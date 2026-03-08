Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyangar News: भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज! आज यात्रेचा मुख्य दिवस, विविध सुविधा उपलब्ध

अहिल्यानगर मधील श्री क्षेत्र मढी येथील कानिफनाथ महाराज यात्रा महोत्सवाला आज सुरुवात झाली आहे. यावेळी परिसरात सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:26 PM
भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज!

भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज!

Follow Us:
Follow Us:

संदीप शेवाळे/ पाथर्डी: श्री क्षेत्र मढी येथील चैतन्य कानिफनाथ महाराज यात्रा महोत्सवाचा मुख्य दिवस असून लाखो भाविकांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन व देवस्थान ट्रस्टने व्यापक आणि सर्वांगीण नियोजन केले आहे. सुरक्षा, वाहतूक, स्वच्छता आणि भाविकांच्या सोयीसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

नवीन विश्वस्त मंडळाची निवड जानेवारी महिन्यात झाल्यानंतर अवध्या एका महिन्यात प्रलंबित कामे मार्गी लावून यात्रेचे नियोजन करण्यात आले. वाढत्या भाविक संख्येचा विचार करून सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. मंदिर परिसरात सध्या ७२ सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून पोलिस प्रशासनासाठी स्वतंत्र ३२ कॅमेऱ्यांची व्यवस्था करण्यात येत आहे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन ड्रोन कॅमेरे तैनात केले आहेत. अग्निसुरक्षेसाठी अग्निशमन गाडी आणि ४० फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध ठेवले आहेत.

Israel – Iran War चे पाकिस्तानला चटके! इंधनाच्या किमती थेट गगनाला भिडल्या, 1 लिटर पेट्रोलची किंमत तब्बल…

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. यात्रा कालावधीत पोलिस, आरोग्य, महावितरण, अग्निशमन, स्वयंसेवक, भाविकांसाठी महाप्रसादाचे नियोजन केले आहे. तसेच २० हजार चौरस फूटांचा हॉल, स्वतंत्र जेवणगृह, स्वयंपाकगृह,

निवारा हॉल, स्वच्छतागृहे आणि पक्की पार्किंग व्यवस्था केली आहे. १३ खोल्यांचा भक्तनिवासही भाविक व स्वयंसेवकांसाठी खुला ठेवला आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेता ११ ते १७ मार्च या कालावधीत मुक्तद्वार दर्शनाची सुविधा आहे. १८ मार्चला फुलबाग यात्रेदिवशी समाधी मंदिरात केवळ कावडधारकांना प्रवेश दिला जाणार आहे. ट्रस्टच्या नावाखाली होणाऱ्या अनधिकृत वसुलीपासून सावध राहण्याचे आणि नाथ पालख्या व निशाण मिरवणुकीस अडथळा होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन देवस्थानतर्फे केले आहे.

यात्रोत्सव सुरळीत होण्यासाठी देवस्थान अध्यक्ष विठ्ठल मरकड, उपाध्यक्ष सुरसिंगराव पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पवार, व्यवस्थापक संजय मरकड, सर्व विश्वस्त परिश्रम घेत आहेत.

BYD ने Tesla ला फोडलाय घाम! फक्त 5 मिनिटाच्या चार्जिंगमध्ये मिळेल 400 किमीची रेंज, जाणून घ्या खास टेक्नॉलॉजी

वाहतूक सुरळीतसाठी चार पर्यायी मार्ग

वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी पर्यायी मार्ग निश्चित केले आहेत. निवडूंगा मार्ग येण्यासाठी, तिसगाव मार्ग बाहेर जाण्यासाठी, पाथर्डी-धामणगाव-मढी मार्ग दुहेरी वाहतूक, मायंबा घाट मार्ग केवळ दुचाकी वाहनांसाठी ठेवण्यात आला आहे. एसटी स्टैंड धामणगाव रस्त्यालगत हलविले आहे.

यात्रोत्सवासाठी आणखी काही उपलब्ध सुविधा

  • मंदिर परिसरात नऊ ठिकाणी पाणी पोस्ट
  • अखंड वीजपुरवठ्यासाठी ४५ केव्हीए, २५ केव्हीए, ६२.५ केव्हीए व इतर जनरेटरची स्टैंडबाय व्यवस्था
  • कचरा डेपो, ड्रेनेज लाईनची कामे पूर्ण फिरते शौचालय उपलब्ध
  • अन्न व औषध प्रशासनामार्फत खाद्यपदार्थाची तपासणी

वाहनकोंडी टाळण्यासाठी पाच ठिकाणी वाहनतळ

वाहनकोंडी टाळण्यासाठी पाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनतळ उभारले आहेत, धामणगाव रस्त्यालगत ३८ एकर जागेत एसटी व चारचाकी वाहनतळ, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळ २.५ एकर जागेत दुचाकी वाहनतळ, निवडुंगे रोडलगत चार एकर जागेत चारचाकी वाहनतळ, श्रीराम चौकाजवळ दुचाकी वाहनतळ, मंगल कार्यालय परिसरात अस्थानधारकांसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था केली आहे.

Web Title: Ahilyangar news pathardi madhi kanifnath maharaj yatra begins

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 08:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyangar News: आजपासून जिल्ह्यात जल महोत्सवाला सुरुवात! यंत्रणा सशक्तीसाठी उपक्रम
1

Ahilyangar News: आजपासून जिल्ह्यात जल महोत्सवाला सुरुवात! यंत्रणा सशक्तीसाठी उपक्रम

Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद
2

Thane News: वाहनचालकांनो लक्ष द्या! कल्याण-शिळ रोडवर वाहतुकीचे निर्बंध, मेट्रो-१२ कामामुळे ‘या’ वेळेत रस्ता बंद

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज
3

अमृता खानविलकरचा नवा प्रवास; महिला दिनानिमित्त ‘अमूल्य’ साडी ब्रँडची सुरुवात, चाहत्यांना दिले सरप्राईज

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा मत्स्य व्यवसायावर परिणाम? कोकणातील कोळी बांधव चिंतेत
4

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा मत्स्य व्यवसायावर परिणाम? कोकणातील कोळी बांधव चिंतेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खरंच इराण Villain आहे का? “कुणी वाईट नसतं; त्याला तसं जग बनवतं” Iran ची ‘ती’ बाजू

खरंच इराण Villain आहे का? “कुणी वाईट नसतं; त्याला तसं जग बनवतं” Iran ची ‘ती’ बाजू

Mar 08, 2026 | 08:57 PM
IND vs NZ Final Live Score: न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ‘कत्तल’ फलंदाजी! ‘किंवी’ गोलंदाजीची पिसं काढली; ठेवले २५६ धावांचे लक्ष्य

IND vs NZ Final Live Score: न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची ‘कत्तल’ फलंदाजी! ‘किंवी’ गोलंदाजीची पिसं काढली; ठेवले २५६ धावांचे लक्ष्य

Mar 08, 2026 | 08:45 PM
Ahilyangar News: भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज! आज यात्रेचा मुख्य दिवस, विविध सुविधा उपलब्ध

Ahilyangar News: भाविकांसाठी मढी देवस्थान सज्ज! आज यात्रेचा मुख्य दिवस, विविध सुविधा उपलब्ध

Mar 08, 2026 | 08:26 PM
Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

Mar 08, 2026 | 08:20 PM
राज्यातील महिलांना स्थिर उत्पन्न मिळणार? ‘Lakhpati Didi Scheme’ स्थानिक आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होणार

राज्यातील महिलांना स्थिर उत्पन्न मिळणार? ‘Lakhpati Didi Scheme’ स्थानिक आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होणार

Mar 08, 2026 | 08:18 PM
Recipe : नाश्ता होईल आणखी मजेदार, घरी बनवा कॅफे स्टाईल ‘वॉफल’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

Recipe : नाश्ता होईल आणखी मजेदार, घरी बनवा कॅफे स्टाईल ‘वॉफल’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

Mar 08, 2026 | 08:15 PM
‘Osteoporosis’ एक सामान्य पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा आजार! काय म्हणतात डॉ. मनीष सोनटक्के?

‘Osteoporosis’ एक सामान्य पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारा आजार! काय म्हणतात डॉ. मनीष सोनटक्के?

Mar 08, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM