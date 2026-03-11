Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Iran Now Has Its Eye On The Suez Canal A Warning Bell For Global Trade

Suez Canal Crisis: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 

पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध एका विनाशकारी टप्प्यावर पोहोचले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय येण्याची भीती आहे. इराणने आपली युद्धनीती वाढवली आहे आणि आता सुएझ कालव्याला लक्ष्य करण्याची योजना आखली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 06:30 PM
Suez Canal: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा (फोटो-सोशल मीडिया)

Suez Canal: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा 

Follow Us:
Follow Us:

Suez Canal Crisis: पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध एका विनाशकारी टप्प्यावर पोहोचले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय येण्याची भीती आहे. इराणने आपली युद्धनीती वाढवली आहे आणि आता सुएझ कालव्याला लक्ष्य करण्याची योजना आखली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावानंतर, इराणने १२ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर त्यांचे सर्वात शक्तिशाली प्रॉक्सी, हुथी बंडखोर, पुन्हा सक्रिय केले आहेत.

इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी स्पष्ट केले आहे की ते लवकरच लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्याच्या मार्गांवर रॉकेट हल्ले करू शकतात. या हल्ल्याचा प्राथमिक उद्देश येमेन आणि जिबूती दरम्यान असलेल्या बाब अल-मंडेबमधून होणारी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत करणे आहे. सुएझ कालवा लाल समुद्रातून जात असल्याने, जिथे हुथींचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे हा धोका जागतिक शिपिंग कंपन्यांसाठी मोठा ताण निर्माण करतो.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक संकट! उद्योजकांची तातडीची बैठक; राज्य सरकारकडे करणार मागणी

सुएझ कालवा युरोप आणि मध्य पूर्वेची जीवनरेखा मानला जातो. जागतिक व्यापाराच्या सुमारे १२ टक्के व्यापार या अरुंद मार्गातून जातो. हा मार्ग युरोप ते आशियातील अंतर अंदाजे ७,००० किलोमीटरने कमी करतो. जर हा मार्ग बंद झाला तर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेलाच्या पुरवठ्यात लक्षणीय विलंब आणि वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागेल. सध्या, हा कालवा इजिप्तच्या अल-सिसी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्याला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे.

इराण हे युद्ध लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडेल. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने इशारा दिला आहे की जर युद्ध लांबले तर ते मध्य पूर्वेतून एक लिटरही तेल बाहेर पडू देणार नाहीत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या अंशतः अडथळ्यामुळे मध्य पूर्वेतून तेल निर्यातीत आधीच २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. सुएझ कालवा अडवणे हे इराणसाठी एक मोठे धोरणात्मक शस्त्र ठरू शकते, कारण इतर मध्य पूर्वेतील देश या मार्गाने युरोपला तेल पाठवण्याची तयारी करत होते.

Iran-Israel War: तेल आणि जेट इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका; विमान प्रवास महागणार

सुएझ कालवा अडथळ्याचा केंद्रबिंदू बनल्याने भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर सारख्या आशियाई देशांवर तसेच फ्रान्स आणि इटली सारख्या युरोपीय देशांवर थेट आणि खोल परिणाम होईल. भारताच्या निर्यात आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे महागाईत तीव्र वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: Iran now has its eye on the suez canal a warning bell for global trade

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत
1

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा; नांदेड जिल्ह्यात हॉटेल व छोट्या व्यावसायिकांची मोठी पंचाईत

युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा
2

युद्धाचा सर्वसामान्यांना फटका! मावळमध्ये घरगुती गॅससाठी नागरिकांच्या भरऊन्हात लांबच रांगा

Iran-Israel War: तेल आणि जेट इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका; विमान प्रवास महागणार 
3

Iran-Israel War: तेल आणि जेट इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका; विमान प्रवास महागणार 

Iran-Israel War : भारतात बांधकाम क्षेत्रासह उद्योगांवरही होणार युद्धाचा परिणाम; नेमकं काय होणार?
4

Iran-Israel War : भारतात बांधकाम क्षेत्रासह उद्योगांवरही होणार युद्धाचा परिणाम; नेमकं काय होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

“गुढीपाडव्याच्या आधी गिरगावातील रस्त्यांची…”; Mangal Prabhat Lodha यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश

Mar 11, 2026 | 06:20 PM
Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Panvel Municipal Corporation: विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी पनवेल ग्रोथ हब; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे विधानसभेत मत

Mar 11, 2026 | 06:12 PM
कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण अन् रस्त्यांची दुरावस्था…; शंभुराज देसाईंचे विधानपरिषदेत विधान

Mar 11, 2026 | 05:56 PM
Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Beed Politics News: हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी कडक कधी होणार? आ. नमिता मुंदडा यांचा सरकारला सवाल

Mar 11, 2026 | 05:55 PM
वैविध्यपूर्ण भारतात खरंच एक देश एक निवडणूक शक्य? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे खास मत

वैविध्यपूर्ण भारतात खरंच एक देश एक निवडणूक शक्य? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे खास मत

Mar 11, 2026 | 05:51 PM
Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

Mar 11, 2026 | 05:50 PM
LPG Gas Shortage: युद्धाचा फटका! छोट्या व्यवसायिकांचा जीवन संघर्ष रस्त्यावर! मुंबईतील चायनीज गाडी व्यवसाय संकटात

LPG Gas Shortage: युद्धाचा फटका! छोट्या व्यवसायिकांचा जीवन संघर्ष रस्त्यावर! मुंबईतील चायनीज गाडी व्यवसाय संकटात

Mar 11, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM