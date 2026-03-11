Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

लोक जेव्हा धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आरोग्यधोक्यांचा विचार करतात, तेव्हा सर्वप्रथम फुफ्फुसांचा कर्करोग, हृदयरोग किंवा श्वसनाचे दीर्घकालीन आजार यांचा उल्लेख केला जातो. मात्र धूम्रपानाचा किडनीवरही गंभीर परिणाम होतो.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:06 PM
(फोटो सौजन्य-AI)

(फोटो सौजन्य-AI)

Follow Us:
Follow Us:
  • धूम्रपानाचा किडनीवरही गंभीर परिणाम होतो
  • धूम्रपान आजाराचा प्रमुख टाळता येण्याजोगा जोखीम घटक
  • किडनीतील नाजूक पेशींना हानी पोहोचते
World Kidney Day : लोक जेव्हा धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आरोग्यधोक्यांचा विचार करतात, तेव्हा सर्वप्रथम फुफ्फुसांचा कर्करोग, हृदयरोग किंवा श्वसनाचे दीर्घकालीन आजार यांचा उल्लेख केला जातो. मात्र धूम्रपानाचा किडनीवरही गंभीर परिणाम होतो आणि किडनी कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. याबाबतची अधिक माहिती एमओसी कॅन्सर केअर, कल्याणचे वैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट सल्लागार डॉ. अमोल राठोड यांनी दिली आहे.

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

धूम्रपान आजाराचा प्रमुख टाळता येण्याजोगा जोखीम घटक

किडनी कर्करोग, विशेषतः रेनल सेल कार्सिनोमा, हा मूत्रवहिनीसंबंधित प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या सामान्य कर्करोगांपैकी एक आहे. संशोधनानुसार धूम्रपान हा या आजाराचा प्रमुख टाळता येण्याजोगा जोखीम घटक आहे. धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोग होण्याचा धोका न-धूम्रपान करणाऱ्यांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट असतो, आणि किती वर्षे धूम्रपान केले तसेच दररोज किती सिगारेट्स घेतले यावर हा धोका वाढतो.

किडनीतील नाजूक पेशींना हानी पोहोचते

सिगारेटमध्ये असलेली हानिकारक रसायने, विशेषतः कर्करोग निर्माण करणारे घटक, फुफ्फुसांद्वारे रक्तात प्रवेश करतात. ही रसायने किडनीद्वारे फिल्टर होत असताना दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने किडनीतील नाजूक पेशींना हानी पोहोचते आणि पेशींची अनियमित वाढ होते, ज्यामुळे कर्करोग निर्माण होऊ शकतो.

धूम्रपान रक्तवाहिन्यांवरही दीर्घकालीन परिणाम करते, ज्यामुळे किडनीसह महत्त्वाच्या अवयवांना योग्य रक्तपुरवठा होत नाही. तसेच उच्च रक्तदाब, स्थूलता आणि दीर्घकालीन किडनी आजार यांसारखे जोखीम घटक असल्यामुळे धोका अजून वाढतो.

यांसारखी लक्षणे दिसल्यावर आजार प्रगत अवस्थेत

किडनी कर्करोग सुरुवातीला लक्षणांशिवाय विकसित होतो. लघवीत रक्त दिसणे, सतत पाठदुखी, कारण नसताना वजन कमी होणे किंवा थकवा यांसारखी लक्षणे दिसल्यावर आजार प्रगत अवस्थेत असतो. त्यामुळे विशेषतः धूम्रपान करणाऱ्यांनी नियमित आरोग्य तपासणी करणे गरजेचे आहे.

धूम्रपान सोडल्यास धोका कमी

सकारात्मक बाब म्हणजे धूम्रपान सोडल्यास धोका कमी होतो. निरोगी वजन राखणे, रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे यामुळे किडनीचे आरोग्य जपता येते.

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!

धूम्रपानाचे परिणाम फक्त फुफ्फुसांपुरते मर्यादित नसून किडनीसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवरही होतात. त्यामुळे जनजागृती करणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Web Title: Smoking kidney cancer risk symptoms dr amol rathod

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला
1

World Kidney Day: तुमची किडनी निरोगी आहे का? कर्करोग रुग्णांनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!
2

सावधान! धूम्रपानामुळे फुफ्फुसांसोबतच किडनीही धोक्यात; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा!

World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ
3

World Kidney Day: रक्तातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित प्या ‘हे’ पेय, किडनी राहील आतून स्वच्छ

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे
4

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

Mar 11, 2026 | 07:06 PM
Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Government Scheme: आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य

Mar 11, 2026 | 06:58 PM
राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Mar 11, 2026 | 06:57 PM
Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Palghar Crime News: डहाणू शहरात गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; हातचलाखीने महिलेची १५ हजारांची केली लूट

Mar 11, 2026 | 06:54 PM
लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

Mar 11, 2026 | 06:52 PM
BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

BAFTA विजेत्या ‘बूंग’च्या स्क्रिप्टबद्दल शुजात सौदागर यांची प्रतिक्रिया!

Mar 11, 2026 | 06:49 PM
“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

“मिशन मुंबई” चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा उत्साहात संपन्न, सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM