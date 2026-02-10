दारूच्या वादातून तिघांनी केली मित्राची हत्या; डोक्यावर काठीने बेदम मारलं अन् नंतर...

नागपूर : पैसे दिल्यानंतरही कमी दारू आणल्यावरून झालेल्या वादात ३ आरोपींनी आपल्याच मित्राची डोक्यावर काठीने मारून हत्या केली. ही घटना पाचपावली पोलिस ठाण्यांतर्गत उघडकीस आली. रमेश ऊर्फ वैद्य मुकुंद मसराम (वय ४०, रा. वैशालीनगर) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून तिन्ही आरोपींना अटक केली.
शंकर श्रीपाद भैसारे (वय ४८, रा. बाबा बुढाजीनगर), कपिल रामप्रसाद नगरारे (वय ४३ रा. पाचपावली) आणि जसवंतसिंग नरेंद्रसिंग अडी (वय ७५, रा. बुद्धनगर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. मृत रमेश अविवाहित होता असून, मोलमजुरी करत होता. आरोपी शंकरही मोलमजुरी करतो. रमेश, शंकर, कपिल आणि जसवंत दररोजच दारूची मैफल जमवत होती. रविवारी रमेश आणि शंकरने महाकालचे दर्शन घेण्यासाठी उज्जैनला जाण्याची योजना बनविली होती. त्यामुळे सकाळपासूनच चौघेही शंकरच्या घरी गोळा झाले आणि दारूची मैफल जमली.
रमेशने दारू आणण्यासाठी शंकरला पैसे दिले. सर्वांनी मिळून एक संपूर्ण बाटली संपवली. नशा चढल्यावर रमेशने शंकरशी वाद घातला. पैसे दिल्यानंतरही कमी दारू का आणली, अशी विचारणा करीत शिवीगाळ सुरू केली.
बेशुद्ध होऊन खाली कोसळला
त्यानंतर शंकरसह इतर मित्रांनी रमेशला बेदम मारहाण केली. त्यातच रमेशच्या डोक्यातून रक्ताची धार लागली. काही वेळातच तो बेशुद्ध होऊन खाली कोसळला. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. तत्काळ रमेशला उपचारार्थ मेयो रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. चौकशीत प्रकरण पुढे आले आणि पोलिसांनी तिघांनाही अटक केली. सोमवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना ३ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
दुसऱ्या एका घटनेत, मध्यप्रदेशच्या खैरी येथील पूनम तुमाने हिच्या मृतदेहाचे तुकडे बोंडरानी जंगल परिसरात सापडले. ही घटना मंगळवारी (दि. ३) उघडकीस आली. दवनीवाडा पोलिसांनी या हत्येप्रकरणातील आरोपीला अटक केली असून, न्यायालयाने आरोपीला शक्रवारी (दि.६) पर्यंत पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवले. याच दरम्यान, आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने प्रेमप्रकरणातून पूनमची हत्या केल्याचे सांगितले.
