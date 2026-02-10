Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ

अंतिम सामन्यात इंग्लंडला १०० धावांनी पराभूत करून विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकले. मुंबईत परतल्यानंतर म्हात्रे यांनी "क्रिकेटचा देव" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला भेट दिली. 

Updated On: Feb 10, 2026 | 09:29 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Sachin Tendulkar gifted his Test jersey to Ayush Mhatre : झिम्बाब्वेमध्ये इतिहास रचल्यानंतर, भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रे मायदेशी परतला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय युवा संघाने २०२६ च्या आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडला १०० धावांनी पराभूत करून विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपद जिंकले. या खेळाडूंचे भारतामध्ये जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. मुंबईत परतल्यानंतर म्हात्रे यांनी “क्रिकेटचा देव” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला भेट दिली. 

ही भेट त्यांच्यासाठी एक संस्मरणीय क्षण बनली जेव्हा तेंडुलकरने त्यांना त्यांची कसोटी कारकिर्दीची जर्सी भेट दिली आणि आयुषने त्यांच्या इंस्टाग्रामवर व्हिडिओसह त्यावर एक सुंदर संदेश लिहिला. खरंतर, महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने त्याच्या स्वाक्षरी केलेल्या कसोटी जर्सीवर लिहिले होते की प्रिय आयुष, तुझ्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा. हा सन्मान तरुण कर्णधारासाठी प्रेरणादायी आहे.  

T20 World Cup 2026 : India vs Pakistan सामन्याबाबत पाकिस्तानने का केलं सरेंडर? सरकारने निर्णय बदलण्याचे कारण केले स्पष्ट

१८ वर्षीय आयुष म्हात्रेने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या खास क्षणाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो मास्टर ब्लास्टरकडून ही खास भेट स्वीकारताना दिसत आहे. त्याने लिहिले, मी तुम्हाला पडद्यावर पाहतच मोठा झालो. आज, मी तुमच्या घरी उभा आहे, तुमच्या प्रवासाचा एक भाग माझ्या हातात धरून. सर, या सन्मानाबद्दल धन्यवाद. गेल्या काही वर्षांपासून तुम्ही भारतीय क्रिकेटसाठी ज्या आदराने आदर ठेवला आहे त्याच आदराने मी ते जपून ठेवेन असे आयुष म्हात्रेने सांगितले आहे. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ayush Mhatre (@ayush_m255)

बाद फेरीच्या सामन्यांमध्ये, आयुष म्हात्रेने कर्णधार म्हणून आघाडीवर राहून नेतृत्व केले आणि महत्त्वपूर्ण डाव खेळले. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याने ५१ चेंडूत ५३ धावा आणि अफगाणिस्तानविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात ५९ चेंडूत ६२ धावा केल्या. त्याने सात डावात ३०.५७ च्या सरासरीने २१४ धावा केल्या आणि भारताचा चौथा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून स्थान मिळवले. तथापि, वैभव सूर्यवंशीने ४३९ धावा करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळवला. अंतिम सामन्यात त्याने केलेल्या १७५ धावांच्या स्फोटक खेळीने, ज्यामध्ये १५ चौकार आणि १५ षटकारांचा समावेश होता, १९ वर्षांखालील विश्वचषकाचे अनेक विक्रम मोडले.

