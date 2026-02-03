Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

India US Bilateral Relation : भारताचे परराष्ट्र मंत्री अमेरिकेच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर पोहोचले आहे. अमेरिकेने भारतावरील टॅरिफ कमी करताच दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी चर्चेचे नियोजन केले आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 02:38 PM
S. Jaishankar on America Visit

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर
  • महत्वपूर्ण खनिजे आणि द्विपक्षीय व्यापारावर होणार चर्चा
  • भारतावरील टॅरिफ कमी होताच अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंधांना नवी दिशा
S. Jaishankar on America Visit : वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिकेत रखडेलेला व्यापार करार आता पूर्ण होताना दिसत आहे. सोमवारी (०२ फेब्रुवारी) मध्यरात्री अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी केले आहे. यामुळे भारताच्या अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रातील व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) थेट वॉशिंग्टन दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. येथे ते अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेणार असून द्विपक्षीय संबंधावर आणि महत्वपूर्ण खनिज सहकार्यावर, तांत्रिक आणि आर्थिक सुरक्षा वाढविण्यावर चर्चा करणार आहेत. ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यात झालेल्या संवादानंतर जयशंकर याचा हा दौरा होत असून याला अत्यंत महत्व प्राप्त झाले आहे.

India-US Trade Deal : ट्रम्पचा राग निवळला अन् व्यापाऱ्यांचा आला सुवर्णकाळ; भारतातील ‘या’ क्षेत्रांना होणार फायदा

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय चर्चा

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर ४ फेब्रुवारीपर्यंत अमेरिकेत असणार आहेत. यावेळी राजधानी वॉशिंग्टन येथे मंगळवारी (०३ फेब्रुवारी) पहिली द्विपक्षीय बैठक घेतील. या बैठकी दोन्ही देशांतील प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर अनेक मुद्यांवरही चर्चा होणार आहे. यामध्ये रशिया युक्रेन युद्ध, मध्य पूर्वेतील सद्य परिस्थिती, परस्पर आर्थिक आणि धोरणात्म सहकार्यावरही चर्चा होणार आहे.

तसेच बुधवारी (०४ फेब्रुवारी) दुसरी द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. यामध्ये महत्वाच्या खनिजांवर चर्चा होईल. भविष्यातील खनिज पुरवठा वाढवणे, धोरणात्मक सहकार्याला बळकटी देणे यांसारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. यावेळी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स देखील सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प-मोदी चर्चेचा परिणाम

ही उच्चस्तरीय बैठक अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील फोन संभाषणानंतर होत आहे. या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी नव्या व्यापार कराराची घोषणा केली होती. सुरुवातील अमेरिकेने भारतावर ५०% टॅरिफ लादले होते. परंतु पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या चर्चेनंतर आणि व्यापाराच्या घोषणेनंतर हे टॅरिफ कमी करण्यात आले आहे. सध्या अमेरिकेने भारतावर १८% टॅरिफ लादले आहे. यामुळे उच्चस्तरीय आणि द्विपक्षीय बैठकांना अधिक वेग आला आहे. यामुळेच जयशंकर यांचा दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाउल मानला जात आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार उद्दिष्ट्ये स्पष्ट होतील.

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा

Frequently Asked Questions

  • Que: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर का गेले आहे?

    Ans: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेशी द्विपक्षीय संबंधावर आणि महत्वपू्ण खनिजांवर चर्चेसाठी अमेरिकेला गेले आहेत.

  • Que: एस. जयशंकर अमेरिकेत मार्को रुबियो यांच्याशी कोणत्या मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत?

    Ans: एस. जयशंकर अमेरिकेत मार्को रुबियो यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधावर आणि महत्वपूर्ण खनिज सहकार्यावर, तांत्रिक आणि आर्थिक सुरक्षा, प्रादेशिक सहकार्य आणि काही आंतरराष्ट्रीय मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत.

  • Que: एस. जयशंकर यांचा अमेरिका दौरा महत्वाचा का मानला जात आहे?

    Ans: अलीकडेच पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या चर्चा झाल्यानंतर व्यापाराची मोठी घोषणा करण्यात आली होती. तसेच भारतावरली टॅरिफही कमी झाले होते. यामुळे द्विपक्षीय व्यापार सहकार्या वाढविण्यासाठी जयशंकर याचा अमेरिका दौरा महत्वाचा मानला जात आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 02:33 PM

