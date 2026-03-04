Iran–Israel Conflict: ऊर्जा, विमान वाहतूक ते फार्मा; ३० हून अधिक भारतीय कंपन्या धोक्यात

Iran–Israel Conflict: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतींपुरता मर्यादित नाही; तर त्याचा परिणाम भारतीय कंपन्यांवरही होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. सुरुवातीच्या मूल्यांकनातून असे दिसून येते की पायाभूत सुविधा, विमान वाहतूक, ऊर्जा, ग्राहक आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांसह ३० हून अधिक सूचीबद्ध कंपन्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होऊ शकतात. कंपन्या आता त्यांच्या जोखीम आणि संभाव्य तोट्याचे मूल्यांकन करत आहेत.
तेल विपणन कंपन्या सर्वात जास्त प्रभावित होऊ शकतात. एचपीसीएल, आयओसीएल आणि बीपीसीएल सारख्या कंपन्या विशेषतः असुरक्षित मानल्या जातात. त्यांचे व्यवसाय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि मार्जिनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आणि सरकारने किमती नियंत्रित करणे सुरू ठेवले तर या कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. ब्रोकरेज कंपन्या त्यांच्या वाढत्या भांडवली खर्चाबद्दल आधीच सावध होत्या आणि सध्याच्या तणावामुळे या चिंता आणखी वाढल्या आहेत.
मध्य पूर्वेमध्ये पायाभूत सुविधा कंपन्यांची लक्षणीय व्यावसायिक उपस्थिती आहे. एल अँड टीच्या ऑर्डर बुकचा मोठा भाग या प्रदेशातून येतो. जर तेथील प्रकल्प मंदावले किंवा देयके उशिरा झाली तर कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, केईसी इंटरनॅशनल आणि कल्पतरू प्रोजेक्ट्सचाही मध्य पूर्वेत मोठा वाटा आहे. यूएईमधील थरमॅक्सच्या मोठ्या प्रकल्पामुळे या प्रदेशावरील त्यांचे अवलंबित्व वाढले आहे. कमिन्स इंडिया आणि एआयए इंजिनिअरिंग सारख्या कंपन्या निर्यातीवर अवलंबून आहेत. वाढत्या समुद्री मालवाहतुकीचे दर आणि शिपिंग मार्गांमधील अडथळे त्यांच्या नफ्यावर दबाव आणू शकतात.
इंडिगोला विमान वाहतूक क्षेत्रात सर्वात असुरक्षित मानले जाते, कारण त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचा मोठा भाग मध्य पूर्वेशी जोडलेला आहे. रद्द करणे किंवा मार्ग बदलणे महसुलावर परिणाम करू शकते. मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या उड्डाणांमध्ये घट झाल्यामुळे जीएमआर विमानतळांवर देखील परिणाम होऊ शकतो. फुजैराह टर्मिनलवर जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरची उपस्थिती थेट त्यावर परिणाम करू शकते. दरम्यान, अदानी पोर्ट्सना पर्शियन गल्फमधून जाणारे तेल टँकर आणि कंटेनर वाहतुकीत घट होऊ शकते. एजिस लॉजिस्टिक्ससाठी, एलपीजी आयातीचा खर्च हा एक मोठा धोका आहे. जर मध्य पूर्वेतून पुरवठा कमी झाला तर खर्च वाढू शकतो.
आयजीएल, एमजीएल आणि गुजरात गॅस सारख्या कंपन्यांसाठी एलएनजीच्या वाढत्या किमती चिंतेचा विषय आहेत. जर गॅसच्या किमती वाढल्या तर त्यांच्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खत कंपन्यांसाठी, जागतिक स्तरावर वाढत्या किमती सरकारवर अतिरिक्त अनुदानाचा भार देखील टाकू शकतात, ज्यामुळे या क्षेत्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर दबाव येऊ शकतो.
ग्राहक क्षेत्रात डाबर आणि टायटन उदयास आले आहेत, कारण त्यांचा मध्य पूर्वेत काही व्यवसाय आहे. अजंता फार्मा, बायोकॉन आणि सिप्ला सारख्या औषध कंपन्यांचीही या प्रदेशात उपस्थिती आहे. याव्यतिरिक्त, प्रमुख रुग्णालय गटांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग आंतरराष्ट्रीय रुग्णांकडून येतो, ज्यावर परिणाम होऊ शकतो. पीबी फिनटेक, व्होल्टास आणि न्यूजेन सॉफ्टवेअर सारख्या कंपन्या देखील या क्षेत्रातून महसूल निर्माण करतात.
जर व्यवसाय मंदावला तर त्यांच्या परिणामांवर परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या मालवाहतुकीच्या किमती आणि कच्च्या तेलाशी संबंधित इनपुट खर्चामुळे वाहन निर्यातदारांवर दबाव येऊ शकतो. पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालावर अवलंबून राहिल्यामुळे टायर कंपन्या विशेषतः असुरक्षित आहेत. पेंट आणि टाइल कंपन्यांना वाढत्या खर्चाचा पूर्णपणे ग्राहकांना देणे देखील कठीण जाईल.