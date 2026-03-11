World Kidney Day:धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोगाचा धोका दुप्पट! ‘या’ गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका, तज्ज्ञांचा सल्ला

किडनी कर्करोग, विशेषतः रेनल सेल कार्सिनोमा, हा मूत्रवहिनीसंबंधित प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या सामान्य कर्करोगांपैकी एक आहे. संशोधनानुसार धूम्रपान हा या आजाराचा प्रमुख टाळता येण्याजोगा जोखीम घटक आहे. धूम्रपान करणाऱ्यांना किडनी कर्करोग होण्याचा धोका न-धूम्रपान करणाऱ्यांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट असतो, आणि किती वर्षे धूम्रपान केले तसेच दररोज किती सिगारेट्स घेतले यावर हा धोका वाढतो.
सिगारेटमध्ये असलेली हानिकारक रसायने, विशेषतः कर्करोग निर्माण करणारे घटक, फुफ्फुसांद्वारे रक्तात प्रवेश करतात. ही रसायने किडनीद्वारे फिल्टर होत असताना दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने किडनीतील नाजूक पेशींना हानी पोहोचते आणि पेशींची अनियमित वाढ होते, ज्यामुळे कर्करोग निर्माण होऊ शकतो.
धूम्रपान रक्तवाहिन्यांवरही दीर्घकालीन परिणाम करते, ज्यामुळे किडनीसह महत्त्वाच्या अवयवांना योग्य रक्तपुरवठा होत नाही. तसेच उच्च रक्तदाब, स्थूलता आणि दीर्घकालीन किडनी आजार यांसारखे जोखीम घटक असल्यामुळे धोका अजून वाढतो.
किडनी कर्करोग सुरुवातीला लक्षणांशिवाय विकसित होतो. लघवीत रक्त दिसणे, सतत पाठदुखी, कारण नसताना वजन कमी होणे किंवा थकवा यांसारखी लक्षणे दिसल्यावर आजार प्रगत अवस्थेत असतो. त्यामुळे विशेषतः धूम्रपान करणाऱ्यांनी नियमित आरोग्य तपासणी करणे गरजेचे आहे.
सकारात्मक बाब म्हणजे धूम्रपान सोडल्यास धोका कमी होतो. निरोगी वजन राखणे, रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे यामुळे किडनीचे आरोग्य जपता येते.
धूम्रपानाचे परिणाम फक्त फुफ्फुसांपुरते मर्यादित नसून किडनीसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवरही होतात. त्यामुळे जनजागृती करणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे.