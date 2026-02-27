Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur News : “केएमटी बसेसना चांगले दिवस नक्कीच आणू”; रोहन अतिग्रे यांचं आश्वासन

गेल्या काही वर्षांत मनपा परिवहन विभागाच्या केएमटी उपक्रमास विविध समस्यांनी ग्रासले. या समस्यांचे मूळ शोधून केएमटी उपक्रमात दीर्घकालीन सुधारणांवर भर देण्यास प्रयत्नशील असल्याचं परिवहन सदस्यांनी सांगितले,

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:30 PM
Kolhapur News : “केएमटी बसेसना चांगले दिवस नक्कीच आणू”; रोहन अतिग्रे यांचं आश्वासन
  • “केएमटी बसेसना चांगले दिवस नक्कीच आणू”;
  • रोहन अतिग्रे यांचं आश्वासन
कोल्हापूर:  (श. प्र.) गेल्या काही वर्षांत महानगरपालिका परिवहन विभागाच्या केएमटी उपक्रमास विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. या समस्यांचे मूळ शोधून केएमटी उपक्रमास उर्जितावस्था देण्यासाठी दीर्घकालीन सुधारणांवर भर देण्यास प्रयत्नशील असल्याचे नूतन परिवहन सदस्य रोहन अतिग्रे यांनी सांगितले.प्रवाशांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.प्रवाशांशी संवाद साधताना जेष्ठ नागरिकांनी ६५ वर्षावरील केएमटी प्रवाशांना, जेष्ठ नागरिकांना अर्धे तिकीट करावे, अशी प्रमुख मागणी केली. यासह परीक्षा कालावधीत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बसेस उपलब्ध कराव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. केएमटी बस थांब्यावर प्रवाशांना पाणपोई, बैठक व्यवस्था अशा मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात. प्रवासाच्या दृष्टीने बसेस सुस्थितीत व साफसफाई केलेल्या असाव्यात. विशेष पासेस, मासिक पासेसमध्ये विशेष सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बसप्रवास
बुधवारी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आ. राजेश क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनानुसार केएमटी प्रवाशांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अतिग्रे यांनी प्रत्यक्ष बस प्रवास केला. तसेच केएमटी कार्यालयास कामकाजाची पाहणी केली. भेट देवून कामकाजाची पाहणी केली.

वाळवा तालुक्यात बिबट्याची मोठी दहशत! गावालगत वारंवार हल्ले, शिवारात भीतीचं सावट

लवकरच परिवहन विभागाची बैठक
सर्व मागण्याबाबत आ.राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच परिवहन विभागाची सर्वसमावेशक बैठक आयोजित करून या मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली.

अत्याधुनिक ५० बसेसची आहे आवश्यकता
केएमटी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना जाणवणाऱ्या समस्यांची माहिती घेतली. यामध्ये प्रामुख्याने चालक नसल्यामुळे १७ बसेस बंद अवस्थेत आहेत. प्रवासी संख्या अधिक असल्याने अत्याधुनिक ५० बसेसची आवश्यकता आहे. सफाई कर्मचारी यांची संख्या कमी आहे. चालक आणि वाहक भरती करणे आवश्यक आहे. कार्यालयांची डागडुजी करणे आवश्यक आहे. या प्रमुख बाबींकडे लक्ष देण्याची – आवश्यकता असल्याचे सांगितले. याबाबतीत परिवहन विभागाकडून आवश्यक – मागणी प्रस्ताव देण्यासाठी पाठपुरावा करून हे प्रश्नही मार्गी लावण्यास सर्वतोपरी – प्रयत्न करू तसेच ‘केएमटी’चे उत्पन वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि दीर्घकालीन सुधारणांवर भर देवू, अशी ग्वाही दिली.

माझी वसुंधरा’ अभियानात कागलचा डंका! नगर परिषदेला ३ कोटींचा पुरस्कार; कामगिरीची राज्यभर चर्चा

 

