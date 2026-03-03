Iran-Israel War Losses: इराण-इस्रायल युद्धाचा भारतीय बाजारावर परिणाम; रिलायन्स-अदानी शेअर्समध्ये मोठी घसरण

Iran-Israel War Losses: इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे, भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांना एकाच दिवसात जवळजवळ ६ अब्जचे नुकसान झाले. सोमवारी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, ज्यामध्ये अदानी ग्रुप आणि मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स यांचा समावेश आहे. यामुळे दोन्ही अब्जाधीशांच्या एकूण संपत्तीत लक्षणीय घट झाली.
सोमवारी संपत्ती गमावणाऱ्या टॉप १० अब्जाधीशांचा विचार केला तर, फ्रान्सचे बर्नार्ड अर्नॉल्ट ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकाच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्या संपत्तीत एकूण ८.५६ अब्जची घट झाली आहे. एकूण निव्वळ संपत्तीच्या बाबतीत अर्नॉल्ट ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकात ७ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती आता १७३ अब्ज झाली आहे.
सोमवारी, अमानसियो ओर्टेगा ७.६६ अब्ज गमावले आणि वॉरेन बफेट ७.३० अब्ज गमावले. या नुकसानीनंतर बफेट टॉप १० मधून बाहेर पडले. फ्रँकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स यांना ४.६२ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले, तर लॅरी पेज यांना ४.१३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. सर्गेई ब्रिन यांनाही ३.८१ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.
मुकेश अंबानी यांना २.९३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आणि गौतम अदानी यांना २.९० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. इतर भारतीय अब्जाधीशांबद्दल बोलायचे झाले तर, सोमवारी शेअर बाजारातील घसरण आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्समुळे त्यांच्या निव्वळ संपत्तीवर परिणाम झाला. लक्ष्मी मित्तल यांना ९४१ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले. शिव नादर यांना ५६३ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले, तर राहुल भाटिया यांना ५२७ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले.
शापूर मिस्त्री यांना ४६९ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले, तर विक्रम लाल यांना ३६० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले. भारतातील सर्वात श्रीमंत महिला उद्योगपती सावित्री जिंदाल यांना ३४३ दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले. केपी सिंग यांच्या निव्वळ संपत्तीतही ३३९ दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली. अझीम प्रेमजी यांच्या निव्वळ संपत्तीतही ३१८ दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम झाला आणि सोमवारी स्थानिक शेअर बाजारामध्ये मोठी घसरण झाली आणि बीएसई सेन्सेक्स १,०४८ अंकांनी घसरला तर एनएसई निफ्टी ३१३ अंकांनी घसरला. बाजारात गुंतवणूकदारांचे ६.६९ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीज २.५८% ने घसरले आणि अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली. याचा थेट परिणाम सामान्य गुंतवणूकदारांच्या तसेच अदानी-अंबानीच्या नेट वर्थवर झाला.