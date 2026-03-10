India Auto Market: जनरल मोटर्सचा ACDelco ब्रँड पुन्हा भारतात; एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करार

India Auto Market: अमेरिकन ऑटोमेकर जनरल मोटर्सचे वाहन देखभाल उत्पादनांचा ब्रँड एसीडेल्कोने सोमवारी एश्युरन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडसोबत परवाना कराराद्वारे भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश केला. या करारांतर्गत, एश्युरन्स इंटरनॅशनल भारतात एसीडेल्कोचा अधिकृत परवानाधारक असेल. निवडक वाहन देखभाल उत्पादनांचे उत्पादन, बाजारपेठ आणि वितरण करणार आहे. एश्युरन्स इंटरनॅशनल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश शर्मा यांनी सांगितले की, आम्ही हिसार प्लांटमध्ये उत्पादित केलेल्या लुन्निकंट आणि बॅटरीसाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
कंपनीने हिसार प्लांटमधील लुब्रिकंट युनिटमध्ये १८० कोटी रुपये गुंतविले आहेत, कंपनी पुढील तीन वर्षांत बॅटरी उत्पादन युनिटमध्ये ३०० कोटी रुपये गुंतवेल, असे एश्युरन्स इंटरनॅशनलचे चीफ बिझनेस अँड ग्रोथ ऑफिसर नीलेश गर्ग म्हणाले. एश्युरन्स इंटरनॅशनलसोबत करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर जनरल मोटर्सचा एसीडेल्को ब्रँड भारतीय बाजारपेठेत दखल होणार आहे. ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
एबीबी करणार भारतात गुंतवणूक
विद्युतीकरण आणि ऑटोमेशन कंपनी एबीबीने सोमवारी भारतात उत्पादन बेस आणि संशोधन आणि विकास (आर अॅण्ड डी) क्षमता वाढविण्यासाठी २०२६ मध्ये 75 दशलक्ष डॉलर्स अतिरिक्त गुंतवणुकीची घोषणा केली. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले की, २०२५ मध्ये गुंतविलेल्या ३५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीसह ही अतिरिक्त गुंतवणूक भारतातील ‘स्थानिक-स्थानिकसाठी स्थानिक धोरण’ अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. एबीबीने म्हटले की, भारतात विकल्या जाणाऱ्या त्यांच्या उत्पादनांपैकी सुमारे ८५ टक्के उत्पादने आणि उपाय देशात उत्पादित केले जातात.
ही नवीन गुंतवणूक कंपनीच्या विद्युतीकरण, गती तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशन व्यवसाय विभागातील वाढीस समर्थन देईल. भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधा विकास आणि औद्योगिक वाढीस समर्थन देण्यासाठी कंपनीच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एबीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॉर्टन विरोड म्हणाले. या गुंतवणुकींमुळे अभियांत्रिकी, ऑपरेशन्स आणि संशोधन क्षेत्रात ३०० नवीन कुशल नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.