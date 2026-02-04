Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • India Agri Sensitivities Kept In Mind Government Assures On Us Trade Deal

India US Trade Deal Live: ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

India US Trade Deal Live News: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत संसदेत एक मोठे विधान केले. देशाचे हित पूर्णपणे जपले गेले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही

Updated On: Feb 04, 2026 | 12:45 PM
'ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा...',भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

'ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा...',भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकसभेत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या भाषणावेळी विरोधकांचा गोंधळ
  • ट्रेड-डीलसंदर्भात केंद्रीय मंत्री गोयल बोलत असताना विरोधकांची घोषणाबाजी
  • भारत आणि अमेरिकेतील ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार पियुष गोयल
India US Trade Deal Live News In Marathi : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आज (4 फेब्रुवारी) संसदेत भारत-अमेरिका व्यापार करारावर निवेदन देण्यात आले. लोकसभेत त्यांनी या करारावर सरकारची भूमिका मांडली. हे विधान महत्त्वाचे होते कारण विरोधक व्यापार कराराबद्दल सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. या निवेदनात पियुष गोयल यांनी या कराराचे फायदे, जसे की कमी केलेल्या शुल्कामुळे वाढलेली निर्यात आणि एमएसएमई आणि कापड आणि दागिने यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांना होणारे फायदे याबद्दल सविस्तरपणे सांगितले.

यानंतर, पियुष गोयल दुपारी २ वाजता राज्यसभेत याच मुद्द्यावर आणखी एक निवेदन देतील. विरोधकांनीही या करारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि चर्चेची मागणी केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झाला आहे आणि शेतकरी आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित पूर्णपणे जपले गेले आहे. पियुष गोयल यांच्या विधानामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये कराराचे सर्व पैलू स्पष्ट होतील. भारत-अमेरिका व्यापार करार भारताच्या निर्यातीला चालना देईल, गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.

 ‘ट्रेड डील’ बळीराजाशी विश्वासघात; काँग्रेसचा गंभीर आरोप; शेती-वाडी अमेरिकेकडे गहाण

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत संसदेत एक मोठे विधान केले, ज्यामध्ये देशाचे हित जपले गेले आहे असे म्हटले आहे. तथापि, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निषेध आणि घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या गदारोळात त्यांनी सांगितले की, देशाचे हित जपले गेले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. त्यांनी सांगितले की कृषी क्षेत्राचे हित जपले जाईल आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारताची निर्यात वाढेल.

‘दुग्ध क्षेत्रातील हित देखील जपले गेले आहे’

केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही कृषी क्षेत्राचे रक्षण करण्यात यशस्वी झालो आहोत आणि अनेक क्षेत्रांवर चर्चा झाल्यानंतर एकमत झाले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातही आमचे हितसंबंध संरक्षित झाले आहेत आणि हा करार दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर आहे. दोन्ही देशांना याचा फायदा होईल,अशी माहित पीयूष गोयल यांनी दिली.

मोदींच्या अमेरिका भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील चर्चा सुरू

त्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकेने भारतावर तुलनेने कमी शुल्क लादले आहे. मंत्र्यांच्या मते, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीपासून, कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे. वाटाघाटीकर्त्यांनी विविध पातळ्यांवर व्यापक चर्चा केली. यापूर्वी, त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या कराराची तपशीलवार माहिती दिली होती. ते म्हणाले की यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खरोखरच चालना मिळेल. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मैत्रीतून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी व्यापार करार केला आहे. आमच्या सर्व शेजारी आणि आमच्याशी स्पर्धा करणाऱ्यांमध्ये आम्हाला मिळालेला हा सर्वोत्तम करार आहे. हे देशवासीयांसाठी चांगले संकेत देते.

पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच शेती आणि दुग्धव्यवसायाच्या हिताचे समर्थन केले आहे. त्यांनी या क्षेत्रातील लोकांसाठी उज्ज्वल भविष्य आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी अथक परिश्रम केले आहेत. त्यांनी कधीही त्यांच्या हितांशी तडजोड होऊ दिली नाही आणि अमेरिकेच्या व्यापार करारांमध्येही, भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांना – शेती आणि दुग्धव्यवसायाला – संरक्षण देण्यात आले आहे.

मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट अखेर हटवली; वाय. खेमचंद सिंह असणार राज्याचे नवे मुख्यमंत्री

Web Title: India agri sensitivities kept in mind government assures on us trade deal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Loksabha Election 2026: ‘ट्रेड डील’ बळीराजाशी विश्वासघात; काँग्रेसचा गंभीर आरोप; शेती-वाडी अमेरिकेकडे गहाण
1

Loksabha Election 2026: ‘ट्रेड डील’ बळीराजाशी विश्वासघात; काँग्रेसचा गंभीर आरोप; शेती-वाडी अमेरिकेकडे गहाण

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?
2

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार
3

भारतीय क्षेपणास्त्रांची ताकद वाढली! DRDO कडून ‘SFDR’ तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी; शत्रूचा थरकाप उडणार

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका
4

“हा करार देशाच्या….”, भारत-अमेरिका डीलवर Piyush Goyal यांनी व्यक्त केला प्रचंड विश्वास; तर राहुल गांधीवर सडकून टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India US Trade Deal Live: ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

India US Trade Deal Live: ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

Feb 04, 2026 | 12:45 PM
IND U19 vs AFG U19 : अफगाणिस्तानसमोर भारताची अभेद्य भिंत! TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय 

IND U19 vs AFG U19 : अफगाणिस्तानसमोर भारताची अभेद्य भिंत! TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय 

Feb 04, 2026 | 12:38 PM
Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद निवडणूक घराणेशाहीच्या विळख्यात; सत्तेसाठी थेट रणसंग्राम

Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद निवडणूक घराणेशाहीच्या विळख्यात; सत्तेसाठी थेट रणसंग्राम

Feb 04, 2026 | 12:25 PM
८ वर्षांनंतर बदललेली अभिराची ओळख; स्टार प्लसच्या ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’मध्ये नवा अध्याय

८ वर्षांनंतर बदललेली अभिराची ओळख; स्टार प्लसच्या ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’मध्ये नवा अध्याय

Feb 04, 2026 | 12:23 PM
Airtel Recharge Plan: 5G सोबत 4G देखील मिळणार Unlimited! नवीन प्लॅन युजर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर, डेटा बेनिफिट्स वाचून खुश व्हाल

Airtel Recharge Plan: 5G सोबत 4G देखील मिळणार Unlimited! नवीन प्लॅन युजर्ससाठी ठरणार गेमचेंजर, डेटा बेनिफिट्स वाचून खुश व्हाल

Feb 04, 2026 | 12:22 PM
Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादी विलिनीकरणावरुन रंगलं राजकारण! शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना धरलं धारेवर

Feb 04, 2026 | 12:18 PM
नेपाळच्या GEN-Z ला आले यश! सोशल मीडियाचे ‘ते’ वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे

नेपाळच्या GEN-Z ला आले यश! सोशल मीडियाचे ‘ते’ वादग्रस्त विधेयक अखेर मागे

Feb 04, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM