Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Today's Gold Rate: लखनौमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,840 रुपये आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:08 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

  • चांदीने मोडला विक्रम!
  • दरांनी 3 लाख रुपयांचा टप्पा केला पार
  • चांदी झाली सोन्यासारखी महाग
Gold Rate Today: 20 जानेवारी रोजी आज चांदीने मोठी झेप घेतली आहे. चांदीच्या दरांनी 3 लाख रुपयांचा आकडा पार केला आहे. भारतातील आजचे चांदीचे दर पाहून सर्वच हैराण झाले आहेत. भारतात 20 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 305.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,05,100 रुपये आहे. भारतात 19 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये होता. आज गुंतवणूकदारांचे लक्ष सोन्याच्या किंमतींकडे नाही तर चांदीच्या किंमतींकडे आहे.

Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

भारतात चांदीच्या दरात सतत वाढ होण्यामागे अनेक कारण आहेत. जसे चांदीचा वापर केवळ दागिने तयार करण्यासाठी नाही तर सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॅटरी आणि उद्योगात मोठ्या प्रमाणात केला जाते. चांदीची मागणी उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. याच प्रमुख कारणामुळे दरात सतत वाढ होत आहे. तर गेल्या काही काळापासून सोन्या आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करणं सुरक्षित मानलं जातं, या कारणामुळे धातूंची मागणी वाढत आहे आणि परिणामी किंमत देखील वाढत आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

भारतात 20 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,625 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,969 रुपये आहे. भारतात 20 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे.

भारतात 19 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,377 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,179 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,783 रुपये होता. भारतात 19 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,830 रुपये होता.

DGCA Penalty on IndiGo: DGCA चा इंडिगोला दणका! उड्डाणातील अडथळ्यांची महागडी किंमत इंडिगोला लागणार मोजावी  

मुंबई, पुणे आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. तर चेन्नई आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. दिल्ली आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,840 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
बंगळुरु ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
पुणे ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
मुंबई ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
केरळ ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
कोलकाता ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
नागपूर ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
हैद्राबाद ₹1,34,060 ₹1,46,250 ₹1,09,690
जयपूर ₹1,34,210 ₹1,46,400 ₹1,09,840
लखनौ ₹1,34,210 ₹1,46,400 ₹1,09,840
चंदीगड ₹1,34,210 ₹1,46,400 ₹1,09,840
दिल्ली ₹1,34,210 ₹1,46,400 ₹1,09,840
सुरत ₹1,34,110 ₹1,46,300 ₹1,09,740
नाशिक ₹1,34,090 ₹1,46,280 ₹1,09,720

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

