जास्त शक्तिशाली आहे राष्ट्राध्य की सुप्रीम लीडर?

    Ans: इराणमध्ये सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम लीडरच्या हातात असते. राष्ट्रपती सरकार चालवतात, पण संरक्षण, न्यायव्यवस्था, लष्कर आणि महत्त्वाच्या धोरणांवर अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर घेतात.

  • Que: इराणच्या सुप्रीम लीडरची निवड कशी होते?

    Ans: सुप्रीम लीडरच्या निवडी ही ८८ वरिष्ठ धर्मगुरूंच्या Assembly of Experts या संस्थेद्वारे केली जाते. ही संस्था देशातील धार्मिक आणि राजकीय निकषांवर उमेदवाराची निवड करते.

  • Que: इराणचे रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स किती ताकदवर आहेत?

    Ans: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ही इराणची सर्वात शक्तीशाली लष्करी संस्था आहे. ही संस्था थेट सुप्रीम लीडराल उत्तरदायी असते. इराणच्या सुरक्षा, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत या संस्थेचा मोठा प्रभाव आहे.

Web Title: Iran leadership president vs supreme leader who holds power

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नॉर्वेतील अमेरिकन दूतावासाजवळ भीषण स्फोट; ‘दहशतवादी कट’ असल्याची पोलिसांकडून दाट शक्यता
1

नॉर्वेतील अमेरिकन दूतावासाजवळ भीषण स्फोट; ‘दहशतवादी कट’ असल्याची पोलिसांकडून दाट शक्यता

US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती
2

US Iran War : तेहरानमध्ये विषारी पावसाचं संकट! तेल प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर इराणमध्ये आणीबाणीची स्थिती

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार
3

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

US Iran War : ‘ट्रम्प यांना सोडणार नाही’ ; खामेनेईंच्या हत्येनंतर पेटून उठला इराण; अमेरिकेला दिली थरकाप उडवणारी धमकी
4

US Iran War : ‘ट्रम्प यांना सोडणार नाही’ ; खामेनेईंच्या हत्येनंतर पेटून उठला इराण; अमेरिकेला दिली थरकाप उडवणारी धमकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

Mar 08, 2026 | 08:20 PM
राज्यातील महिलांना स्थिर उत्पन्न मिळणार? ‘Lakhpati Didi Scheme’ स्थानिक आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होणार

राज्यातील महिलांना स्थिर उत्पन्न मिळणार? ‘Lakhpati Didi Scheme’ स्थानिक आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होणार

Mar 08, 2026 | 08:18 PM
Recipe : नाश्ता होईल आणखी मजेदार, घरी बनवा कॅफे स्टाईल ‘वॉफल’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

Recipe : नाश्ता होईल आणखी मजेदार, घरी बनवा कॅफे स्टाईल ‘वॉफल’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

Mar 08, 2026 | 08:15 PM
‘Osteoporosis’ एक सामान्य पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा आजार! काय म्हणतात डॉ. मनीष सोनटक्के?

‘Osteoporosis’ एक सामान्य पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा आजार! काय म्हणतात डॉ. मनीष सोनटक्के?

Mar 08, 2026 | 08:00 PM
IPL 2026: क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! आयपीएल २०२६ चा बिगुल वाजला; मार्चमध्ये ‘या’ तारखेपासून रंगणार थरार

IPL 2026: क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! आयपीएल २०२६ चा बिगुल वाजला; मार्चमध्ये ‘या’ तारखेपासून रंगणार थरार

Mar 08, 2026 | 07:55 PM
Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

Mar 08, 2026 | 07:54 PM
IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

Mar 08, 2026 | 07:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM