T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

आयसीसी विश्वचषकाच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया सामन्याने होईल. या सामन्यानंतर आणखी दोन सामने होणार आहेत, या सामन्याचे सविस्तर तपशील देण्यात आले आहेत.

Updated On: Feb 10, 2026 | 09:57 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

मंगळवारी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात क्रिकेटचा उत्साह कायम राहील. विश्वचषक आता चौथ्या दिवशी दाखल झाला आहे, ज्यामध्ये सलग तीन सामने आहेत. चौथ्या दिवशीही तीन सामने आहेत. नेदरलँड्सविरुद्ध एका सामन्यात पराभव पत्करल्यानंतर, पाकिस्तानी संघ आता दुसऱ्या सामन्यासाठी मैदानात उतरेल. तिन्ही सामने कधी आणि कुठे खेळले जातील ते जाणून घ्या. तसेच, त्यांच्या वेळा लक्षात ठेवा जेणेकरून तुम्ही तुमचा आवडता सामना चुकवू नका.

नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया, दिवस ४, पहिला सामना

आयसीसी विश्वचषकाच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया सामन्याने होईल. नेदरलँड्सने त्यांच्या मागील सामन्यात पाकिस्तानला जोरदार टक्कर दिली होती आणि ते जिंकण्यासाठी सज्ज दिसत होते, परंतु त्यांच्या स्वतःच्या चुकांमुळे त्यांचा पराभव झाला. नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना सकाळी ११ वाजता सुरू होईल.

‘तुझ्या लक्षापर्यत पोहोच…’ Sachin Tendulkar ने अंडर-19 कर्णधार Ayush Mhatre दिली भेटवस्तू, पहा व्हिडिओ

न्यूझीलंड विरुद्ध यूएई सामना आणि त्यानंतर पाकिस्तान विरुद्ध यूएसए सामना

यानंतर, दुसरा सामना होईल. यूएई, म्हणजेच संयुक्त अरब अमिराती, न्यूझीलंडशी सामना करेल. हा सामना चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर दुपारी ३ वाजता सुरू होईल. न्यूझीलंड आणि यूएई संघ कसे कामगिरी करतात हे पाहणे बाकी आहे. यानंतर, दिवसाचा शेवटचा सामना कोलंबोमध्ये खेळला जाईल, जिथे पाकिस्तानचा सामना अमेरिकेशी होईल. हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा सामना असेल. यापूर्वी, २०२४ मध्ये टी२० विश्वचषकात जेव्हा पाकिस्तान आणि अमेरिका आमनेसामने आले होते, तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानचा पराभव करून अस्वस्थता निर्माण केली होती.

पहिल्या सामन्यातच अमेरिकेची शानदार कामगिरी

यावेळी, अमेरिकेचा संघ पुन्हा एकदा पाकिस्तानला हरवू शकतो या आत्मविश्वासाने मैदानात उतरत आहे. अमेरिकेच्या संघाने भारताविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात शानदार कामगिरी केली. एकेकाळी अमेरिकेने टीम इंडियाला मागे टाकले होते, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या लढाऊ खेळीने त्यांना पराभूत केले. तथापि, अमेरिकेचा संघ पाकिस्तानविरुद्ध कशी कामगिरी करतो हे पाहणे मनोरंजक असेल.

कधी आणि कुठे पाहता येणार?

आजचे तीनही सामने (Netherlands vs Namibia, New Zealand vs UAE, Pakistan vs USA) स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर पाहता येणार आहे. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहाॅटस्टारवर पाहता येणार आहे.

Published On: Feb 10, 2026 | 09:57 AM

