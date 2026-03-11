Karjat News: कर्जतमध्ये प्रवृत्ती, विकृती विरुद्ध परिवर्तन, सुनील तटकरे यांची माहिती

कर्जत : कर्जतमध्ये जनतेने हे परिवर्तन केले असून प्रवृत्ती आणि विकृती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेना ठाकरे गट यांच्या पाठीशी राहिली आहे. त्यामुळे कर्जत परिवर्तन आघाडीने मिळवलेला विजय हा अजितदादा आणि कर्जत तालुक्यातील जनतेला समर्पित केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले.कर्जत मध्ये गटविकास अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करताना कोणतीही मांजर आडवी गेली तर आमच्या सभापती उप सभापती सर्व बघून घेतील असा विश्वास यावेळी तटकरे यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी यावेळी अभूतपूर्व यश दिल्याने या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित असून जनतेचे प्रेम मिळाले आहे ते यापुढेही मिळत राहणार असा विश्वास व्यक्त केला.अजितदादा यांनी विकासाची दृष्टी आमच्यात निर्माण करून ठेवली असून आजचा विजय अजितदादा आणि कर्जतचे जनतेला समर्पित करीत आहे.जिल्ह्यामध्ये होणारे राजकारण आपण अनुभवत असून सुधाकर घारे यांनी अध्यक्ष पदाच्या काळात पक्षाला चांगले यश मिळवून दिले आहे हे देखील महत्वाचे आहे. नगरपरिषद मध्ये परिवर्तनाची चाहूल असून प्रवृती आणि विकृतीच्या विरोधात लढा घ्यायचा असतो.मात्र आम्ही लढतो ते संविधानाच्या अधिकारात लढत असून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू फुले यांच्या विचाराने आम्ही कार्य करीत आहोत.
आज जिल्हा परिषदेत सिंहाचा वाटा 34 वर्षांनी घेतला असून 1992 नंतर अशी लाट कर्जत मध्ये दिसून येत आहे.सर्वांनी एक होण्याची दाखवलेली जिद्द यामुळे सहा शून्य यासाठी तुमच्यापुढे नतमस्तक आहे. कर्जत तालुक्यातील परिवर्तन आघाडीचे कार्यकर्ते हे प्रवृत्तीच्या विरुद्ध उभा राहिला असून कितीही आमिष आली तरी कार्यकर्ते ठाम होते.त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे कौतुक आणि आभार मानणे महत्वाचे असून लोकाभिमुख प्रशासन चालविण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सभापती उप सभापती यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
गेली 35 वर्षे रोहा पंचायत समिती मध्ये सभापती पदाच्या निवडणुकीला उपस्थित असायची मात्र यावेळी रोहा येथे शुभेच्छा देऊन कर्जत पंचायत समिती मध्ये आलो असल्याचे सुनील तटकरे यांनी सांगितले. उद्याची सर्वांना काळजी आहे पण चिंता करू नका आपण निश्चिंत राहा अशी सूचक विधान सुनील तटकरे यांनी यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्पष्ट केले.राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केली असल्याचे देखील यावेळी गटविकास अधिकारी यांना प्रशासकीय कामकाज करताना कोणती मांजर आडवी गेली तर आमच्या पदाधिकारी भगिनी आणि अन्य सदस्य हे तुमच्यासमोर येणाऱ्या अडचणी दूर होतील असा टोला देखील तटकरे यांनी कोणाचेही नाव न घेता मारला.यावेळी शेकापचे विलास थोरवे,अशोक भोपतराव,माधव कोळंबे यांनी विचार मांडले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना 1998 मध्ये झाली पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एकदाही सत्ता आली नव्हती. मात्र पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पहिल्यांदा सत्तेवर आली आहे.मधल्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अडीच वर्षासाठी सभापती मिळाले होते,पण त्यावेळी पाच पाच असे बलाबल झाले होते,त्यावेळी चिठ्ठीवर सुवर्णा बांगारे या सभापती झाल्या होत्या.
कर्जत पंचायत समिती मध्ये बहुमत असलेल्या कर्जत परिवर्तन आघाडी कडून सभापती आणि उप सभापती अशी दोन्ही पदे एकाच जिल्हा परिषद गटातील सदस्यांना देण्यात आली.सभापती बनलेल्या नमिता सुधाकर घारे या मोठे वेणगाव जिल्हा परिषद गटातील बीड बुद्रुक पंचायत समिती गणामधून निवडून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवार म्हणून निवडून आल्या आहेत.तर उप सभापती बनलेल्या चित्रा जगदीश ठाकरे या मोठे वेणगाव गणामधून शिवसेना ठाकरे गटाच्या उमेदवार म्हणून निवडून आल्या आहेत. चित्रा ठाकरे यांनी कर्जत चे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या सुनबाई आणि युवासेना उत्तर रायगड जिल्हा युवा अधिकारी प्रसाद थोरवे यांच्या पत्नी यांचा पराभव करून विजय मिळविल्याने त्यांना पहिल्याच प्रयत्नात सभापती पदाची संधी मिळाली असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र कर्जत पंचायत समितीचे सभापती आणि उप सभापती ही दोन्ही पदे प्रामुख्याने वासरे खोंडा या मोठे वेणगाव जिल्हा परिषद गटाला मिळाली आहेत.कर्जत परिवर्तन आघाडी कडून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग खुला गटासाठी असलेले सभापती पद हे महिला सदस्याला दिले आहे,तर उप सभापती पद देखील महिला सदस्याला दिले आहे.कर्जत परिवर्तन आघाडी मध्ये सभापती पद राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला तर उप सभापती ही पद शिवसेना ठाकरे गटाला मिळाले आहे.ठाकरे गटाचे जे चार उमेदवार विजयी झाले आहेत ते सर्व महिला उमेदवार आहेत.त्यामुळे चित्रा ठाकरे यांना संधी मिळाली असून उप सभापती ठाकरे यांचे पती जगदीश ठाकरे हे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हा प्रमुख नितीन सावंत यांचे जवळचे समजले जातात.
राज्यात महायुती म्हणूनच सभापती उप सभापती पदावर विराजमान करण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला आहे.मात्र कर्जत पंचायत समिती मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपली गट नोंदणी कर्जत परिवर्तन आघाडी म्हणून केली आहे.तर याच कर्जत परिवर्तन आघाडी मध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या शिवसेना ठाकरे पक्षाची गट नोंदणी देखील कर्जत परिवर्तन आघाडी मध्ये सामील आहे.मात्र राज्यात महायुती सर्व ठिकाणी करण्याचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर देखील कर्जत पंचायत समिती मध्ये सभापती आणि उप सभापती निवडणुकीत कर्जत परिवर्तन आघाडीचे उमेदवार यांचे निवड झाल्याने येथे महायुती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महायुती मधील शिवसेना शिंदे गटाचा एकमेव सदस्य असून एक सदस्य शेतकरी कामगार पक्षाचा आहे.
