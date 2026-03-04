Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट
होळीनिमित्त मंगळवार, ३ मार्च रोजी भारतीय शेअर बाजार बंद होता. सोमवारी, मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजार झपाट्याने खाली आला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,९०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १,०४८.३४ अंकांनी किंवा १.२९% ने घसरून ८०,२३८.८५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३१२.९५ अंकांनी किंवा १.२४% ने घसरून २४,८६५.७० वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ६८९.३५ अंकांनी किंवा १.१४% ने घसरून ५९,८३९.६५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चॉइस ब्रोकिंगचे सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सात स्टॉकची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, डेटा पॅटर्न, एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एमसीएक्स, मुथूट फायनान्स आणि हिंदुस्तान झिंक यांचा समावेश आहे.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात टाटा मोटर्सचा सीव्ही, एम अँड एम, ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, आयजीएल, पेट्रोनेट, एमजीएल, गुजरात गॅस, अदानी पोर्ट्स, एमआरपीएल, सिप्ला, ग्रीनप्लाय इंडस्ट्रीज, अॅक्मी सोलर, डायनामाइट टेक्नॉलॉजीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी आज खरेदी करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये
त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान झिंक, जिंदाल पॉली फिल्म्स, ल्युपिन आणि अॅस्ट्रा मायक्रोवेव्ह प्रोडक्ट्स यांचा समावेश आहे.