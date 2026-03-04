Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मॅक्सवेल त्याच्या धडाकेबाज खेळीसाठी ओळखला जातो. ऑस्ट्रेलियासाठी धमाकेदार खेळी करत त्याने आपलं प्रभुत्व निर्माण केलं आहे. सध्या ग्लेन मॅक्सवेल याच्या निवृत्तीबाबत बऱ्याच चर्चा सुरु होत्या.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:10 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ग्लेन मॅक्सवेल याच्या निवृत्तीबाबत बऱ्याच चर्चा
  • रिकी पॉन्टिंगचे भाकीत
  • जगभरातील लीगमध्ये धमाका सुरूच राहणार
Glenn Maxwell denies retirement : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मॅक्सवेल त्याच्या धडाकेबाज खेळीसाठी ओळखला जातो. ऑस्ट्रेलियासाठी धमाकेदार खेळी करत त्याने आपलं प्रभुत्व निर्माण केलं आहे. भारतात येऊन IPL मध्ये खेळी करुन त्याने आपली स्वतःची अशी वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या ग्लेन मॅक्सवेल याच्या निवृत्तीबाबत बऱ्याच चर्चा सुरु होत्या. तो निवृत्ती घेणार का? घेतोय का ? अशा चर्चांना त्याने स्वतःच पूर्णविराम लावला आहे. मॅक्सवेलने स्पष्ट केलं आहे की, तो अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा विचार करत नाही आहे. विशेष म्हणजे, वयाची चाळीशी गाठली तरी 2028 च्या ऑलिंपिकमध्ये ऑस्ट्रेलियाचं प्रतिनिधित्व करण्याची त्याची प्रबळ इच्छा आहे.

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

निवृत्तीची घाई नाही!

मेलबर्नमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मॅक्सवेलने स्पष्ट केलं की, तो सध्या निवृत्तीचा कोणताही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही. त्याने एकदिवसीय ODI क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती घेतली असली, तरी टी-२० फॉरमॅटमध्ये तो खेळत राहणार आहे. “पुढील १२ महिन्यांत ऑस्ट्रेलियाचे टी-२० वेळापत्रक जास्त व्यस्त नाही, त्यामुळे घाईने कोणताही निर्णय जाहीर करण्याची गरज नाही,” असे मत त्याने व्यक्त केले.

रिकी पॉन्टिंगचे भाकीत

2026च्या टी-20 विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान लवकर संपुष्टात आले आणि मॅक्सवेललाही विशेष चमक दाखवता आली नाही. तीन डावांत त्याचा स्ट्राईक रेट केवळ 110.71 राहिला. या खराब कामगिरीनंतर रिकी पॉन्टिंगसारख्या दिग्गजांनी म्हटले होते की, 2028 च्या संघात मॅक्सवेल नसेल.
पॉन्टिंगच्या या टीकेवर मॅक्सवेलने शांतपणे उत्तर दिले. तो म्हणाला, “मी आकडेवारीपेक्षा मी मैदानावर कसा वावरतो आणि माझ्या फिटनेवर जास्त लक्ष देतो. मला अजूनही वाटते की संघात योगदान देण्यासाठी माझ्यात खूप क्रिकेट शिल्लक आहे.”

जगभरातील लीगमध्ये धमाका सुरूच राहणार

जरी ऑस्ट्रेलियाचा पुढचा आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामना जूनमध्ये बांगलादेशविरुद्ध असला, तरी मॅक्सवेल पूर्ण वर्षभर क्रिकेटमध्ये व्यस्त राहणार आहे. BBLसाठी मेलबर्न स्टार्ससोबत त्याने दोन वर्षांचा नवीन करार केला आहे.
PSL साठी पहिल्यांदाच पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये तो ‘हैदराबाद किंग्जमन’कडून खेळताना दिसेल. अमेरिकेची MLC आणि युरोपमधील नवीन टी-२० लीगमध्येही तो सहभागी होणार आहे. विशेष म्हणजे युरोपमधील एका फ्रँचायझीमध्ये तो सह-मालक देखील आहे.

ग्लेन मॅक्सवेलने हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत त्याची फीट आहे तोपर्यंत तो मैदान सोडणार नाही. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश होणार असल्याने,त्याचं लक्ष्य आता त्या गोल्ड मेडलकडे लागून असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं आहे.

पाकने बदलली टीम, बाबर-आयूबला दाखवला बाहेरचा रस्ता; बांग्लादेश विरुद्धच्या सीरीजमध्ये 6 नवीन खेळाडूंना एन्ट्री

Web Title: I am still young glenn maxwell denies retirement rumors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित
1

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये हरवणारा कर्णधार आता पाकिस्तानचा हेड कोच? पीसीबीचा मोठा निर्णय
2

भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये हरवणारा कर्णधार आता पाकिस्तानचा हेड कोच? पीसीबीचा मोठा निर्णय

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट
3

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

T20 World Cup 2026 दरम्यानच ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या वडिलांचे निधन; क्रिकेट विश्वावर शोककळा!
4

T20 World Cup 2026 दरम्यानच ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या वडिलांचे निधन; क्रिकेट विश्वावर शोककळा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

Mar 04, 2026 | 07:10 PM
निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर

निम्म्याहून अधिक शाळा मोडकळीस! मॉडेल शाळा तयार करण्याचे प्रस्ताव… अनेक सुविधांवर भर

Mar 04, 2026 | 07:06 PM
‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

‘या’ ऑटो कंपनीला फेब्रुवारीचा महिना पावला! विक्रीत थेट 23 टक्क्यांची वाढ, एकूण विक्री…

Mar 04, 2026 | 07:04 PM
Panvel News: स्वीकृत नगरसेवकपदावर ‘आर्थिक सौदा’चा संशय? पनवेलमध्ये शिवसेना उबाठा गटात खळबळ

Panvel News: स्वीकृत नगरसेवकपदावर ‘आर्थिक सौदा’चा संशय? पनवेलमध्ये शिवसेना उबाठा गटात खळबळ

Mar 04, 2026 | 06:53 PM
IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

IND Vs ENG : अभिषेक शर्मा सेमीफायनलमध्ये खेळणार की नाही? कोच मोर्ने मोर्केल यांनी दिले संकेत, मग संजू सॅमसनचं काय?

Mar 04, 2026 | 06:34 PM
PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

PCMC Metro News: ९१० कोटींचा प्रकल्प, पण…;मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त

Mar 04, 2026 | 06:28 PM
Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mar 04, 2026 | 06:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM