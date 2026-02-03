BTS चाहत्यांसाठी मोठी बातमी! नेटफ्लिक्सवर लवकरच रिलीज होणार खास डॉक्युमेंट्री, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

नेटफ्लिक्सने कोरियन बँड बीटीएसशी हातमिळवणी केली आहे. स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सने मंगळवारी के-पॉप बँड बीटीएससोबत भागीदारीची घोषणा केली. या अंतर्गत, “बीटीएस: द रिटर्न” हा डॉक्युमेंटरी फिल्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित केला जाईल. याशिवाय, जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेल्या या गटाचा आगामी कॉन्सर्ट देखील प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाईल. यासाठी नेटफ्लिक्सकडे हक्क आहेत.
जवळजवळ चार वर्षांच्या संगीताच्या ब्रेकनंतर, कोरियन पॉप आयकॉन BTS पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांचा अल्बम, ARIRANG, रिलीज होईल. याव्यतिरिक्त, BTS द कमबॅक लाईव्ह आयोजित केला जाईल. बँड २१ मार्च रोजी सोलच्या ऐतिहासिक ग्वांगवामुन स्क्वेअरवर सादरीकरण करेल. नेटफ्लिक्स या कॉन्सर्टचे जगभरात थेट प्रक्षेपण करेल.
बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्ट व्यतिरिक्त, “बीटीएस – द रिटर्न” हा डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखील नेटफ्लिक्सवर प्रसारित केला जाईल. हा चित्रपट २७ मार्च २०२६ पासून प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होईल. या चित्रपटात बँडच्या कमबॅक अल्बम “अरिरंग” च्या निर्मितीचे वर्णन केले जाईल.
बीटीएस बँडमध्ये जिन, सुगा, जे-होप, आरएम, जिमिन, व्ही आणि जंग कूक यांचा समावेश आहे. २०२२ मध्ये ब्रेक घेतल्यानंतर हा बँड परतणार आहे. कोविड-१९ महामारी आणि लष्करी सेवेमुळे दीर्घ विश्रांतीनंतर बीटीएसच्या पुनरागमनाबद्दल चाहते उत्सुक आहेत. बँडचा एआरआयआरएएनजी हा अल्बम देखील रिलीज होणार आहे. तो २० मार्च २०२६ रोजी रिलीज होईल. चाहते या अल्बमबद्दल उत्सुक आहेत आणि त्याची प्री-बुकिंग १६ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. एआरआयआरएएनजी हा या के-पॉप बँडचा पाचवा स्टुडिओ अल्बम आहे. के-पॉप बँडचा चौथा स्टुडिओ अल्बम, ‘मॅप ऑफ द सोल: ७’, फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिलीज झाला.