कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ हा लघुपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या चित्रपटामध्ये दोन कलाकारांची वेदनादायी गोष्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:11 AM
प्रसिद्ध कलाकार आणि कोरिओग्राफर पोनी वर्मा यांनी प्रस्तुत केलेला सूर हा एक संवेदनशील आणि प्रामाणिक लघुपट आहे, जो झगमगाट आणि टाळ्यांच्या पलीकडे कलाकाराच्या आयुष्यातील शांत जिद्द, असुरक्षितता आणि भावनिक सत्य उलगडतो. मँगो करी फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड निर्मित, किंग्स ऑफ बॉलीवूड आणि वॉनक्रू यांच्या सहकार्याने साकारलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभय चोप्रा यांनी केले आहे. चित्रपटाची निर्मिती मँगो करी फिल्म्सचे संस्थापक शमशाद खान आणि निलेश नानावरे तसेच शिवम गुप्ता यांनी केली आहे.

मुंबईच्या चाळी आणि लोकल ट्रेनच्या रोजच्या जीवनात रुजलेली सूर ही संदीप नावाच्या संघर्ष करणाऱ्या गायकाची कथा आहे, ज्याच्यासाठी संगीत हा पर्याय नसून जीवनाची गरज आहे. तो आपल्या वडिलांसोबत राहतो, जे कधी काळी उत्कट चित्रकार होते पण आता अर्धवट आंधळे आणि खचलेले आहेत. संदीप समाजाच्या अपेक्षा आणि त्याच्या आतल्या न मिटणाऱ्या हाकेत अडकलेला आहे.

जसजसा उदरनिर्वाहाचा दबाव वाढतो, तसतसे संदीपला वारंवार एक कठोर वास्तव ऐकवले जाते की कलेतून पोट भरत नाही. वडिलांचा संयम तेव्हा संपतो, जेव्हा ते संदीपला संगीताचा सराव करण्यास मनाई करतात आणि त्याचा हार्मोनियम विकून टाकतात. यामुळे हा तरुण कलाकार भावनिक एकटेपणा आणि निराशेत गुरफटतो. त्यानंतर चित्रपट प्रतिष्ठा, मान्यता आणि कलाकाराला जिवंत ठेवणाऱ्या त्या नाजूक क्षणांचा शांत पण प्रभावी शोध घेतो.

दिब्येंदु भट्टाचार्य आणि रोशन राजेश चौहान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या सूर मध्ये संयमित आणि वास्तववादी अभिनय पाहायला मिळतो. हा अभिनय तडजोडी, दडपलेली स्वप्ने आणि न बोललेले दु:ख यांनी घडलेल्या आयुष्यांचे प्रतिबिंब आहे. चित्रपट उपजीविका आणि आत्मअभिव्यक्ती यांच्यातील सीमारेषा हळूहळू धूसर करतो आणि प्रश्न उपस्थित करतो की कला कधी ओळखीपासून वेगळी होऊ शकत नाही.

चित्रपटाशी आपल्या नात्याबद्दल बोलताना पोनी वर्मा म्हणाल्या की सूर त्यांना अतिशय वैयक्तिक पातळीवर भावला आहे. त्या म्हणाल्या, “पडद्यामागे शिस्त, संवेदनशीलता आणि ती शांत जिद्द असते जी प्रत्येक प्रामाणिक कथेला आकार देते. सूर या न दिसणाऱ्या जगाचे दुर्मीळ प्रामाणिकतेने चित्रण करते. हा चित्रपट कलाकाराचे जीवन समजून घेतो, जिथे संगीत, हालचाल आणि भावना हे सादरीकरण नसून सत्याची भाषा बनतात. सूर सादर करणे माझ्यासाठी अत्यंत वैयक्तिक आहे, कारण तो माझ्या आजूबाजूला पाहिलेल्या कलात्मक प्रवासांचे प्रतिबिंब आहे. प्रामाणिकपणा, मूल्ये आणि कलेप्रती अढळ निष्ठेने प्रेरित झालेल्या कथा. हा चित्रपट सर्जनशीलतेच्या आत्म्याला दिलेली खरी श्रद्धांजली आहे, म्हणूनच तो माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे.”

चित्रपटामागील आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिग्दर्शक अभय चोप्रा म्हणाले, “सूर मुंबईच्या लोकल ट्रेन, अरुंद चाळी, उत्तर न मिळालेले ऑडिशन आणि कलाकार दररोज वाहून नेत असलेल्या शांत वेदनांतून जन्माला आला आहे. हा चित्रपट यश किंवा ओळखीबद्दल नाही, तर सहनशीलतेबद्दल आहे. कधी कधी अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर केवळ एक छोटासा मान्यतेचा क्षणही कलाकाराला जिवंत ठेवण्यासाठी पुरेसा ठरतो. सूर प्रत्येक त्या कलाकारासाठी आहे, जो जगाने सोडून द्यायला सांगितले तरीही धरून ठेवतो.”

मुळात सूर ही केवळ बाप लेकाची कथा नाही, तर एकाच जगाने मोडून काढलेल्या दोन कलाकारांचे प्रतिबिंब आहे. काळाने वेगळे केलेले, पण अपूर्ण स्वप्नांनी एकमेकांशी बांधलेले आहे. शेवटच्या शांत क्षणांत हा चित्रपट एक खोल सत्य उराशी ठेवतो की कला कधीही खरोखर मरत नाही. ती तुकड्यांत जिवंत राहते. ही अनोखी कथा आता लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 11:11 AM

