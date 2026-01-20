Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! 'या' स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Share Market Update: आज शेअर बाजारात आज मंद सुरुवात पाहायला मिळणार आहे. आज गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाच्या शेअर्सची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:34 AM
India Share Market Update: जागतिक शेअर बाजारात आज कमकुवतपणा पाहायला मिळाला. याच गोष्टीचा विचार करता आज भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट पातळीवर उघडण्याची अपेक्षा आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची सुरुवात मंदावल्याचे दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,५९५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १ पॉइंटने कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला. त्यामुळे काही गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,६०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स ३२४.१७ अंकांनी म्हणजेच ०.३९% ने घसरून ८३,२४६.१८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०८.८५ अंकांनी म्हणजेच ०.४२% ने घसरून २५,५८५.५० वर बंद झाला. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार आयटीसी हॉटेल्स, इंडियामार्ट इंटरमेश, एयू स्मॉल फायनान्स बँक, रॅलिस इंडिया, एसआरएफ, अदानी पॉवर, एलटी आयमाइंडट्री, टाटा कॅपिटल, यूपीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, दीपक नायट्रेट, सीएट, हॅवेल्स इंडिया, एसीएमई सोलर या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये आज झायडस लाइफसायन्सेस, महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि एमजीएल यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी बँक ऑफ इंडिया, थायरोकेअर टेक्नॉलॉजीज, कॅन फिन होम, अशोक लेलँड आणि सीएएटी हे शेअर्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

Reliance Industries Stock fall: रिलायन्स मार्केट कॅपवर धक्का! शेअरमध्ये अंदाजे ४.२०% ची मोठी घसरण

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये फेडरल बँक, टोरेंट फार्मा, एल अँड टी फायनान्स, इन्फोसिस, सेल, हिरो मोटोकॉर्प, बजाज फायनान्स आणि पीबी फिनटेक यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Stock market likely to open steady today experts share key insights share market news in marathi

Published On: Jan 20, 2026 | 08:34 AM

