Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • General Motors Acdelco Brand Back In India Agreement With Assurance International

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

अमेरिकन ऑटोमेकर जनरल मोटर्सचे वाहन देखभाल उत्पादनांचा ब्रँड एसीडेल्कोने सोमवारी एश्युरन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडसोबत परवाना कराराद्वारे भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश केला.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:21 PM
India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार (फोटो-सोशल मीडिया)

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

Follow Us:
Follow Us:
  • एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करारावर स्वाक्षरी
  • जनरल मोटर्सचा एसीडेल्को ब्रँड भारतीय बाजारपेठेत
  • हिसार प्लांटमध्ये १८० कोटींची गुंतवणूक
 

India Auto Market: अमेरिकन ऑटोमेकर जनरल मोटर्सचे वाहन देखभाल उत्पादनांचा ब्रँड एसीडेल्कोने सोमवारी एश्युरन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडसोबत परवाना कराराद्वारे भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश केला. या करारांतर्गत, एश्युरन्स इंटरनॅशनल भारतात एसीडेल्कोचा अधिकृत परवानाधारक असेल. निवडक वाहन देखभाल उत्पादनांचे उत्पादन, बाजारपेठ आणि वितरण करणार आहे. एश्युरन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश शर्मा यांनी सांगितले की, आम्ही हिसार प्लांटमध्ये उत्पादित केलेल्या लुन्निकंट आणि बॅटरीसाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

हे देखील वाचा: Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

कंपनीने हिसार प्लांटमधील लुब्रिकंट युनिटमध्ये १८० कोटी रुपये गुंतविले आहेत, कंपनी पुढील तीन वर्षांत बॅटरी उत्पादन युनिटमध्ये ३०० कोटी रुपये गुंतवेल, असे एश्युरन्स इंटरनॅशनलचे चीफ बिझनेस अँड ग्रोथ ऑफिसर नीलेश गर्ग म्हणाले. एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर जनरल मोटर्सचा एसीडेल्को ब्रँड भारतीय बाजारपेठेत दखल होणार आहे. ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

एबीबी करणार भारतात गुंतवणूक

विद्युतीकरण आणि ऑटोमेशन कंपनी एबीबीने सोमवारी भारतात उत्पादन बेस आणि संशोधन आणि विकास (आर अॅण्ड डी) क्षमता वाढविण्यासाठी २०२६ मध्ये 75 दशलक्ष डॉलर्स अतिरिक्त गुंतवणुकीची घोषणा केली. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले की, २०२५ मध्ये गुंतविलेल्या ३५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीसह ही अतिरिक्त गुंतवणूक भारतातील ‘स्थानिक-स्थानिकसाठी स्थानिक धोरण’ अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. एबीबीने म्हटले की, भारतात विकल्या जाणाऱ्या त्यांच्या उत्पादनांपैकी सुमारे ८५ टक्के उत्पादने आणि उपाय देशात उत्पादित केले जातात.

हे देखील वाचा: Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर 

ही नवीन गुंतवणूक कंपनीच्या विद्युतीकरण, गती तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशन व्यवसाय विभागातील वाढीस समर्थन देईल. भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधा विकास आणि औद्योगिक वाढीस समर्थन देण्यासाठी कंपनीच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एबीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॉर्टन विरोड म्हणाले. या गुंतवणुकींमुळे अभियांत्रिकी, ऑपरेशन्स आणि संशोधन क्षेत्रात ३०० नवीन कुशल नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: General motors acdelco brand back in india agreement with assurance international

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन
1

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ
2

Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ

युद्धामुळं Formula 1 ला ब्रेक! बहरीनची टायर टेस्ट करण्यात आली रद्द; आता ‘या’ मोठ्या रेसचं काय होणार?
3

युद्धामुळं Formula 1 ला ब्रेक! बहरीनची टायर टेस्ट करण्यात आली रद्द; आता ‘या’ मोठ्या रेसचं काय होणार?

TATA Motorsची नवी सर्व्हिस! घरबसल्या तुमची इलेक्ट्रिक कार होणार ‘फास्ट चार्ज’
4

TATA Motorsची नवी सर्व्हिस! घरबसल्या तुमची इलेक्ट्रिक कार होणार ‘फास्ट चार्ज’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

Mar 10, 2026 | 02:21 PM
शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

Mar 10, 2026 | 02:14 PM
Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

Mar 10, 2026 | 02:11 PM
DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

Mar 10, 2026 | 02:09 PM
Crime News: व्यावसायिकाला विश्वास संपादन केला अन् पिकअप ट्रक थेट…

Crime News: व्यावसायिकाला विश्वास संपादन केला अन् पिकअप ट्रक थेट…

Mar 10, 2026 | 02:08 PM
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

Mar 10, 2026 | 02:04 PM
Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

Mar 10, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM