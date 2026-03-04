Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Stock Market Today: गुंतवणुकदारांनो सावध राहा! अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Share Market Update: अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम आता भारतीय शेअर बाजारावर देखील होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. भारतीय शेअर बाजार आज नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 08:54 AM
  • भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवात
  • सोमवारी भारतीय शेअर बाजार झपाट्याने खाली आला
  • आज गुंतवणूकदारांनी व्यवहार करताना सावध राहणं गरजेचं
India Share Market Update:  अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात विक्रीचा जोर मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार आहे. आज बुधवारी ४ मार्च रोजी भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,४४३ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ५३९ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: काय आहेत तुमच्या शहरातील आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर? जाणून घ्या ताजे अपडेट

होळीनिमित्त मंगळवार, ३ मार्च रोजी भारतीय शेअर बाजार बंद होता. सोमवारी, मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजार झपाट्याने खाली आला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,९०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १,०४८.३४ अंकांनी किंवा १.२९% ने घसरून ८०,२३८.८५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३१२.९५ अंकांनी किंवा १.२४% ने घसरून २४,८६५.७० वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ६८९.३५ अंकांनी किंवा १.१४% ने घसरून ५९,८३९.६५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

चॉइस ब्रोकिंगचे सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सात स्टॉकची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, डेटा पॅटर्न, एमटीएआर टेक्नॉलॉजीज, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एमसीएक्स, मुथूट फायनान्स आणि हिंदुस्तान झिंक यांचा समावेश आहे.

Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील तणावाचा दुबई रिअल इस्टेटवर परिणाम? गुंतवणूकदार संभ्रमात

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आजच्या व्यवहारात टाटा मोटर्सचा सीव्ही, एम अँड एम, ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, आयजीएल, पेट्रोनेट, एमजीएल, गुजरात गॅस, अदानी पोर्ट्स, एमआरपीएल, सिप्ला, ग्रीनप्लाय इंडस्ट्रीज, अ‍ॅक्मी सोलर, डायनामाइट टेक्नॉलॉजीज या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी आज खरेदी करण्यासाठी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये
त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान झिंक, जिंदाल पॉली फिल्म्स, ल्युपिन आणि अ‍ॅस्ट्रा मायक्रोवेव्ह प्रोडक्ट्स यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: What to expect from share market today at 4 march 2026 share market news in marathi

Published On: Mar 04, 2026 | 08:54 AM

