India US Trade Deal Live: ‘ट्रेड-डीलचा शेतकऱ्यांना फायदा…’,भारत-अमेरिका व्यापार करारावर संसदेत पियुष गोयल यांचे मोठे विधान

यानंतर, पियुष गोयल दुपारी २ वाजता राज्यसभेत याच मुद्द्यावर आणखी एक निवेदन देतील. विरोधकांनीही या करारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि चर्चेची मागणी केली आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झाला आहे आणि शेतकरी आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित पूर्णपणे जपले गेले आहे. पियुष गोयल यांच्या विधानामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये कराराचे सर्व पैलू स्पष्ट होतील. भारत-अमेरिका व्यापार करार भारताच्या निर्यातीला चालना देईल, गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत संसदेत एक मोठे विधान केले, ज्यामध्ये देशाचे हित जपले गेले आहे असे म्हटले आहे. तथापि, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निषेध आणि घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या गदारोळात त्यांनी सांगितले की, देशाचे हित जपले गेले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. त्यांनी सांगितले की कृषी क्षेत्राचे हित जपले जाईल आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारताची निर्यात वाढेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही कृषी क्षेत्राचे रक्षण करण्यात यशस्वी झालो आहोत आणि अनेक क्षेत्रांवर चर्चा झाल्यानंतर एकमत झाले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातही आमचे हितसंबंध संरक्षित झाले आहेत आणि हा करार दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर आहे. दोन्ही देशांना याचा फायदा होईल,अशी माहित पीयूष गोयल यांनी दिली.
त्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकेने भारतावर तुलनेने कमी शुल्क लादले आहे. मंत्र्यांच्या मते, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीपासून, कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे. वाटाघाटीकर्त्यांनी विविध पातळ्यांवर व्यापक चर्चा केली. यापूर्वी, त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या कराराची तपशीलवार माहिती दिली होती. ते म्हणाले की यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खरोखरच चालना मिळेल. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मैत्रीतून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी व्यापार करार केला आहे. आमच्या सर्व शेजारी आणि आमच्याशी स्पर्धा करणाऱ्यांमध्ये आम्हाला मिळालेला हा सर्वोत्तम करार आहे. हे देशवासीयांसाठी चांगले संकेत देते.
पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच शेती आणि दुग्धव्यवसायाच्या हिताचे समर्थन केले आहे. त्यांनी या क्षेत्रातील लोकांसाठी उज्ज्वल भविष्य आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी अथक परिश्रम केले आहेत. त्यांनी कधीही त्यांच्या हितांशी तडजोड होऊ दिली नाही आणि अमेरिकेच्या व्यापार करारांमध्येही, भारताच्या संवेदनशील क्षेत्रांना – शेती आणि दुग्धव्यवसायाला – संरक्षण देण्यात आले आहे.