भारताविरोधात शेजारील देशांचा शिजतोय कट; पाकिस्तान आणि बांगलादेशला पडला 1971 चा विसर

भारताच्या शेजारी असलेले देश पाकिस्तान आणि बांगलादेशची जवळीक भारतासाठी धोक्याची बनत आहे. या देशाचे कटकारस्थान सुरु असून चीन त्याला पाठिंबा देत आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 06:27 PM
Proximity between Pakistan and Bangladesh poses a challenge to India

पाकिस्तान आणि, बांगलादेश मधील जवळीक भारताला आव्हान निर्माण करत आहे (फोटो - AI)

पाकिस्तान बांगलादेशशी आपली जवळीक सातत्याने वाढवत आहे. भारताच्या विरोधी शक्तींना दोन्ही देश एकत्र यावे असे वाटते. चीन आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था, आयएसआय, अशाच प्रकारच्या कटात सहभागी आहेत. शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर, पाकिस्तान बांगलादेशात आपला मजबूत प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. बांगलादेशची नवीन पिढी पाकिस्तानी सैन्याने आपल्या लोकांवर केलेले भयंकर अत्याचार आणि १९७१ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानला कसे पराभूत केले आणि स्वतंत्र बांगलादेश कसा निर्माण केला हे विसरली आहे का? आता, बांगलादेश स्वतः भारताविरुद्ध कट रचत आहे.

तिथे हिंदूंची हत्या होत आहे, पण सरकार हस्तक्षेप करत नाही. प्रश्न असा आहे की बांगलादेश पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या मांडीवर बसण्यास तयार आहे का, जो त्याचा पूर्वीचा शोषक आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये भाषा आणि संस्कृतीत प्रचंड फरक आहेत आणि फक्त इस्लाम धर्म त्यांना जोडतो.  बांगलादेश सरकारने भारतात होणाऱ्या टी-२० क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत आपला क्रिकेट संघ न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार भारताशी सर्व संबंध तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९७१ च्या पराभवामुळे पाकिस्तानी लष्कर अस्वस्थ आहे, म्हणूनच ते बांगलादेशशी इतके जवळचे संबंध वाढवत आहे. एका पाकिस्तानी लष्करी शिष्टमंडळाने बांगलादेशला भेट दिली.

हे देखील वाचा : २०२०मध्ये चिनी सैन्याशी संघर्ष अन राजनाथ सिंहांचा फोन…; माजी CDS मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकात नेमकं काय म्हटलंय

भारताला वेढण्यासाठी पाकिस्तान आणि बांगलादेशला जवळ आणण्याच्या कटात चीनचाही सहभागी आहे. पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला बांगलादेशच्या निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्थेचा आधार मिळेल. पाकिस्तानच्या तुलनेत, बांगलादेशने गेल्या ५५ ​​वर्षांत लक्षणीय आर्थिक प्रगती केली आहे, ज्याचे जागतिक बँक आणि आयएमएफने कौतुक केले आहे.

परस्पर लष्करी सहकार्याचा भाग म्हणून, बांगलादेश पाकिस्तानकडून लढाऊ विमाने खरेदी करणार आहे. ते ही विमाने कोणाविरुद्ध वापरतील? ते भारताविरुद्ध त्यांचा वापर करतील का? हे तुम्हाला पोसणाऱ्या हाताला चावण्यासारखे आहे. बांगलादेशच्या काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी चीनच्या चितगाव बंदराचा वापर करण्याची ऑफरही दिली आणि चीनला भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांवर कब्जा करण्याचा सल्ला दिला.

हे देखील वाचा : भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान

बांगलादेशातील घुसखोर आधीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ओझे आहेत. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशच्या वृत्ती पाहता, भारताला त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवावे लागले आहे. बांगलादेशच्या लष्कराने देखील विचार केला पाहिजे की ते पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे गुलाम बनण्यास तयार आहे का. बांगलादेशात निवडणुका होतील का? युनूस निवडणुका पुढे ढकलून आपली सत्ता मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतील. पाकिस्तानच्या खूप जवळ जाणे बांगलादेशसाठी आत्मघातकी ठरेल.

लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Published On: Feb 03, 2026 | 06:27 PM

