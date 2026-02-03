Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BTS चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नेटफ्लिक्सवर लवकरच रिलीज होणार खास डॉक्युमेंट्री, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

जवळजवळ चार वर्षांच्या संगीताच्या ब्रेकनंतर, कोरियन पॉप आयकॉन BTS पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहेत. नेटफ्लिक्सने कोरियन बँड BTSशी हातमिळवणी केली असून लवकरच एक खास डॉक्युमेंट्री रिलीज होईल

Updated On: Feb 03, 2026 | 06:30 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

नेटफ्लिक्सने कोरियन बँड बीटीएसशी हातमिळवणी केली आहे. स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सने मंगळवारी के-पॉप बँड बीटीएससोबत भागीदारीची घोषणा केली. या अंतर्गत, “बीटीएस: द रिटर्न” हा डॉक्युमेंटरी फिल्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित केला जाईल. याशिवाय, जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेल्या या गटाचा आगामी कॉन्सर्ट देखील प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल. यासाठी नेटफ्लिक्सकडे हक्क आहेत.

जवळजवळ चार वर्षांच्या संगीताच्या ब्रेकनंतर, कोरियन पॉप आयकॉन BTS पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांचा अल्बम, ARIRANG, रिलीज होईल. याव्यतिरिक्त, BTS द कमबॅक लाईव्ह आयोजित केला जाईल. बँड २१ मार्च रोजी सोलच्या ऐतिहासिक ग्वांगवामुन स्क्वेअरवर सादरीकरण करेल. नेटफ्लिक्स या कॉन्सर्टचे जगभरात थेट प्रक्षेपण करेल.

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्ट व्यतिरिक्त, “बीटीएस – द रिटर्न” हा डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखील नेटफ्लिक्सवर प्रसारित केला जाईल. हा चित्रपट २७ मार्च २०२६ पासून प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होईल. या चित्रपटात बँडच्या कमबॅक अल्बम “अरिरंग” च्या निर्मितीचे वर्णन केले जाईल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)


दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

बीटीएस बँडमध्ये जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, व्ही आणि जंग कूक यांचा समावेश आहे. २०२२ मध्ये ब्रेक घेतल्यानंतर हा बँड परतणार आहे. कोविड-१९ महामारी आणि लष्करी सेवेमुळे दीर्घ विश्रांतीनंतर बीटीएसच्या पुनरागमनाबद्दल चाहते उत्सुक आहेत. बँडचा एआरआयआरएएनजी हा अल्बम देखील रिलीज होणार आहे. तो २० मार्च २०२६ रोजी रिलीज होईल. चाहते या अल्बमबद्दल उत्सुक आहेत आणि त्याची प्री-बुकिंग १६ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. एआरआयआरएएनजी हा या के-पॉप बँडचा पाचवा स्टुडिओ अल्बम आहे. के-पॉप बँडचा चौथा स्टुडिओ अल्बम, ‘मॅप ऑफ द सोल: ७’, फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिलीज झाला.

Web Title: Big news for bts fans netflix to release a special documentary march this date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कपिल शर्मा शोमधील A.R. Rahman च्या उपस्थितीवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; म्हणाले- “हिंदुत्वाशी तडजोड….”
1

कपिल शर्मा शोमधील A.R. Rahman च्या उपस्थितीवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; म्हणाले- “हिंदुत्वाशी तडजोड….”

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर
2

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम
3

यामी गौतमच्या ‘या’ चित्रपटाचा पाकिस्तानात धुमाकूळ; OTTवर ट्रेंडिंगमध्ये, नायजेरियामधूनही मिळतय प्रेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BTS चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नेटफ्लिक्सवर लवकरच रिलीज होणार खास डॉक्युमेंट्री, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

BTS चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नेटफ्लिक्सवर लवकरच रिलीज होणार खास डॉक्युमेंट्री, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Feb 03, 2026 | 06:30 PM
भारताविरोधात शेजारील देशांचा शिजतोय कट; पाकिस्तान आणि बांगलादेशला पडला 1971 चा विसर

भारताविरोधात शेजारील देशांचा शिजतोय कट; पाकिस्तान आणि बांगलादेशला पडला 1971 चा विसर

Feb 03, 2026 | 06:27 PM
अपक्षांच्या मुसंडीमुळे घड्याळ, पंजा आणि मशालीचे तिन्ही प्रमुख उमेदवार हैराण, बेंबळी जिल्हा परिषद गटातील लढतीला चुरस

अपक्षांच्या मुसंडीमुळे घड्याळ, पंजा आणि मशालीचे तिन्ही प्रमुख उमेदवार हैराण, बेंबळी जिल्हा परिषद गटातील लढतीला चुरस

Feb 03, 2026 | 06:26 PM
महिला शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळणार

महिला शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५ हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीचे प्रशिक्षण मिळणार

Feb 03, 2026 | 06:18 PM
Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..

Health Tips in Marathi :- पन्नाशीनंतर फिट अँड फाईन राहायचं ? तर या वाचा फिटनेस टिप्स ..

Feb 03, 2026 | 06:14 PM
IGI कडून AGLचे संपादन; रंगीत रत्न सर्टिफिकेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नवा अध्याय

IGI कडून AGLचे संपादन; रंगीत रत्न सर्टिफिकेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नवा अध्याय

Feb 03, 2026 | 06:06 PM
“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

“भारत सोडून जा, नाहीतर…”; सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Feb 03, 2026 | 05:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM