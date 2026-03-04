Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठा अडचणीत आल्या आहेत. बुधवारी सकाळ आशियाई बाजारपेठांत गुंतवणूकदारांच्या भीतीमुळे दक्षिण कोरियापासून जपान आणि तैवानपर्यंतचे शेअर बाजार पत्त्यांच्या घरासारखे कोसळले आहे.

Mar 04, 2026 | 12:43 PM
Iran–Israel Conflict: आशियाई शेअर बाजारात 'भूकंप'; KOSPI, Nikkei, TAIEX मध्ये मोठी घसरण

Iran–Israel Conflict: इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठा अडचणीत आल्या आहेत. बुधवारी सकाळ आशियाई बाजारपेठांसाठी काळा दिवस होता. गुंतवणूकदारांच्या भीतीमुळे दक्षिण कोरियापासून जपान आणि तैवानपर्यंतचे शेअर बाजार पत्त्यांच्या घरासारखे कोसळले. दक्षिण कोरियाच्या बाजारातील KOSPI ला सर्वात गंभीर नुकसान सहन करावे लागले. मंगळवारी ७.२% घसरणीनंतर, बुधवारी सकाळपर्यंत निर्देशांक १२.३% घसरला, जो आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक आहे. सोलमधील बाजारपेठा सर्किट ब्रेकरच्या धोक्याचा सामना करत आहेत कारण गुंतवणूकदार त्यांच्या होल्डिंग्ज विकत आहेत.

Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; ‘या’ ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे

जपान आणि तैवान देखील अडचणीत आहेत. केवळ कोरियाच नाही तर इतर प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांनाही या युद्धाचे परिणाम जाणवत आहेत. जपानमध्ये टोकियोचा निक्केई २२५ निर्देशांक ४.७% घसरला. गुंतवणूकदारांना भीती आहे की दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाचा पुरवठा साखळी आणि तेलाच्या किमतींवर प्रतिकूल परिणाम होईल. तैवान देशात चिप उत्पादनाचे केंद्र असलेल्या तैवानमधील TAIEX देखील ३.९% घसरला. हाँगकाँग मधील चीनच्या आर्थिक संकेतांमुळे आणि युद्धाच्या भीतीमुळे हँग सेंग निर्देशांकात ३.१% ची लक्षणीय घसरण झाली.

इराण हा एक प्रमुख तेल उत्पादक देश आहे. युद्धादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक महागाई वाढू शकते. युद्ध किती काळ चालेल आणि कोणते देश त्यात सहभागी असतील याबद्दल अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांना धोकादायक मालमत्तेपासून दूर नेले आहे. गुंतवणूकदार आता शेअर बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत आणि सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. आशियाई बाजारातील गोंधळाचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर झाला आहे. तणाव कमी होत असताना, भारतीय गुंतवणूकदारांनी बुधवारी, ४ मार्च रोजी त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली.

Israel–Iran Strike: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; ३,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द तर तिकीटांचे दर ९ लाखांवर

बाजार उघडताच, सेन्सेक्स १,७१८.३२ अंकांनी घसरून ७८,५२० वर व्यवहार करत होता. निफ्टी ५१२ अंकांनी घसरून २४,३५२ वर उघडला. कतारने आपला एलएनजी प्लांट बंद करण्याची घोषणा केली. याचा परिणाम भारतीय गॅस साठ्यावर झाला, कारण भारत त्याच्या एलएनजी वापराच्या ५०% आयात करतो, ज्यापैकी ६०% कतार आणि युएईमधून येतो. सुरुवातीच्या वेळी, अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये विक्री झाली. बाजारातील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की भू-राजकीय तणाव कमी होईपर्यंत बाजारातील अस्थिरतेचा हा काळ चालू राहू शकतो. सध्या जगाचे लक्ष इस्रायलच्या पुढील हालचालीवर केंद्रित आहे.

Mar 04, 2026 | 12:43 PM

Mar 04, 2026 | 12:43 PM
