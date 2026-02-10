Stock Market Today: गुंतवणूकदारांना आज कोणते शेअर्स देतील बंपर नफा? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 15 हजारांनी वाढले चांदीचे दर, प्रति किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये
सोमवारी, भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. निफ्टी ५० २५,८५० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ४८५.३५ अंकांनी म्हणजेच ०.५८% ने वाढून ८४,०६५.७५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १७३.६० अंकांनी म्हणजेच ०.६८% ने वाढून २५,८६७.३० वर बंद झाला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५४८.८० अंकांनी किंवा ०.९१% ने वाढून ६०,६६९.३५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूतकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, आज गुंतवणूकदार करूर वैश्य बँक, रामको सिमेंट, नोकरी, एचडीएफसी लाईफ, वेदांत, एलटी, बेलराईज आणि पीटीसी इंडिया हे शेअर्स खरेदी करू शकतात.
प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार पीआय इंडस्ट्रीज, संवर्धन मदरसन आणि सिप्ला हे शेअर्स खरेदी करू शकतात. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंटच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज अँड टेक्निकल्स हेड चंदन टपारिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार श्रीराम फायनान्स , सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज आणि टायटन कंपनीचे शेअर्स खरेदी करू शकतात.
आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार टायटन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऑइल इंडिया, बीएसई, मारिको, अरबिंदो फार्मा, अदानी एंटरप्रायझेस, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल, बाटा इंडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स, ग्रॅविटा इंडिया या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.