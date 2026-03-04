‘मी अजूनही तरुण आहे’, ग्लेन मॅक्सवेलचा क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार की नाही, स्पष्टच सांगितलं…

मेलबर्नमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मॅक्सवेलने स्पष्ट केलं की, तो सध्या निवृत्तीचा कोणताही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नाही. त्याने एकदिवसीय ODI क्रिकेटमधून आधीच निवृत्ती घेतली असली, तरी टी-२० फॉरमॅटमध्ये तो खेळत राहणार आहे. “पुढील १२ महिन्यांत ऑस्ट्रेलियाचे टी-२० वेळापत्रक जास्त व्यस्त नाही, त्यामुळे घाईने कोणताही निर्णय जाहीर करण्याची गरज नाही,” असे मत त्याने व्यक्त केले.
2026च्या टी-20 विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान लवकर संपुष्टात आले आणि मॅक्सवेललाही विशेष चमक दाखवता आली नाही. तीन डावांत त्याचा स्ट्राईक रेट केवळ 110.71 राहिला. या खराब कामगिरीनंतर रिकी पॉन्टिंगसारख्या दिग्गजांनी म्हटले होते की, 2028 च्या संघात मॅक्सवेल नसेल.
पॉन्टिंगच्या या टीकेवर मॅक्सवेलने शांतपणे उत्तर दिले. तो म्हणाला, “मी आकडेवारीपेक्षा मी मैदानावर कसा वावरतो आणि माझ्या फिटनेवर जास्त लक्ष देतो. मला अजूनही वाटते की संघात योगदान देण्यासाठी माझ्यात खूप क्रिकेट शिल्लक आहे.”
जरी ऑस्ट्रेलियाचा पुढचा आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामना जूनमध्ये बांगलादेशविरुद्ध असला, तरी मॅक्सवेल पूर्ण वर्षभर क्रिकेटमध्ये व्यस्त राहणार आहे. BBLसाठी मेलबर्न स्टार्ससोबत त्याने दोन वर्षांचा नवीन करार केला आहे.
PSL साठी पहिल्यांदाच पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये तो ‘हैदराबाद किंग्जमन’कडून खेळताना दिसेल. अमेरिकेची MLC आणि युरोपमधील नवीन टी-२० लीगमध्येही तो सहभागी होणार आहे. विशेष म्हणजे युरोपमधील एका फ्रँचायझीमध्ये तो सह-मालक देखील आहे.
ग्लेन मॅक्सवेलने हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत त्याची फीट आहे तोपर्यंत तो मैदान सोडणार नाही. 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश होणार असल्याने,त्याचं लक्ष्य आता त्या गोल्ड मेडलकडे लागून असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं आहे.