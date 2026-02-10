महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! १० रुपयांच्या खोबरेल तेलाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, चेहरा दिसेल फ्रेश

तासनतास लॅपटॉप, मोबाईल स्क्रीन पाहत राहिल्यामुळे डोळ्यांना इजा होते. याशिवाय डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळ वाढू लागतात. डोळ्यांभोवती वाढलेली काळी वर्तुळ कालांतराने अतिशय गडद होत जातात, ज्यामुळे त्वचेचे सौंदर्य कमी करून टाकतात. मानसिक तणाव, अपुरी झोप, आहारात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला ताण इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे डार्क सर्कल्स वाढतात. डोळ्यांभोवती वाढलेले डार्क सर्कल्स कमी करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेले वेगवेगळे लोशन, क्रीम इत्यादी अनेक गोष्टींचा वापर करतात. पण यामुळे फारसा बदल दिसून येत नाही. वारंवार केमिकल युक्त प्रॉडक्ट लावल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. काळी वर्तुळ लपवण्यासाठी कायमच महागड्या प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचा वापर करावा. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ त्वचा अतिशय सुंदर आणि चमकदार करतात. चला तर जाणून घेऊया खोबरेल तेलाचा वापर करण्याची सोपी पद्धत.(फोटो सौजन्य – istock)
डोळ्यांभोवती वाढलेली काळी वर्तुळ घालवण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. यात विटामिन ई, अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि लॉरिक ॲसिड इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. डोळ्यांखालील त्वचा अतिशय नाजूक असते, त्यामुळे कोणत्याही प्रॉडक्टचा वापर करण्याआधी ते डोळ्यांना सूट होईल की नाही याची योग्य खात्री करावी. डोळ्यांखालील त्वचेला ओलावा कमी झाल्यानंतर काळी वर्तुळ येण्यास सुरुवात होते. अशावेळी खोबरेल तेल डोळ्यांभोवती वाढलेल्या काळ्या वर्तुळांवर लावावे. यामुळे त्वचा हायड्रेट राहते आणि डोळे अतिशय चमकदार वाटतात.
त्वचेच्या पेशी नैसर्गिकरित्या दुरुस्त करण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. वाटीमध्ये खोबरेल तेल घेऊन त्यात चिमूटभर हळद टाकून मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण डोळ्यांभोवती लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे डोळे चमकदार आणि सुंदर होतील. मसाज केल्यामुळे डोळ्यांभोवती असलेल्या त्वचेमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते. काहीवेळ ठेवून नंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. हळदीमध्ये अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होण्यास मदत होते.
वाटीमध्ये खोबरेल तेल घेऊन त्यात बदाम तेल मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर रात्री झोपण्याआधी डोळ्यांभोवती लावून हलक्या हाताने मसाज करा. मसाज केल्यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि डेड स्किन नष्ट होईल. बदाम तेलात विटामिन ई युक्त अनेक गुणकारी घटक आढळतात, ज्यामुळे त्वचा फ्रेश राहते.