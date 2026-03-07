Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

दिल्लीतील २० वर्षांची रिधिमा नागपाल सध्या आपल्या अनोख्या व्यवसायामुळे चर्चेत आहे. न्यूयॉर्क सिटीच्या एका प्रवासातून तिला मिळालेल्या कल्पनेने तिचं आयुष्यच बदलून टाकलं. त्या अनुभवातून प्रेरणा घेत रिधिमाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘टफ मफ अँड कंपनी’ या प्रीमियम डेजर्ट क्लाउड किचनची सुरुवात केली. अमेरिकन स्टाईल जाड आणि चंकी कुकीज तसेच विविध स्वादिष्ट डेजर्ट तयार करणाऱ्या या व्यवसायातून तिने अवघ्या तीन महिन्यांत सुमारे ८ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.
रिधिमाचा जन्म आणि संगोपन दिल्लीमध्येच झाला. तिने २०२३ मध्ये रायन इंटरनॅशनल स्कूलमधून शिक्षण पूर्ण केले. सध्या ती दिल्ली विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंगमधून मानसशास्त्र विषयात बीए (ऑनर्स) करत असून दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत आहे. लहानपणी, अवघ्या १३व्या वर्षी आईसोबत न्यूयॉर्कला गेलेल्या प्रवासात तिने वेगळ्या प्रकारच्या डेजर्ट संस्कृतीचा अनुभव घेतला. याच अनुभवाने पुढे तिच्या व्यवसायाच्या कल्पनेला आकार दिला.
पुढे शिक्षणासोबतच रिधिमाने ऑगस्ट २०२३ ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात नवी दिल्लीतील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स (IICA) येथे १५ महिन्यांचा प्रोफेशनल कुकिंग कोर्स पूर्ण केला. या काळात तिने ब्रिटनच्या सिटी अँड गिल्ड्सकडून पेस्ट्री शेफ आणि बेकर म्हणून प्रमाणपत्र मिळवले, तसेच पॅरिसमधील वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ शेफ्स सोसायटीकडूनही प्रमाणपत्र मिळवले.
रिधिमाच्या आजी बेकिंगमध्ये पारंगत होत्या. त्यांच्या निधनानंतर आजोबांनी त्यांची हस्तलिखित रेसिपी डायरी रिधिमाला दिली. त्या रेसिपींच्या आधारे रिधिमाने पुन्हा बेकिंगचा प्रयोग सुरू केला. सुरुवातीला अनेक प्रयत्न अपयशी ठरले, मात्र तिने हार न मानता सतत प्रयोग करत स्वतःची पद्धत विकसित केली. न्यूयॉर्कमधील डेजर्ट संस्कृतीची प्रेरणा आणि आजीच्या पारंपरिक चवी यांचा मिलाफ करत तिने २०२२ मध्ये स्वतःची होम बेकरी सुरू केली.
या होम बेकरीसाठी सुरुवातीला तिने वडिलांकडून मिळालेल्या १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू केला. सोशल मीडियावर इंस्टाग्राम पेज तयार करून तिने आपल्या उत्पादनांची मार्केटिंग केली. पुढे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘टफ मफ अँड कंपनी’ या क्लाउड किचनची स्थापना केली. सध्या या ब्रँडमधून जाड अमेरिकन स्टाईल कुकीज, ब्राउनी, कुकी पिझ्झा, पॅनकेक, बटर केक आणि विविध डेजर्टची विक्री केली जाते. या व्यवसायातून तिने अवघ्या तीन महिन्यांत जवळपास ८ लाख रुपयांची कमाई करत अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे.